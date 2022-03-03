Индексная книга CNews*
VK Delivery club
Публикаций - 171, упоминаний - 176
VK Delivery club упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 92 28
|Исанин Антон 9365 22
|Гришин Дмитрий 185 11
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 11
|Хасис Лев 103 9
|Артамонова Анна 182 8
|Усманов Алишер 275 7
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 7
|Делицын Леонид 110 7
|Волож Аркадий 212 5
|Греф Герман 345 5
|Сейдахметов Мухит 6 5
|Хаустов Олег 4 4
|Путин Владимир 2542 4
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Романенко Андрей 85 3
|Сысоев Александр 23 3
|Лукашевич Андрей 8 3
|Аракелян Арам 7 3
|Круглов Константин 27 3
|Киричек Алексей 66 3
|Кирсанова Светлана 54 2
|Носков Константин 221 2
|Солонин Сергей 85 2
|Ванин Андрей 9 2
|Богуславский Леонид 30 2
|Шадаев Максут 460 2
|Полиссар Сергей 2 2
|Ганин Егор 54 2
|Габриелян Владимир 24 2
|Фирсов Максим 6 2
|Исагулова Элина 28 2
|Иванов Олег 131 2
|Бедарев Виталий 17 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 181 1
|Зборовский Дмитрий 0 1
|Худавердян Тигран 72 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Горяйнов Андрей 45 1
|Малышев Сергей 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.