ГС-инвест Arenadata Аренадата Софтвер
Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки больших данных, для реализации проектов в направлении IoT, ML и BI. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО. Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.
|10.08.2023
|
Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux
Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — до
|03.08.2023
|
beeline cloud и Arenadata заключили партнерское соглашение
Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: прод
|19.07.2023
|
Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными
ИТ-компании Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в едином
|27.06.2023
|
Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК
Теперь колоночная СУБД корпоративного уровня, построенная на базе Open Source технологии, соответствует самым высоким законодательным требованиям к отечественным решениям. Документ удостоверяет, что Arenadata QuickMarts сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADQM соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в д
|20.06.2023
|
Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям
Компания «ДатаКаталог» выпустила Arenadata Catalog 0.3 — новую версию инструмента для организации работы с данными. Программное обеспечение Arenadata Catalog предназначено для организаций, желающих внедрить практики Dat
|15.06.2023
|
Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК
ствия ФСТЭК РФ №4675 от 2 июня 2023 г. Она стала первой в России сертифицированной аналитической, распределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADB соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе
|08.06.2023
|
Arenadata получила лицензии ФСТЭК
Компания Arenadata получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной и
|08.06.2023
|
IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata
Компания IT_One совместно с российским вендором Arenadata реализовала для «Почты России» пилотный проект по миграции данных на платформу Arenadata. В результате заказчик опробовал высокопроизводительное решение по анализу и построению
|24.05.2023
|
«Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными
Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работы с промышленными нагрузками разного профиля от отечественного производителя. Решения Arena
|11.05.2023
|
ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB
ОТП Банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым исходным кодом Greenplum. Пилотный проект по построению корпоративного хранилища стартовал в ОТП Бан
|10.04.2023
|
Клиентская конференция Arenadata
13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер
|27.03.2023
|
Клиентская конференция Arenadata
13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер
|24.01.2023
|
Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper
Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1.7_b1. Релиз включил обновление версий компонентов Hbase, Flink и Zookeeper. Также в него добавлен новый сервис Airflow2 и компонент Livy версии 0.7.1 c поддержкой раб
|17.01.2023
|
«Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions
«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксперт в области создания аналитических систем. Arenadata DB — российская аналитическая массивно
|11.01.2023
|
Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами
Российский разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata
|01.12.2022
|
Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»
Российские компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирован
|01.11.2022
|
«Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata
Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества
|22.09.2022
|
Merlion стала официальным дистрибьютором Arenadata
Merlion и отечественный разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявили о начале сотрудничества. Вместе компании будут вовлекать в экосистему вендора большее количество партнёров и помогать их заказчикам мигрировать на отечественную платформу
|07.09.2022
|
Сергей Золотарёв -
Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей
а ресурсах. Для кого-то в текущих условиях облачные продукты могут стать единственной возможностью получить необходимые вычислительные ресурсы по разумной цене и в адекватные сроки. Сергей Золотарёв, Arenadata: Поддержка на государственном уровне продуктов, жизнеспособность которых определил сам рынок, позволит им в сжатые сроки превратиться в полнофункциональное конкурентоспособное ПО Обра
|28.07.2022
|
GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества
GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной
|21.07.2022
|
«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных на базе решений с открытым кодом, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит решать задачи в области хранения
|18.07.2022
|
Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве
Глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации Softline и разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявляют о начале сотрудничества. Компании объединят усилия, чтобы укрепить лидерские позиции на рынке Big Data. Об этом CNews сообщили представители Softline. Arenadata созда
|29.06.2022
|
«Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество
Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Новые договоренности включают в себя расширение стека продуктов для разработки совместных отечественных решений для сбор
|27.06.2022
|
Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL
Компания Arenadata вывела на рынок продукт на базе открытой объектно-реляционной СУБД PostgreSQL — Arenadata Postgres (ADPG). Коммерческий дистрибутив Arenadata оснащен расширенным функцио
|14.06.2022
|
Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества
Разработчик многофункциональной корпоративной платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Ёлва» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество поможет усилить позиции компаний на рынке продуктов и сервисов для построения высоконагруженных хранилищ данных и аналитиче
|23.05.2022
|
OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata
Портфель OCS Distribution пополнит продукция компании Arenadata, разработчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на ба
|26.04.2022
|
Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source
Системный интегратор и разработчик Navicon в рамках сотрудничества с компанией Arenadata будет внедрять в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных про
|24.02.2022
|
Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов
Arenadata дала пользователям трёх своих продуктов — Arenadata Hadoop (ADH), Arenadata Streaming (ADS) и Arenadata Platform Security (ADPS) — возможность предотвращать несанкционированный доступ к сервисам и данным кластеров. Теперь
|26.10.2021
|
Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch
Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с ней в гетерогенной ИТ-
|05.08.2021
|
«Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata
ГК «КОРУС Консалтинг» и Arenadata, разработчик многофункциональной корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP, заключили па
|22.07.2021
|
Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark
Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распределенной обработки данных, входящим в экосистему Hadoop) — ADB-Spark Connector. ADB-Spark Connector
|21.07.2021
|
Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata
На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис открывает новые возможности для работы с большими данными и гар
|09.07.2021
|
Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise
На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно протестировать новое решение в течение трех месяцев. Arenadata DB – распределенная аналитическ
|24.06.2021
|
Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)
Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0. ADCC позволяет отсле
|22.06.2021
|
Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных
фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании «АДС-Холдинг», которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается. Стратегической целью компании Arenadata является поддержка и развитие направления open
|
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру
стартовали сразу несколько проектов по переводу внутрибанковских ИТ-продуктов на решения российских вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища банка с миграцией ИТ-инфраструктуры на новую платформу. 26.05.2021 Текст: Наталья Рудычева Предпосылки
|20.05.2021
|
«Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества
Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и российскийразработчик и системный интегратор решений в области управления большими данными и клиентским опытом «Иннодата» заключили партнерское соглашение. Коллаборация позволит усп
|15.04.2021
|
«Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB
зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в рос
|19.01.2021
|
«Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными
«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Arenadata объявили о начале сотрудничества. «Норбит» в статусе сертифицированного партнера расширит линейку предлагаемых решений для построения корпоративных хранилищ данных, управления данными
|24.09.2020
|
ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata
ние на «Централизованное хранилище данных» будет сформировано только в ходе исполнения договора подрядчиком. Указывается, что управление процессом разработки должно осуществляться на основе платформы Arenadata DB GreenPlum. При этом система должна быть создана с применением технологий Arenadata, Oracle, Oracle Golden Gate, Informatica, SAS DI, Kafka, Java, DevOps, QlikView, QlikSense
ГС-инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новоселов Иван 28 26
|Мартынов Павел 25 25
|Меденцев Константин 82 24
|Андрианов Павел 83 24
|Ульихин Павел 32 24
|Воронин Павел 79 24
|Дорофеев Дмитрий 30 24
|Тараторин Александр 50 24
|Козак Николай 93 24
|Голощапова Ирина 24 24
|Алешкин Сергей 64 24
|Сирота Юрий 66 24
|Натрусов Артем 227 24
|Фокин Валерий 44 24
|Дмитриев Андрей 32 23
|Копысов Виталий 52 23
|Сафрыгин Егор 33 23
|Тютюнник Александр 35 23
|Пчелин Юрий 34 23
|Сыцко Дмитрий 24 23
|Лагунов Андрей 42 23
|Руднева Валентина 25 23
|Шанина Ирина 26 23
|Ефёров Алексей 35 23
|Полянская Нина 23 23
|Сологуб Денис 42 22
|Бурилов Андрей 78 22
|Михалев Евгений 69 22
|Албычев Александр 123 22
|Шадаев Максут 747 20
|Гимранов Ринат 110 18
|Мартынов Антон 17 17
|Чернышев Андрей 62 14
|Микрюков Валерий 28 14
|Кирьянова Александра 95 14
|Истомин Константин 50 14
|Ерошкин Павел 31 14
|Галкин Николай 63 14
|Сотин Денис 182 14
|Шинкарев Александр 30 14
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
|Forbes - Форбс 652 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
|Царьград - телеканал 18 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.