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VK Delivery club

VK Delivery club


03.03.2022 Выручка Delivery Club по итогам 2021 года выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay
21.06.2021 В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа
09.06.2021 Delivery Club запустил доставку цветов в регионах
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров
11.03.2021 Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами
22.01.2021 Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен»
08.12.2020 Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club
12.10.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах
31.08.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов
13.08.2020 Delivery Club запустил доставку товаров для животных
23.07.2020 Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2020 года достигла 2,5 млрд рублей
10.07.2020 Delivery Club и «Все аптеки» запустили доставку товаров из аптек
02.07.2020 «Связной» и Delivery Club запустили экспресс-доставку техники
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке
15.06.2020 Количество подключенных к Delivery Club ресторанов превысило 20 тысяч
01.06.2020 Delivery Club в три раза увеличил количество заказов по итогам мая
23.04.2020 Квартальная выручка Delivery Club выросла вдвое и достигла 1,82 млрд рублей
01.04.2020 В Delivery Club появится функция заказа еды навынос
27.03.2020 Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов
16.03.2020 В Delivery Club отметили увеличение спроса на доставку продуктов
13.03.2020 В приложении Delivery Club появилась функция бесконтактной доставки
14.01.2020 Экс-глава «Делимобиля» назначен операционным директором Delivery Club
20.12.2019 Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил»
21.03.2019 Delivery Club планирует достичь показателя в два миллиона заказов в месяц
25.12.2018 Delivery Club вводит систему продвижения ресторанов со скидками
06.04.2017 Delivery Club за год удвоил число заказов
17.03.2017 В Delivery Club появились тематические подборки ресторанов
03.11.2016 Mail.Ru Group покупает 100% акций Delivery Club за $100 млн
28.10.2014 «Альфа-Банк» запустил оплату заказов еды и продуктов в один клик через мобильные приложения Delivery Club
27.09.2012 Фонд основателя Qiwi вложил $4 млн в онлайн-заказ еды

Публикаций - 171, упоминаний - 176

VK Delivery club упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3057 107
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 67
Yandex - Яндекс 5015 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 13
МФ технологии - МФТ 30 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 9
VK killbox - Скилбокс 38 8
Alibaba Group 353 8
Сбер - Цифровая Платформа 526 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
data.ai - App Annie 80 6
6072 6
Rambler Group - Рамблер ГК 811 6
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 6
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 94 6
АФК Система ПАО 1638 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 5
Pixonic 18 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Tencent 109 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 3
Merlion Citilink - Ситилинк 259 3
Google LLC 10352 3
Swag Masha 4 2
SAP SE 4595 2
Huawei 3222 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Deus Craft 4 2
Samsung Electronics 9333 2
ASBIS Prestigio Solutions 218 2
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 66
Ситимобил - Служба такси 136 66
О2О Холдинг 41 23
Яндекс.Еда 490 19
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 35 18
Яндекс.Такси 304 16
Магнит - Сеть магазинов 447 14
McDonald’s - Макдоналдс 190 13
AliExpress 327 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 12
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 44 10
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 9
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Сбер - Кухня на районе 14 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
Naspers 70 7
BeepCar - Бипкар 16 7
X5 Group - Перекрёсток 340 7
Связной ГК 1190 7
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 7
Сбер - СберЛогистика 45 7
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 6
Uber 287 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
GFG - Lamoda - Купишуз 90 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
Pandao 22 5
Qiwi 878 5
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 49 5
ESforce 22 5
DC Daily 5 5
Май - Российская торговая компания 416 5
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 4
Почта России ПАО 1853 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Федеральное собрание Российской Федерации 187 2
Федеральное казначейство России 1345 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 53 1
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 7 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 33
Мобильное приложение - Mobile app 4966 31
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 20
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 16
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 108 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 12
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 36 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 10
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 10
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 20 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 10
Data monetization - Монетизация данных 550 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 8
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 741 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 7
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Big Data - Большие данные 3520 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 32
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Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 22
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 21
Google Android 11959 16
Apple iOS 6422 15
Яндекс.Маркет 524 14
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Сбер - СберФуд - SberFood 17 11
LG 75SM99 2832 11
Pixonic War Robots 18 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 11
Apple - App Store 2437 11
VK - Mail.Ru Почта 206 11
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 11
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 11
VK Combo 21 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 9
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 9
VK Mini Apps 24 9
Hustle Castle 11 8
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 101 8
VK Connect 21 7
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 7
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 53 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 6
Яндекс.Лавка 100 6
Все Аптеки 15 6
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Apple Pay 427 5
VK Live 10 5
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Сбер - СберПрайм 21 5
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 5
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Исанин Антон 9365 22
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Греф Герман 345 5
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Казахстан - Республика 4467 8
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Кипр - Республика 373 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 3
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 31
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 24
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 16
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 13
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 8
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 7
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 11 6
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 5
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