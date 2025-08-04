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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179530
ИКТ 13953
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AmU Aix Marseille Université Aix-Marseille University Университет Экс-Марсель Экс-Марсельский университет


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах 1
16.04.2012 Бабуины умеют читать слова не только из трех букв 1
30.03.2012 Ученые придумали термомаскировку для электроники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

AmU и организации, системы, технологии, персоны:

NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16479 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12556 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11010 1
Франция - Французская Республика 7930 2
Английский язык 6794 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30763 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5118 1
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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