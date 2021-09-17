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ГРЧЦ ФГУП
Главный радиочастотный центр


17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 3
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 2
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 3
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 2
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 2
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 3
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 4
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 6
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 5
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 2
18.01.2021 Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России 2
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 3
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора 11
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 2
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 2
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет 2
12.02.2020 «Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа» 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
20.01.2020 Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве 3
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
18.11.2019 Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 3
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 6
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 2
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 2

Публикаций - 101, упоминаний - 219

ГРЧЦ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 17
Yota - Скартел 623 16
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Ростелеком Связьинвест 696 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 10
Корус Консалтинг ГК 805 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
МКД 16 9
IT Vison 10 9
IT Vision 14 9
Воентелеком 134 8
Основа Телеком 55 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 7
Антарес 25 6
Facebook 3765 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Telegram Group 702 4
АйКомИнвест 15 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 4
Google LLC 7148 3
Twitter 2204 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Центр мониторинга сетей связи 5 3
МФИ Софт 103 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Huawei 2730 3
Скай Линк - Skylink 501 2
ОТР 135 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 9
Метиз завод 10 9
KIA Motors 72 7
Hyundai Motor 145 7
Arrival Group - Charge R&D 13 7
UPS 36 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 6
Hyndai 12 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Почта России ПАО 1572 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Kinetik 4 2
РАВИС 9 2
Эксмо-АСТ - издательство 50 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
GM - General Motors 139 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Tesla Motors 241 2
BlackRock 19 1
ОрдерКом 5 1
DeviantArt 5 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Uber 257 1
Славянка ГК 18 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Nikola Corporation 6 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
BNP Paribas 33 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 1 1
Wellington Management Group 6 1
UFG Capital Partners 2 1
Яндекс.Такси 271 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 34
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 16
Президент Российской Федерации 1439 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 10
Арбитражный суд города Москвы 339 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
Правительство РФ 2203 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Счётная палата РФ 460 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Федеральное казначейство России 766 3
Администрация Президента РФ 267 3
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Diameter 12 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
Carrier Ethernet 23 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Arrival Bus - электробус 6 5
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 4
Arrival Van - электромобиль 4 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 3
VypryVPN 4 2
Linux OS 4257 2
IPVAnish - VPN-сервис 5 2
Hide my Ass - VPN-сервис 4 2
TorGuard 5 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
NordVPN 8 2
Statcounter 171 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
ByteDance TikTok 95 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Hola VPN 5 2
VPN Unlimited 4 2
ExpressVPN 11 2
Kaspersky Secure Connection 13 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Pinterest 45 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Arch Linux 17 1
Tesla Model 3 20 1
Wargaming World of Warships 31 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 1
Rocket VPN 1 1
ESET Remote Administrator 52 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Yota LTE-сеть 2 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Путин Владимир 1824 15
Медведев Дмитрий 1433 14
Свердлов Денис 163 14
Жаров Александр 165 10
Сердюков Анатолий 54 8
Никифоров Николай 1126 7
Ампелонский Вадим 31 7
Весельчаков Александр 6 6
Юсуфов Виталий 24 5
Звягинцева Анастасия 5 5
Едидин Борис 7 5
Шойгу Сергей 59 5
Ситников Сергей 51 5
Щеголев Игорь 676 5
Мишустин Михаил 302 4
Ройтман Евгений 34 4
Куровская Людмила 4 4
Рейман Леонид 411 3
Лугов Андрей 32 3
Дворкович Виктор 5 3
Волин Алексей 113 3
Клишас Андрей 44 3
Бокова Людмила 80 3
Иванов Олег 124 3
Липов Андрей 50 3
Дворкович Аркадий 169 3
Шадаев Максут 384 3
Усманов Алишер 241 2
Яровая Ирина 63 2
Климарев Михаил 46 2
Березкин Григорий 28 2
Эрнст Константин 11 2
Казарян Карен 31 2
Бостанджиев Атанас 2 2
Панков Александр 61 2
Матвеева Татьяна 83 2
Дуров Павел 216 2
Седаков Сергей 2 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Носков Константин 201 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
США - Нью-Йорк 1093 6
Великобритания - Банбери 6 6
США - Лос-Анджелес 291 6
Россия - Сочи 912 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Лондон 819 5
Израиль 721 5
Северная Америка 1411 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Европа 3752 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Южная Корея - Республика 1459 3
Россия - Калининградская область 537 3
Россия - Республика Крым 626 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Украина 3365 3
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Россия - Республика Дагестан 262 2
Россия - Челябинск 772 2
Россия - Псковская область 301 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Восточная Европа 1678 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
Мертвые души 22 4
Мошенничество 53 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
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Русский язык 982 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
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Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
The Guardian - Британская газета 190 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
CrunchBase 62 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Forbes - Форбс 442 2
The Verge - Издание 448 2
РИА Новости 654 2
SlashGear 131 1
Россия-1 - телеканал 20 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Юность - радиостанция 14 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
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