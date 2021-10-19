О2О Delivery club

В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1

Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 1

Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1

В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа 3

Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1

Delivery Club запустил доставку цветов в регионах 2

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 11

Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами 1

Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1

Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов 2