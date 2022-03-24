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Видеоигры Video game



24.03.2022 «VK Видео» запускает приложение для Smart TV: многомиллионная библиотека видеоплатформы доступна бесплатно на больших экранах 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями 1
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего» 1
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах 1
27.07.2021 Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя 2
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России 1
09.04.2021 Искусственный интеллект научили скепсису при управлении беспилотниками 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 Accenture Fjord Trends: 2021 год изменит весь XXI век 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 1
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
01.12.2020 Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру 1
12.11.2020 G-Core Labs запустила сервис DNS 1
30.10.2020 Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive 1
20.10.2020 10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ 1
14.09.2020 Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены 1
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 2
26.06.2020 Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu 1
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена 1
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото 1
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта 1
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге 1
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
09.04.2020 Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
16.03.2020 Huawei представила в России новые смартфоны серии P40 lite. Цена 1
27.09.2019 Huawei начинает российские продажи ноутбука MateBook D. Цены 1
26.09.2019 Хозяева iPhone выходят на свободу: Появился первый сторонний магазин приложений, не требующий джелбрейка 1

Публикаций - 93, упоминаний - 99

Видеоигры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 9
Apple Inc 10683 9
Samsung Electronics 9333 8
Intel Corporation 11262 6
Huawei 3222 6
Google LLC 10352 6
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Sony 6145 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 3
Nvidia Corp 3118 3
LG Electronics 3372 3
Gaijin Entertainment 83 2
Ланит Интеграция 121 2
Nintendo 704 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
G-Core Labs 72 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
Ланит Центр компетенций 4 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Fortnite 55 2
Twitter 2493 2
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Atari 150 2
Бука - Buka Entertaiment 473 2
SEGA 384 2
Xerox 1091 2
Программный продукт ГК 3960 1
Logitech 394 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 120 1
Ring 33 1
LastPass 18 1
Сколково - SK Биомед - Кластер биомедицинских технологий 8 1
TÜV Rheinland Group 86 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
LEGO 202 2
eBay Inc 1576 2
AliExpress 327 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
АТАК - сеть магазинов 3051 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Согласие СК 1112 1
Zara - Зара 22 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Gucci - Дом моды Гуччи 24 1
H&M 16 1
Видеоигра ООО 1 1
Точка 1820 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Открытие ФК 2713 1
Freedom International Group 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 1
Связной ГК 1190 1
Caterpillar 83 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Nestle - Нестле 100 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Счётная палата РФ 628 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 22 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения 3514 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 9
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 8
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 4
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Intel Core - Семейство процессоров 1519 7
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Apple iOS 6422 6
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 246 5
Honor SuperCharge 74 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 5
Apple - App Store 2437 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
LG 75SM99 2832 4
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Apple macOS 1457 3
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
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University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
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Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
РИФ - Российский Интернет Форум 46 1
Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 6 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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