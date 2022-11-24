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Отопление искусственный обогрев Heating artificial heating

Отопление - искусственный обогрев - Heating - artificial heating


24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей
03.01.2018 Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам»
23.01.2013 Владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, смогут управлять системой отопления с помощью мобильника
05.07.2010 “Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65

Публикаций - 467, упоминаний - 515

Отопление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 8
Самолёт ГК 1649 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Apple iPod 1531 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Яндекс.Плюс 102 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 24
Беларусь - Белоруссия 4165 12
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
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