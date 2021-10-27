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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Orange Business Services
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27.10.21 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства 4
14.10.21 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
01.10.21 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
13.09.21 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 2
31.08.21 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 1
30.07.21 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
08.07.21 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 4
06.07.21 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 3
01.07.21 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 1
28.06.21 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 1
23.06.21 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
02.06.21 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 2
28.05.21 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии 2
14.05.21 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel 1
28.04.21 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» 2
26.04.21 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 4
14.04.21 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким 2
12.04.21 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях 1
01.04.21 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 1
25.03.21 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT 2
16.03.21 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services 3
02.03.21 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака 1
19.02.21 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
17.02.21 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 3
08.02.21 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
25.01.21 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID 1
18.01.21 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN 1
22.12.20 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys 4
10.12.20 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
08.12.20 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии 3
24.11.20 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве 5
24.11.20 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 3
19.11.20 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке 1
16.11.20 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 5
10.11.20 Orange помогает Lacroix Group готовиться к внедрению 5G 1
21.10.20 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
15.09.20 Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G 1
01.09.20 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
05.08.20 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 5
31.07.20 Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений 2

Публикаций - 509, упоминаний - 916

Orange Business Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange S.A. 868 260
Orange France Télécom 635 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7416 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7649 41
Cisco Systems 4597 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 33
Microsoft Corporation 20616 33
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 31
IBM 8376 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 24
Avaya Inc - Avaya СНГ 939 22
Синтерра - Synterra 742 21
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1270 20
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 712 20
Intel Corporation 10566 19
AT&T Inc 1514 19
Deutsche Telekom 885 18
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 17
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 17
SAP SE 4259 16
IXcellerate - Икселерейт 69 15
Крок 1530 15
Oracle Corporation 5722 14
VMware 1950 14
HP Inc. 4955 13
Ростелеком - Связьинвест 1652 13
Nokia Alcatel-Lucent 1384 12
Softline - Софтлайн 1711 11
РТКомм.ру 296 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1372 11
Polycom - Поликом Раша 354 11
Центел - Центральный телеграф 316 10
4847 10
Dell EMC 4439 10
Oracle - Sun Microsystems 2073 10
HP - Hewlett-Packard 3381 9
Yandex - Яндекс 4501 9
Siemens AG - Сименс Россия 2157 9
Ланит ГК 1484 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4746 17
Альфа-Банк 1308 13
Почта России ПАО 1757 9
Danone - Данон 58 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1829 8
ВТБ Банк Москвы 430 8
Nestle - Нестле 97 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 7
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 7
ВТБ24 619 6
ПСБ - Промсвязьбанк 632 5
Евросеть 1342 5
Россети Ленэнерго 55 5
Citibank - Ситибанк 248 5
Доброфлот 9 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 106 4
Ford 331 4
Societe Generale Group 62 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 4
OTP Group - ОТП Банк 133 4
РЖД - Российские железные дороги 1284 3
Ренессанс кредит Банк 149 3
Airbus Group 130 3
BNP Paribas 58 3
РСХБ - Россельхозбанк 194 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 201 3
ГПБ - Газпромбанк 782 3
Банк Зенит 164 3
Открытие ФК 565 3
Норникель - Норильский никель 248 3
Ингосстрах СПАО 276 3
Бинбанк 188 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1540 3
Абсолют Банк 104 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 241 3
Интер РАО ПАО 247 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 3
Соллерс - Sollers 17 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7229 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2685 8
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2194 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 741 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1806 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1910 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
МКС - Международная космическая станция 453 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1284 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 269 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 34 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 66 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 65 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 138 1
Прокуратура города Москвы 10 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 68 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 14 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 40 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 175 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1976 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 249 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 139 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 98 11
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 32 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2463 4
Руссофт - Russoft 331 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 370 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 59 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
СОИ - Союз операторов интернета 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11962 66
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11919 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2380 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9944 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1478 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2539 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1174 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1849 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1054 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3111 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 17
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 16
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 583 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1447 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4169 12
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 124 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1766 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2828 11
3G - Стандарт мобильной связи 5032 11
Big Data - Большие данные 1208 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 660 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3913 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3875 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1622 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 439 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 636 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 236 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1777 7
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 50 7
ИТ-аутсорсинг 822 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 947 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 267 6
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 13
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 11
Apple iOS 6160 10
Microsoft Office 365 783 10
Google Android 11556 9
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 8
Microsoft Skype 1816 7
Microsoft Lync 275 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1181 7
Microsoft Windows 10 10025 6
Apple - App Store 2344 5
Microsoft Azure 1196 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1047 5
Google Play - Google Store - Android Market 2619 5
IXcellerate ЦОД Moscow Two 11 5
Orange Cloud for Business 4 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 952 4
Riverbed SteelHead 42 3
Microsoft Dynamics 240 3
Tencent Cloud 6 3
Genesys Engage 36 3
GAiA-X - европейская облачная система 23 3
Открытие ФК Open Trade 5 3
Microsoft Exchange 941 3
Orange LTE-сеть 3 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 2
Diasoft Flextera 47 2
Cisco Webex 141 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 31 2
Orange Flexible Engine 2 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme 3 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2479 2
Google YouTube - Видеохостинг 2139 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5776 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 2
Nvidia GeForce GTX 3039 2
Microsoft Teams 230 2
Google Cloud Platform - GCP 206 2
AWS - Amazon Web Services 592 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 36 28
Иванников Дмитрий 40 24
Холден Дэвид - Holden David 17 16
Четвернин Алексей 658 10
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Айвазов Армен 450 8
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 8 8
Серова Елена 299 8
Крысина Ольга 109 7
Слизень Виталий 220 7
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 7
Баранова Ольга 6 6
Фокин Дмитрий 20 6
Рейман Леонид 978 6
Григорьева Евгения 57 5
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Орлик Сергей 70 4
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Краюшкина Елена 4 4
Аншина Марина 68 4
Willner Guy - Вилнер Гай 14 4
Михайлов Иван 10 3
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 3
Григорьев Андрей 17 3
Назипов Дмитрий 80 3
Фомичев Андрей 56 3
Зайцева Анна 63 2
Маликов Александр 2 2
Назаров Алексей 69 2
Куликов Дмитрий 9 2
Рыстенко Михаил 58 2
Краснов Александр 50 2
Ершов Павел 32 2
Степанов Евгений 16 2
Кузьмин Сергей 33 2
Анкилов Константин 93 2
Медведев Дмитрий 1483 2
Толмачева Татьяна 28 2
Бызов Дмитрий 31 2
Новиков Александр 33 2
Россия - Российская федерация - РФ 78007 298
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11802 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25542 105
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10801 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29171 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11189 40
Европа 6676 39
Франция - Французская Республика 4169 36
Африка - Африканский регион 2368 33
Ближний Восток 2329 30
Азия - Азиатский регион 2929 29
Россия - СФО - Новосибирск 2812 27
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 21
Германия - Федеративная Республика 6937 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1541 18
Европа Восточная 2707 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8303 15
Нидерланды 1762 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9659 14
Бельгия - Королевство 756 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1545 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 713 10
Казахстан - Республика 3795 10
Россия - Сибирь 1226 10
Испания - Королевство 2273 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1052 10
Индия - Республика 3512 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2078 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3623 9
Северная Америка 2372 8
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 373 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1126 8
Финляндия - Финляндская Республика 1422 8
Швеция - Королевство 1561 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1690 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 816 8
Украина 5212 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4897 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 16
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 296 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 142 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 4
Образование в России 537 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1436 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1139 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 54 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 610 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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