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Администрация и губернатор Санкт-Петербурга
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Публикаций - 48, упоминаний - 49
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чамара Денис 57 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Букин Максим 3 1
|Казарин Станислав 100 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Фомичев Олег 107 1
|Старовойт Роман 17 1
|Соколов Максим 15 1
|Остренко Александр 4 1
|Боровков Алексей 7 1
|Рудской Андрей 9 1
|Кураш Антон 32 1
|Бортников Денис 8 1
|Громов Иван 96 1
|Громова Александра 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Известия Мордовии 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767569, в очереди разбора - 671254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767569, в очереди разбора - 671254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru