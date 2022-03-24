Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Видеоигры Video game
Публикаций - 93, упоминаний - 99
Видеоигры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Washington Profile 140 2
|The Verge - Издание 482 2
|Newzoo - Игровая аналитика 16 1
|Время новостей 28 1
|Игромания 5 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Mash - telegram-канал 6 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|91Mobiles 590 1
|Rusbase 15 1
|Associated Press 1975 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|GizChina - Издание 42 1
|Tom’s Hardware 127 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Forbes - Форбс 591 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru