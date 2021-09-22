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Nissan
Японский автопроизводитель


22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться 1
24.02.2021 Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов 2
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1
13.10.2020 Система управленческого учета «Финансист» привлекла 37 млн руб. инвестиций 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 12
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
10.02.2020 Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan 5
29.01.2020 Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России 10
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии 5
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 2
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
05.07.2019 Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 3
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan 7
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure 1
18.02.2019 Самые необычные игрушки на радиоуправлении: выбор Zoom 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 1
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 1
23.04.2018 Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 1
12.01.2018 Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео 4
05.12.2017 Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic 1
26.10.2017 Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е 7
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро 1
06.09.2017 Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник 3

Публикаций - 137, упоминаний - 269

Nissan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 12
Google LLC 7148 11
Microsoft Corporation 11077 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Yandex - Яндекс 4101 7
Apple Inc - Эппл Рус 7701 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Nvidia Corp 2019 3
3738 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Edisoft - Эдисофт 53 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Documentolog - Документолог 6 2
Oracle Corporation 3344 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
Samsung SDI 21 1
Синтерра - Synterra 565 1
Alphabet 74 1
Cisco Systems 2040 1
Raytheon 20 1
TI - Texas Instruments Incorporated 210 1
Promobot - Промобот 49 1
iFarm 3 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Facebook 3765 1
Harman Kardon 165 1
LG Electronics 1847 1
HP Inc. 2909 1
Cambridge Analytica 43 1
1С-Рарус 537 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Vodafone Group 379 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
Xiaomi 904 1
Softline - Софтлайн 1474 1
IBM 3539 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Intel Corporation 4175 1
SAP SE 3212 1
Renault - Рено Россия 88 9
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 7
АвтоВАЗ 118 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 6
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 6
Skoda - Škoda Auto 24 5
KIA Motors 72 5
Hyundai Motor 145 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 5
Tesla Motors 241 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Jaguar Land Rover 63 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
А101 Группа Компаний 30 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
John Deere - Джон Дир 16 1
MLU B.V. 10 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Wetherspoons 1 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Uber 257 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 1 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Chery Automobile 6 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
Virgin Hyperloop 6 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Lexus 36 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Uber Technologies 258 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
3D-печать 135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
B2V - Brain-to-Vehicle - Технология телепатического управления автомобилем 2 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Smartphone - Смартфон 773 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Google Android 10751 11
Яндекс.Авто 33 6
Nvidia GeForce GTX 2062 6
Apple iOS 5742 5
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows 10 6635 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
МТС ТВ 37 2
МТС Музыка - МТС Music 6 2
Яндекс.Музыка 131 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Nissan Murano 6 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
SAP FBT 1 1
Google Система беспилотных автомобилей 2 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 6 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud 1 1
Nissan Intelligent Mobility 2 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Microsoft Office 1939 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Microsoft SharePoint 2013 9 1
Nissan Qashqai 6 1
Nissan X-Trail 4 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Apple Beats Music 12 1
Nvidia Drive PX 6 1
Apple CarPlay 28 1
Василевский Андрей 18 5
Шепшелева Валерия 2 2
Ананьев Денис 6 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Омигов Антон 2 2
Канафин Байжан 4 2
Панин Денис 2 2
Одинцова Оксана 2 2
Путин Владимир 1824 2
Лаптев Максим 6 2
Цыганков Дмитрий 5 2
Якимишин Андрей 2 2
Phillip Linus - Филлип Линус 1 1
Wright Jim - Райт Джим 1 1
Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
Маслов Станислав 1 1
Courtois Jean-Phillipe - Куртуа Жан-Филип 1 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
Cоколов Александр 1 1
Гаврилов Михаил 5 1
Кутузов Станислав 1 1
Cавюк Виктор 1 1
Баженов Михаил 38 1
Ларькин Андрей 1 1
Новиков Федор 2 1
Захаров Александр 5 1
Горовой Александр 2 1
Демидов Михаил 125 1
Чирков Андрей 5 1
Волож Аркадий 181 1
Волин Алексей 113 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Федоров Алексей 40 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 26
Япония 2780 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
Европа 3752 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 9
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Украина 3365 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Великий Новгород 165 2
Австрия - Австрийская Республика 527 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - Тюмень 496 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Испания - Королевство 1253 2
Россия - Краснодар 1039 2
Нидерланды 973 2
Россия - Калуга 295 2
Россия - Тольятти 236 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Индия - Республика 2169 2
Польша - Республика 829 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Панама - Республика 41 1
Франция - Париж 370 1
Украина - Тернопольская область 2 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Сербия - Республика 129 1
Великобритания - Остров Мэн 13 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
POI - points of interest 60 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
Конституция США 18 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
CNews - Auto.CNews 50 10
NYT - The New York Times 509 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
The Guardian - Британская газета 190 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Gizmodo 98 1
ABC News 11 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
Markets&Markets Research 78 1
TrendForce 48 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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