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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
О2О Delivery club
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 153, упоминаний - 293
О2О Delivery club упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 26
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 11
|Гришин Дмитрий 148 9
|Хасис Лев 96 9
|Артамонова Анна 127 8
|Делицын Леонид 94 7
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 6
|Сейдахметов Мухит 6 5
|Греф Герман 205 5
|Волож Аркадий 181 5
|Путин Владимир 1824 4
|Усманов Алишер 241 4
|Лукашевич Андрей 7 3
|Хаустов Олег 4 3
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Сысоев Александр 18 3
|Аракелян Арам 7 3
|Киричек Алексей 66 3
|Полиссар Сергей 2 2
|Носков Константин 201 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Ванин Андрей 7 2
|Солонин Сергей 82 2
|Романенко Андрей 76 2
|Шадаев Максут 384 2
|Исагулова Элина 28 2
|Иванов Олег 124 2
|Фирсов Максим 5 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Худавердян Тигран 66 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Малышев Сергей 46 1
|Летунов Илья 48 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Аносов Александр 3 1
|Чернов Даниил 49 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|ResearchMe 11 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru