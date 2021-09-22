Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nissan
Японский автопроизводитель
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 137, упоминаний - 269
Nissan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
|Alliance Connected Vehicles 1 1
|CNews - Auto.CNews 50 10
|NYT - The New York Times 509 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|The Guardian - Британская газета 190 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Gizmodo 98 1
|ABC News 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760435, в очереди разбора - 664125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760435, в очереди разбора - 664125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru