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Self-Service portal
Веб-портал самообслуживания



21.12.2021 Билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований 2
08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
28.12.2020 Платформа Cloudmaster включена в реестр российского ПО 1
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack 1
02.11.2020 «Олимп-Сервис» увеличил производительность процессов сервисного обслуживания с помощью Okdesk 1
16.09.2020 «Технопарк» начал продавать товары в рассрочку без бумаг и сотрудников банков с помощью сервиса Forward Pay 1
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 1
10.08.2020 Softline запустила собственную платформу для управления облаками 1
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
14.07.2020 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений 1
01.06.2020 МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
16.10.2019 Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке 1
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 1
26.07.2019 Acronis выпустил новую версию решения Cyber Infrastructure 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
18.02.2019 РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk 1
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
19.11.2018 «Техносерв Cloud» сформировал новое подразделение, чтобы создать облачную платформу для разработчиков 1
01.10.2018 «Мегафон» и Mail.ru представили «Деловое облако» для малого и среднего бизнеса 1
01.10.2018 «Мегафон» и Mail.ru Group представили «Деловое облако» для малого и среднего бизнеса 1
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 1
22.08.2018 «Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online 1
17.05.2018 «Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
28.04.2018 Валерий Панкратов - Работа с большими данными – это не магия 1
28.04.2018 Второе рождение low-code: как построить СЭД «из кирпичиков» и без дорогого проекта 1
23.03.2018 Cloud4Y предоставил «Остеомеду» облачную инфраструктуру на базе стека технологий VMware 1
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия» 1
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
06.12.2017 В ближайшие три года трансформация ИТ-ландшафтов станет массовой 1
27.07.2017 Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных 1
28.02.2017 Ничто не помешает росту облачных ВКС 1
08.04.2016 GetIntent в 2015 г. увеличила выручку в 3,5 раза 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Self-Service portal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 437 8
VMware 1979 5
Крок - Croc 1576 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 4
Microsoft Corporation 21077 4
5035 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7845 4
SAP SE 4370 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 4
IBM - International Business Machines Corp 8707 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 303 3
Oracle Corporation 5811 3
VK - Mail.ru Group 2841 3
Terrasoft - Террасофт 168 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1013 3
Softline - Софтлайн 1774 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 361 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
Dell EMC 4481 2
SAS Institute 789 2
ServiceNow 51 2
G-Core Labs 70 1
Acronis - Акронис 407 1
Alibaba Cloud 26 1
Teradata 195 1
Программный продукт ГК 550 1
Wargaming 141 1
MONT - МОНТ 64 1
Код Безопасности 391 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 1
SoftwareONE Group 102 1
Stack Group - Стек Групп 121 1
Genesys 195 1
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 1
Polycom - Поликом Россия 372 1
One Identity 3 1
Navicon - Навикон 224 1
Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 40 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 7
Уралсиб Банк 450 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1956 2
Газпром нефть 403 2
X5 Group 650 2
Ренессанс кредит Банк 193 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 2
Альфа-Банк 1328 2
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
МТС банк 265 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 13 1
Почта России ПАО 1802 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Ингосстрах СПАО 279 1
Снежная Королева 43 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 1
Аэроклуб 13 1
Tesco 72 1
Остеомед 2 1
Доброфлот 9 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 50 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
Магнит - Сеть магазинов 302 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 1
Банк Зенит 193 1
ПСБ - Промсвязьбанк 638 1
Сбер - Сбербанк Лизинг 27 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 1
Альфа-Банк Казахстан 17 1
Геобанк КБ 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2795 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1196 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 1
Федеральное казначейство России 918 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7436 1
Президент Российской Федерации 1840 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 831 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12399 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1126 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1650 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3497 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2668 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2281 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2503 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 5
Kubernetes 368 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1658 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1046 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 58 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 169 3
Big Data - Большие данные 1549 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 802 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1926 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2087 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 3
DevOps - Development и Operations 351 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 77 3
OpenStack 362 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 2
NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка 49 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 668 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 281 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 992 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 316 2
Data Lake - Озеро данных 95 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2507 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 816 2
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 21 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 14 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 823 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 71 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 484 1
Data Governance - Руководство данными 62 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
Naumen Service Desk 125 6
Microsoft Azure 1217 4
Apache Hadoop 348 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Microsoft Office 3010 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 81 2
HPE Service Manager 36 2
Microsoft Power BI 118 2
МегаФон Деловое облако 7 2
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 2
Microsoft Lync 295 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 26 1
Microsoft Azure DevOps 9 1
Microsoft Exchange Server 352 1
Крок ЦОД Компрессор- 21 1
Microsoft SharePoint Server 522 1
Wargaming World of Warships 34 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
VK - Mail.ru Облако 81 1
Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure 4 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Wargaming World of Tanks 154 1
Naumen Erudite 14 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Virtuozzo Hybrid Infrastructure 4 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 4 1
VMware vStorage APIs 12 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Microsoft Azure Pack 16 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 16 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 16 1
Т1 Devops Cloud 1 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 20 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 1
Сбер - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 27 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 11 1
Рубин Дмитрий 40 4
Ганин Егор 54 3
Сирота Юрий 38 2
Алексеев Олег 18 2
Казаринов Дмитрий 6 2
Нелькин Михаил 6 2
Мотовилов Олег 61 1
Пегасов Сергей 53 1
Сотин Денис 106 1
Бычков Александр 32 1
Кучугин Илья 41 1
Сабынин Андрей 23 1
Беленький Александр 36 1
Клочков Алексей 32 1
Паршиков Сергей 10 1
Яхина Ирина 40 1
Валеев Рафаэль 9 1
Яклаков Денис 11 1
Гуров Алексей 6 1
Шаров Владимир 28 1
Тризна Антон 1 1
Розин Дмитрий 1 1
Сидоров Алексей 15 1
Коновалов Роман 20 1
Горпинченко Роман 11 1
Шилов Сергей 65 1
Аршавский Анджей 28 1
Лебедев Георгий 49 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Баранов Роман 13 1
Артеменко Алексей 16 1
Панкратов Валерий 32 1
Колесников Евгений 15 1
Кравченко Сергей 10 1
Сафронов Сергей 14 1
Блинов Михаил 73 1
Никифоров Николай 1136 1
Березин Максим 64 1
Белоусов Сергей 229 1
Клепиков Алексей 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 84871 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27205 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12046 7
Казахстан - Республика 4148 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34422 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1886 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9626 3
Россия - Сибирь 1361 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1752 2
Россия - СФО - Новосибирск 2943 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 821 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Грузия 1032 1
Армения - Республика 1047 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 55 1
Беларусь - Белоруссия 3215 1
Сингапур - Республика 1523 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 1
Узбекистан - Республика 1256 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 630 1
Люксембург Великое Герцогство 357 1
США - Калифорния - Санта-Клара 149 1
Молдавия - Республика Молдова 646 1
Туркмения - Туркменистан 390 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 380 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
Австралия - Сидней 240 1
Того - Тоголезская Республика 341 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 253 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11645 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11649 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1131 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 1
Европа 7338 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1622 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4414 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2755 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 343 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1107 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
Русский язык 1754 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 762 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 349 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 18 1
Банковский сектор 47 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Страхование - Страховое дело 126 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 120 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1851 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 417 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
Gartner 3201 2
Forrester Research 788 2
IDC - International Data Corporation 4538 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 94 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1070 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 505 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
ТПУ - Томский политехнический университет 99 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 301 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
Microsoft Inspire 4 1
CNews Большие данные 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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