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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГРЧЦ ФГУП
Главный радиочастотный центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 219
ГРЧЦ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 15
|Медведев Дмитрий 1433 14
|Свердлов Денис 163 14
|Жаров Александр 165 10
|Сердюков Анатолий 54 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Ампелонский Вадим 31 7
|Весельчаков Александр 6 6
|Юсуфов Виталий 24 5
|Звягинцева Анастасия 5 5
|Едидин Борис 7 5
|Шойгу Сергей 59 5
|Ситников Сергей 51 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Мишустин Михаил 302 4
|Ройтман Евгений 34 4
|Куровская Людмила 4 4
|Рейман Леонид 411 3
|Лугов Андрей 32 3
|Дворкович Виктор 5 3
|Волин Алексей 113 3
|Клишас Андрей 44 3
|Бокова Людмила 80 3
|Иванов Олег 124 3
|Липов Андрей 50 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Шадаев Максут 384 3
|Усманов Алишер 241 2
|Яровая Ирина 63 2
|Климарев Михаил 46 2
|Березкин Григорий 28 2
|Эрнст Константин 11 2
|Казарян Карен 31 2
|Бостанджиев Атанас 2 2
|Панков Александр 61 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Дуров Павел 216 2
|Седаков Сергей 2 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Носков Константин 201 2
|TelecomDaily ИАА 112 2
|CNews Analytics 1988 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761150, в очереди разбора - 664839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761150, в очереди разбора - 664839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru