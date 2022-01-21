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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Администрация Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга
Публикаций - 83, упоминаний - 91
Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарин Станислав 113 12
|Романов Кирилл 13 10
|Спиридонов Иван 11 10
|Агапкин Алексей 25 10
|Барилкин Виктор 14 10
|Лазарев Илья 12 10
|Тавадзе Марина 11 10
|Синельников Александр 12 10
|Данилов Михаил 11 10
|Шадаев Максут 428 10
|Урусов Виктор 59 10
|Носенко Артем 14 10
|Смирнова Татьяна 15 10
|Натрусов Артем 136 10
|Чаркин Евгений 201 10
|Соловьев Сергей 45 10
|Паршин Максим 178 10
|Мингова Валерия 12 10
|Ушаков Анатолий 26 10
|Барсуков Сергей 15 10
|Гваришвили Владимир 10 10
|Козак Николай 25 10
|Тутаев Михаил 12 10
|Врацкий Андрей 16 10
|Костин Сергей 13 10
|Матвиенко Нина 12 10
|Шпак Василий 63 10
|Виноградов Артём 11 10
|Мацыгин Юрий 19 10
|Бадалов Андрей 37 10
|Касаев Сергей 13 10
|Матвиенко Валентина 104 5
|Полтавченко Георгий 21 4
|Клебанов Илья 21 3
|Потехина Ирина 16 3
|Громов Иван 101 2
|Горбачев Михаил 33 2
|Макаров Валентин 166 2
|Тарасов Сергей 33 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Gartner 3208 3
|BCG - Boston Consulting Group 78 1
|Forrester Wave 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru