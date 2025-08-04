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AmU Aix Marseille Université Aix-Marseille University Университет Экс-Марсель Экс-Марсельский университет
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах 1
|16.04.2012
|Бабуины умеют читать слова не только из трех букв 1
|30.03.2012
|Ученые придумали термомаскировку для электроники 1
AmU и организации, системы, технологии, персоны:
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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