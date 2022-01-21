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Администрация Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга



21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
07.12.2021 Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
03.11.2020 В «Одноклассниках» открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области 2
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 2
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
12.09.2019 «Корус консалтинг СНГ» развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
21.12.2016 «Нетрика» модернизировала инвестиционный портал Санкт-Петербурга 1
20.10.2016 Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга 1
27.09.2016 ИТ-директора Санкт-Петербурга перевели в главы района 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
22.07.2015 Услуги «Ростелекома» по технологии PON доступны миллиону домохозяйств Петербурга 1
14.04.2015 «МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг Комитету по информатизации и связи Санкт-Петербурга 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
27.01.2015 Законодательное собрание Ленинградской области выбрало услуги связи МТС 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
07.08.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2014 г. 2
05.05.2014 В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб. 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
27.11.2013 Минэкономразвития: «Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки» 1
22.08.2013 Центр разработок EMC примет участие в развитии ИТ-инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
03.07.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2013 1
24.06.2013 «NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ 1

Публикаций - 83, упоминаний - 91

Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 364 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 27 10
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 222 10
Yadro - КНС Групп 165 10
UIPath 44 10
BSL - BS lab - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб 12 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1083 10
Газинформсервис - ГИС 54 10
Microsoft Corporation 21285 7
Intel Corporation 10834 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 4
Phoenix Contact - Феникс Контакт 42 3
Dell EMC 4492 3
Xerox 1051 3
ПроСофт - ProSoft 61 3
EPLAN 12 3
Sonera 305 3
IBM - International Business Machines Corp 8733 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 2
Программный продукт ГК 1752 2
Agilent Technologies 114 2
Siemens AG - Сименс Россия 2263 2
Amazon Inc - Amazon.com 2549 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3779 2
Ростех - Ростехнологии 2399 2
Google LLC 9581 2
SAP SE 4384 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 2
McKinsey & Company 157 2
МегаФон ПетерСтар 302 2
5306 2
Cisco Systems 4651 2
Крок - Croc 1579 2
Lenovo Motorola 3352 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 1
VK - Mail.ru Group 2883 1
АФК Система ПАО 1633 1
HP - Hewlett-Packard 3566 1
Oracle - Sun Microsystems 2159 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 230 11
РЖД - Российские железные дороги 1353 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 10
Транснефть 216 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 109 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 10
ПГК - Первая грузовая компания 115 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 70 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 4
УЭК - Универсальная электронная карта 556 4
Saras S.p.A. 5 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 2
X5 Group - Пятерочка 292 2
Газпром нефть 404 2
X5 Group 654 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 29 2
Lego 190 1
МСП банк 28 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
Альфа-Капитал УК 50 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
Банк Санкт-Петербург 125 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 6 1
Комус 36 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Uber 275 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Россети Ленэнерго 56 1
Airbus Defence and Space - EADS 124 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 8 1
ППФ - Пермская печатная фабрика 13 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 21
Правительство РФ 3966 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 12
Президент Российской Федерации 2144 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1211 10
Правительство Москвы 1204 7
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 30 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 4
Правительство Республики Башкортостан 18 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2036 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 4
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 17 4
Администрация Смоленской области 19 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 3
Правительство Нижегородской области 32 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 85 3
Правительство Саратовской области 19 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 28 3
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленинградской области 6 3
Администрация Липецкой области 12 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1208 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 26 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 111 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 2
Правительство Республики Коми 20 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 2
Руссофт - Russoft 347 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 1
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