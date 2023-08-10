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ГС-инвест Arenadata Аренадата Софтвер

ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер

Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки больших данных, для реализации проектов в направлении IoT, ML и BI. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО.  Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.


10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — до
03.08.2023 beeline cloud и Arenadata заключили партнерское соглашение

Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: прод
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными

ИТ-компании Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в едином

27.06.2023 Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК

Теперь колоночная СУБД корпоративного уровня, построенная на базе Open Source технологии, соответствует самым высоким законодательным требованиям к отечественным решениям. Документ удостоверяет, что Arenadata QuickMarts сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADQM соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в д
20.06.2023 Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям

Компания «ДатаКаталог» выпустила Arenadata Catalog 0.3 — новую версию инструмента для организации работы с данными. Программное обеспечение Arenadata Catalog предназначено для организаций, желающих внедрить практики Dat
15.06.2023 Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК

ствия ФСТЭК РФ №4675 от 2 июня 2023 г. Она стала первой в России сертифицированной аналитической, распределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADB соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе

08.06.2023 Arenadata получила лицензии ФСТЭК

Компания Arenadata получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной и
08.06.2023 IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata

Компания IT_One совместно с российским вендором Arenadata реализовала для «Почты России» пилотный проект по миграции данных на платформу Arenadata. В результате заказчик опробовал высокопроизводительное решение по анализу и построению
24.05.2023 «Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными

Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работы с промышленными нагрузками разного профиля от отечественного производителя. Решения Arena
11.05.2023 ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB

ОТП Банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым исходным кодом Greenplum. Пилотный проект по построению корпоративного хранилища стартовал в ОТП Бан
10.04.2023 Клиентская конференция Arenadata

13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер
27.03.2023 Клиентская конференция Arenadata

13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мер
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper

Arenadata выпустила новую версию дистрибутива на базе Apache Hadoop, адаптированного для корпоративного использования, — Arenadata Hadoop (ADH) 2.1.7_b1. Релиз включил обновление версий компонентов Hbase, Flink и Zookeeper. Также в него добавлен новый сервис Airflow2 и компонент Livy версии 0.7.1 c поддержкой раб
17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions

«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксперт в области создания аналитических систем. Arenadata DB — российская аналитическая массивно
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами

Российский разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata

01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»

Российские компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирован
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества

22.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Arenadata

Merlion и отечественный разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявили о начале сотрудничества. Вместе компании будут вовлекать в экосистему вендора большее количество партнёров и помогать их заказчикам мигрировать на отечественную платформу

07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

а ресурсах. Для кого-то в текущих условиях облачные продукты могут стать единственной возможностью получить необходимые вычислительные ресурсы по разумной цене и в адекватные сроки. Сергей Золотарёв, Arenadata: Поддержка на государственном уровне продуктов, жизнеспособность которых определил сам рынок, позволит им в сжатые сроки превратиться в полнофункциональное конкурентоспособное ПО Обра
28.07.2022 GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества

GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной

21.07.2022 «Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных на базе решений с открытым кодом, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит решать задачи в области хранения

18.07.2022 Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве

Глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации Softline и разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявляют о начале сотрудничества. Компании объединят усилия, чтобы укрепить лидерские позиции на рынке Big Data. Об этом CNews сообщили представители Softline. Arenadata созда
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество

Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Новые договоренности включают в себя расширение стека продуктов для разработки совместных отечественных решений для сбор
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL

Компания Arenadata вывела на рынок продукт на базе открытой объектно-реляционной СУБД PostgreSQL — Arenadata Postgres (ADPG). Коммерческий дистрибутив Arenadata оснащен расширенным функцио
14.06.2022 Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества

Разработчик многофункциональной корпоративной платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Ёлва» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество поможет усилить позиции компаний на рынке продуктов и сервисов для построения высоконагруженных хранилищ данных и аналитиче
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata

Портфель OCS Distribution пополнит продукция компании Arenadata, разработчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на ба
26.04.2022 Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source

Системный интегратор и разработчик Navicon в рамках сотрудничества с компанией Arenadata будет внедрять в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных про
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов

Arenadata дала пользователям трёх своих продуктов — Arenadata Hadoop (ADH), Arenadata Streaming (ADS) и Arenadata Platform Security (ADPS) — возможность предотвращать несанкционированный доступ к сервисам и данным кластеров. Теперь
26.10.2021 Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch

Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с ней в гетерогенной ИТ-
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata

ГК «КОРУС Консалтинг» и Arenadata, разработчик многофункциональной корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP, заключили па
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark

Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распределенной обработки данных, входящим в экосистему Hadoop) — ADB-Spark Connector. ADB-Spark Connector
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata

На платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стал доступен дистрибутив Hadoop на базе продукта с открытым исходным кодом Arenadata Hadoop. Это первое на российском облачном рынке решение на основе обновленной версии Hadoop 3.0, заявляют в MCS. Сервис открывает новые возможности для работы с большими данными и гар
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise

На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно протестировать новое решение в течение трех месяцев. Arenadata DB – распределенная аналитическ
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)

Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0. ADCC позволяет отсле
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных

фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании «АДС-Холдинг», которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается. Стратегической целью компании Arenadata является поддержка и развитие направления open
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру

стартовали сразу несколько проектов по переводу внутрибанковских ИТ-продуктов на решения российских вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища банка с миграцией ИТ-инфраструктуры на новую платформу. 26.05.2021 Текст: Наталья Рудычева Предпосылки
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и российскийразработчик и системный интегратор решений в области управления большими данными и клиентским опытом «Иннодата» заключили партнерское соглашение. Коллаборация позволит усп
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB

зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в рос
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Arenadata объявили о начале сотрудничества. «Норбит» в статусе сертифицированного партнера расширит линейку предлагаемых решений для построения корпоративных хранилищ данных, управления данными
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata

ние на «Централизованное хранилище данных» будет сформировано только в ходе исполнения договора подрядчиком. Указывается, что управление процессом разработки должно осуществляться на основе платформы Arenadata DB GreenPlum. При этом система должна быть создана с применением технологий Arenadata, Oracle, Oracle Golden Gate, Informatica, SAS DI, Kafka, Java, DevOps, QlikView, QlikSense

Публикаций - 131, упоминаний - 131

ГС-инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 26
Luxms 31 25
Dell EMC - Greenplum 58 20
Oracle Corporation 6389 18
Diasoft - Диасофт 648 16
Microsoft Corporation 23868 16
Directum - Директум 920 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 14
InfoWatch - Инфовотч 930 14
UseTech - Юзтех Интеграция 4 14
Gelarm - Геларм 6 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 14
SAP SE 4898 13
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 216 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 11
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 253 11
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 10
Программный продукт ГК 32 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 9
IBM - International Business Machines Corp 9206 9
VK - Mail.ru Group 3244 9
IBS - ИБС экспертиза 46 8
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 41 8
Teradata 204 8
Форсайт - ранее ITG Consulting 131 6
7342 6
SAS Institute 899 6
Базальт СПО - BaseALT 449 6
Yandex - Яндекс 6139 5
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 234 4
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 0 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 4
Крок - Croc 1706 4
ГС-инвест - GS Invest 25 4
Huawei 3598 4
Прогноз 1232 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
Комус 78 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 26
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 25
Лента - Сеть розничной торговли 1745 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 24
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 34 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 24
X5 Group 789 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 24
Интеррос - Росбанк АКБ 551 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 24
Zenden Group - Дом одежды 59 23
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 91 23
МОСГАЗ 29 23
МКБ - Московский кредитный банк 460 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ 55 22
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 22
Сургутнефтегаз - СНГ 239 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 30 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 14
Почта России ПАО 1939 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 11
X5 Group - Перекрёсток 358 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 55 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 10
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 5
ГПБ - Газпромбанк 974 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 44 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 35
Федеральное казначейство России 1592 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 0 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
Президент Российской Федерации 3373 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 11 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 15 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 23 1
Роскачество - Российская система качества 28 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 92 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 22 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 37 1
НПС - Национальный платежный совет 5 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
Правительство Москвы 1871 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 21 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
Linux Foundation 168 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
Russian Open Source Foundation 3 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 70
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 55 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 18
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 512 16
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 407 15
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 297 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 9
Масштабируемость - Scalability 2151 8
Data Lake - Озеро данных 97 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1734 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 8
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 53 32
ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 37 29
Luxms BI 51 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 92 23
Apache Hadoop 343 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 16
ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 15 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 14
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech UseBus 2 14
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 107 14
ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 10 10
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 81 10
ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS 8 9
ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 7 9
Linux OS 8523 8
ГС-инвест - Arenadata Postgres ADPG 8 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 6
Microsoft Windows 14705 6
Apache NiFi 10 6
Python - высокоуровневый язык программирования 643 6
Oracle СУБД 602 6
Новые облачные технологии - МойОфис 585 5
Microsoft SQL Server 1259 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 5
Apache Airflow 7 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 131 4
Microsoft Windows 2000 940 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 4
ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog 4 4
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 145 4
Oracle Java - язык программирования 2642 3
Apple iPhone 6 597 3
Dell EMC - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 4 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 2
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 72 2
Новоселов Иван 28 26
Мартынов Павел 25 25
Меденцев Константин 82 24
Андрианов Павел 83 24
Ульихин Павел 32 24
Воронин Павел 79 24
Дорофеев Дмитрий 30 24
Тараторин Александр 50 24
Козак Николай 93 24
Голощапова Ирина 24 24
Алешкин Сергей 64 24
Сирота Юрий 66 24
Натрусов Артем 227 24
Фокин Валерий 44 24
Дмитриев Андрей 32 23
Копысов Виталий 52 23
Сафрыгин Егор 33 23
Тютюнник Александр 35 23
Пчелин Юрий 34 23
Сыцко Дмитрий 24 23
Лагунов Андрей 42 23
Руднева Валентина 25 23
Шанина Ирина 26 23
Ефёров Алексей 35 23
Полянская Нина 23 23
Сологуб Денис 42 22
Бурилов Андрей 78 22
Михалев Евгений 69 22
Албычев Александр 123 22
Шадаев Максут 747 20
Гимранов Ринат 110 18
Мартынов Антон 17 17
Чернышев Андрей 62 14
Микрюков Валерий 28 14
Кирьянова Александра 95 14
Истомин Константин 50 14
Ерошкин Павел 31 14
Галкин Николай 63 14
Сотин Денис 182 14
Шинкарев Александр 30 14
Россия - РФ - Российская федерация 127081 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 33
Европа 11993 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Узбекистан - Республика 1472 3
Казахстан - Республика 4926 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 2
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 8 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 55 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 411 2
Россия - УФО - Челябинская область 1040 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 516 1
Россия - СФО - Кемеровская область 760 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 376 1
Россия - УФО - Курганская область 390 1
Нидерланды 2226 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 351 1
Великобритания - Виргинские Острова 226 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 129 1
Россия - УФО - Тюменская область 952 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 1
Россия - ПФО - Пензенская область 504 1
Великобритания - Остров Мэн 77 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 79 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 1
Германия - Гамбург 174 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 40 1
Украина 6786 1
Япония 10469 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 563 1
Россия - УФО - Свердловская область 1228 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 58
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 23
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 156 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 15
Экономический эффект 895 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 9
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1065 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 4
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Финансовые показатели 1013 3
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Forbes - Форбс 652 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
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Царьград - телеканал 18 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
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TechTarget 13 2
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Mordor Intelligence 20 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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