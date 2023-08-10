ГС-инвест Arenadata Аренадата Софтвер

Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — до

beeline cloud и Arenadata заключили партнерское соглашение Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: прод

Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными ИТ-компании Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в едином

Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК Теперь колоночная СУБД корпоративного уровня, построенная на базе Open Source технологии, соответствует самым высоким законодательным требованиям к отечественным решениям. Документ удостоверяет, что Arenadata QuickMarts сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADQM соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в д

Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям Компания «ДатаКаталог» выпустила Arenadata Catalog 0.3 — новую версию инструмента для организации работы с данными. Программное обеспечение Arenadata Catalog предназначено для организаций, желающих внедрить практики Dat

Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК ствия ФСТЭК РФ №4675 от 2 июня 2023 г. Она стала первой в России сертифицированной аналитической, распределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADB соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе

Arenadata получила лицензии ФСТЭК Компания Arenadata получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной и

IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata Компания IT_One совместно с российским вендором Arenadata реализовала для «Почты России» пилотный проект по миграции данных на платформу Arenadata. В результате заказчик опробовал высокопроизводительное решение по анализу и построению

«Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работы с промышленными нагрузками разного профиля от отечественного производителя. Решения Arena

ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB ОТП Банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым исходным кодом Greenplum. Пилотный проект по построению корпоративного хранилища стартовал в ОТП Бан

Клиентская конференция Arenadata 13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер

Клиентская конференция Arenadata 13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер

Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1.7_b1. Релиз включил обновление версий компонентов Hbase, Flink и Zookeeper. Также в него добавлен новый сервис Airflow2 и компонент Livy версии 0.7.1 c поддержкой раб

«Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions «Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксперт в области создания аналитических систем. Arenadata DB — российская аналитическая массивно

Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами Российский разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata

Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» Российские компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирован

«Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества

Merlion стала официальным дистрибьютором Arenadata Merlion и отечественный разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявили о начале сотрудничества. Вместе компании будут вовлекать в экосистему вендора большее количество партнёров и помогать их заказчикам мигрировать на отечественную платформу

Сергей Золотарёв - Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей а ресурсах. Для кого-то в текущих условиях облачные продукты могут стать единственной возможностью получить необходимые вычислительные ресурсы по разумной цене и в адекватные сроки. Сергей Золотарёв, Arenadata: Поддержка на государственном уровне продуктов, жизнеспособность которых определил сам рынок, позволит им в сжатые сроки превратиться в полнофункциональное конкурентоспособное ПО Обра

GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной

«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных на базе решений с открытым кодом, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит решать задачи в области хранения

Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве Глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации Softline и разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявляют о начале сотрудничества. Компании объединят усилия, чтобы укрепить лидерские позиции на рынке Big Data. Об этом CNews сообщили представители Softline. Arenadata созда

«Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Новые договоренности включают в себя расширение стека продуктов для разработки совместных отечественных решений для сбор

Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL Компания Arenadata вывела на рынок продукт на базе открытой объектно-реляционной СУБД PostgreSQL — Arenadata Postgres (ADPG). Коммерческий дистрибутив Arenadata оснащен расширенным функцио

Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества Разработчик многофункциональной корпоративной платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Ёлва» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество поможет усилить позиции компаний на рынке продуктов и сервисов для построения высоконагруженных хранилищ данных и аналитиче

OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata Портфель OCS Distribution пополнит продукция компании Arenadata, разработчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на ба

Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source Системный интегратор и разработчик Navicon в рамках сотрудничества с компанией Arenadata будет внедрять в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных про

Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов Arenadata дала пользователям трёх своих продуктов — Arenadata Hadoop (ADH), Arenadata Streaming (ADS) и Arenadata Platform Security (ADPS) — возможность предотвращать несанкционированный доступ к сервисам и данным кластеров. Теперь

Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с ней в гетерогенной ИТ-

«Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata ГК «КОРУС Консалтинг» и Arenadata, разработчик многофункциональной корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP, заключили па

Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распределенной обработки данных, входящим в экосистему Hadoop) — ADB-Spark Connector. ADB-Spark Connector

Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис открывает новые возможности для работы с большими данными и гар

Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно протестировать новое решение в течение трех месяцев. Arenadata DB – распределенная аналитическ

Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0. ADCC позволяет отсле

Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании «АДС-Холдинг», которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается. Стратегической целью компании Arenadata является поддержка и развитие направления open

Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру стартовали сразу несколько проектов по переводу внутрибанковских ИТ-продуктов на решения российских вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища банка с миграцией ИТ-инфраструктуры на новую платформу. 26.05.2021 Текст: Наталья Рудычева Предпосылки

«Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и российскийразработчик и системный интегратор решений в области управления большими данными и клиентским опытом «Иннодата» заключили партнерское соглашение. Коллаборация позволит усп

«Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в рос

«Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными «Норбит» (входит в группу «Ланит») и Arenadata объявили о начале сотрудничества. «Норбит» в статусе сертифицированного партнера расширит линейку предлагаемых решений для построения корпоративных хранилищ данных, управления данными