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Администрация и губернатор Санкт-Петербурга


23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
03.11.2020 В «Одноклассниках» открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области 2
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
12.09.2019 «Корус консалтинг СНГ» развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
20.10.2016 Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга 1
27.09.2016 ИТ-директора Санкт-Петербурга перевели в главы района 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
14.04.2015 «МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг Комитету по информатизации и связи Санкт-Петербурга 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
27.01.2015 Законодательное собрание Ленинградской области выбрало услуги связи МТС 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
07.08.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2014 г. 1
05.05.2014 В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб. 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
27.11.2013 Минэкономразвития: «Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки» 1
22.08.2013 Центр разработок EMC примет участие в развитии ИТ-инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
03.07.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2013 1
24.06.2013 «NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ 1
23.01.2013 Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ 1
22.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
09.04.2012 В Санкт-Петербурге с помощью мобильного телефона можно оплатить проезд в маршрутных такси 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 1
20.09.2011 Петербургские ИТ-компании создают Академию последипломного образования 1
17.06.2011 Microsoft будет развивать ИКТ-кластер в Санкт-Петербурге 1
05.05.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2011 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
16.03.2009 Представители СМБ Санкт-Петербурга опробовали технологию электронных закупок 1
24.12.2008 «Роснано» и Администрации Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области нанотехнологий 1
27.08.2008 АФК «Система» назначила руководителя комплекса корпоративных коммуникаций 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

Администрация и губернатор Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Conteq - Контек 9 1
МегаФон ПетерСтар 147 1
Доктис ДМО - Doctis 4 1
МКД 16 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
Columbus - Колумбус 125 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Alibaba Group 298 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
SAP SE 3218 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Google LLC 7168 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпром нефть 382 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Hyundai Motor 146 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 1
Правительство РФ 2207 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
Президент Российской Федерации 1442 6
Правительство Москвы 653 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Правительство Республики Башкортостан 17 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Правительство Республики Коми 19 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Общественная палата Волгоградской области 2 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Правительство Самарской области 48 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Безопасный город 347 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Электроника 64 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 2
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
IBM Cognos BI 143 1
Электронный дневник 26 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
ГИС Кадры 89 1 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Google Android 10751 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Telegram - Мессенджер 80 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
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Казарин Станислав 100 1
Гонтарев Павел 69 1
Фомичев Олег 107 1
Старовойт Роман 17 1
Соколов Максим 15 1
Остренко Александр 4 1
Боровков Алексей 7 1
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