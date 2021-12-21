Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Self-Service portal
Веб-портал самообслуживания
Публикаций - 61, упоминаний - 62
Self-Service portal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 40 4
|Ганин Егор 54 3
|Сирота Юрий 38 2
|Алексеев Олег 18 2
|Казаринов Дмитрий 6 2
|Нелькин Михаил 6 2
|Мотовилов Олег 61 1
|Пегасов Сергей 53 1
|Сотин Денис 106 1
|Бычков Александр 32 1
|Кучугин Илья 41 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Беленький Александр 36 1
|Клочков Алексей 32 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Яхина Ирина 40 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Яклаков Денис 11 1
|Гуров Алексей 6 1
|Шаров Владимир 28 1
|Тризна Антон 1 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Сидоров Алексей 15 1
|Коновалов Роман 20 1
|Горпинченко Роман 11 1
|Шилов Сергей 65 1
|Аршавский Анджей 28 1
|Лебедев Георгий 49 1
|Ибрагимов Рустем 17 1
|Баранов Роман 13 1
|Артеменко Алексей 16 1
|Панкратов Валерий 32 1
|Колесников Евгений 15 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Сафронов Сергей 14 1
|Блинов Михаил 73 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Березин Максим 64 1
|Белоусов Сергей 229 1
|Клепиков Алексей 80 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
|Gartner 3201 2
|Forrester Research 788 2
|IDC - International Data Corporation 4538 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru