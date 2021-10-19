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О2О Delivery club


19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber 4
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 2
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 1
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 1
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
13.07.2021 Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг» 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
21.06.2021 В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа 3
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
18.06.2021 «Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK 1
16.06.2021 «Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru получили поддержку авторизации с помощью VK Connect 1
09.06.2021 Delivery Club запустил доставку цветов в регионах 2
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 11
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 2
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 2
11.03.2021 Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 2
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 2
22.01.2021 Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен» 5
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел 1
08.12.2020 Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов 2
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики 4
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 2
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
05.11.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы еще в 6 тысяч постаматов 1
26.10.2020 «Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте» 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 7
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 2

Публикаций - 153, упоминаний - 293

О2О Delivery club упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 101
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 53
Yandex - Яндекс 4101 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 18
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 13
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 9
Alibaba Group 298 7
МФ технологии - МФТ 16 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Skillbox - Скилбокс 27 6
Rambler Group - Рамблер ГК 485 6
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 6
App Annie 73 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
Pixonic 18 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Tencent 93 4
АФК Система ПАО 994 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 3
Huawei 2730 2
Turkcell 179 2
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 2
Google LLC 7144 2
Swag Masha 4 2
Facebook 3765 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Deus Craft 4 2
Samsung Electronics 5651 2
3733 2
Ланит ГК 1155 2
Цифровая Платформа 34 1
Нетология - Netology 30 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
ИнПлат - Интеллектуальные Платежи 2 1
Рустелеком ТК 196 1
Ситимобил - Служба такси 113 58
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 54
О2О Холдинг 43 25
YouDrive - Оператор каршеринга 31 18
Яндекс.Такси 271 16
Яндекс.Еда 93 14
McDonald’s - Макдоналдс 90 13
Магнит - Сеть магазинов 269 13
AliExpress 275 11
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Сбербанк Кухня на районе 9 7
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 7
BeepCar - Бипкар 16 7
СберЛогистика 42 7
X5 Group - Перекресток 203 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
Performance Group 6 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Связной ГК 877 6
ВТБ24 583 5
Лента - Сеть розничной торговли 189 5
Uber 257 5
Uber Technologies 258 5
DC Daily 5 5
Pandao 21 5
ESforce 22 5
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 4
Qiwi 783 4
Почта России ПАО 1572 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
СберЗдоровье - DocDoc 37 4
Foodfox 11 4
ВкусВилл 48 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство РФ 2201 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 11
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
Google Android-приложения и разработчики 236 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
App-in-App 5 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 1
Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 1 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 28
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 27
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 20
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 16
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 11
Pixonic War Robots 17 11
Apple - App Store 2198 11
Яндекс.Маркет 439 11
СберФуд - SberFood 17 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 11
VK - Mail.Ru Почта 164 10
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 9
VK Pay - платежная платформа 24 8
Hustle Castle 11 8
VK Combo 14 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
VK Connect 20 7
VK Mini Apps 19 7
VK - Mail.ru Combo 11 7
VK - Mail.ru Облако 77 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
VK Live 9 5
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 5
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
Яндекс.Лавка 68 5
Apple Pay 385 4
VK - Mail.Ru Icebox 25 4
Samsung Pay 238 4
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 4
Сбербанк СберПрайм 14 4
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 4
Все Аптеки 8 4
Сбербанк - SberPay 21 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 3
Добродеев Борис 83 26
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 11
Гришин Дмитрий 148 9
Хасис Лев 96 9
Артамонова Анна 127 8
Делицын Леонид 94 7
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 6
Сейдахметов Мухит 6 5
Греф Герман 205 5
Волож Аркадий 181 5
Путин Владимир 1824 4
Усманов Алишер 241 4
Лукашевич Андрей 7 3
Хаустов Олег 4 3
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
Сысоев Александр 18 3
Аракелян Арам 7 3
Киричек Алексей 66 3
Полиссар Сергей 2 2
Носков Константин 201 2
Богуславский Леонид 25 2
Ванин Андрей 7 2
Солонин Сергей 82 2
Романенко Андрей 76 2
Шадаев Максут 384 2
Исагулова Элина 28 2
Иванов Олег 124 2
Фирсов Максим 5 2
Кирсанова Светлана 54 2
Габриелян Владимир 20 2
Худавердян Тигран 66 1
Ведяхин Александр 43 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Горяйнов Андрей 44 1
Малышев Сергей 46 1
Летунов Илья 48 1
Мишустин Михаил 302 1
Евтушенков Владимир 130 1
Аносов Александр 3 1
Чернов Даниил 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Казахстан - Республика 2627 8
Россия - СФО - Новосибирск 1965 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Сочи 911 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Краснодар 1037 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Япония 2778 4
Россия - Воронеж 689 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - Тольятти 235 3
Россия - Владивосток 864 3
Грузия 691 3
Кипр - Республика 247 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Армения - Республика 688 3
Ближний Восток 1471 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - Омск 627 2
Нидерланды 972 2
Европа 3745 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Северная Америка 1409 2
Украина 3361 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Тюмень 496 2
Чехия - Чешская Республика 494 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 15
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 3
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 2 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
Русский язык 978 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 335 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Forbes - Форбс 441 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Ведомости 259 3
The Bell - Издание 34 2
VK - Mail.ru Hi-tech 14 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Bloomberg 785 2
FT - Financial Times 246 2
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Руспрофайл 3 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
ResearchMe 11 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Открытое образование 5 1
GeekBrains 40 8
TAdviser IT Government Day 1 1
Международный женский день - 8 марта 8 1
Warface PvP League 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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