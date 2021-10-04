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Минсельхоз РФ
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 2
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 4
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК 2
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
14.12.2020 В России готовится система повального контроля цен на основные продукты 2
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
28.08.2020 Сбербанк поможет автоматизировать процесс выдачи льготных кредитов аграриям 2
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 1
17.07.2020 «Центр аналитических систем» создал сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры для Минсельхоза России 1
09.07.2020 «Ростелеком» представил мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК» 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
17.04.2020 Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства 1
20.02.2020 Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался 1
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство» 2
23.12.2019 Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике 1
20.12.2019 Компании массово подключаются к молочному проекту ЦРПТ 1
22.11.2019 ЦРПТ: число заявок в эксперимент по маркировке молока за месяц увеличилось вдвое 1
01.07.2019 Власти ввели электронные сертификаты на сыр и сгущенку 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
29.05.2019 Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
08.08.2018 «Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России 1
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции 1
23.04.2018 «Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
28.08.2017 «Юнидата» реализовала потоковый режим управления качеством данных 1
26.05.2017 Платформа управления данными «Юнидата» достигла производительности в миллиард записей 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1

Публикаций - 85, упоминаний - 109

Минсельхоз РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 4
Microsoft Corporation 11110 4
Ланит ГК 1158 3
Крок 1221 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Совзонд - Sovzond 66 2
АйТи 752 2
Docsvision - ДоксВижн 776 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Ланит Интеграция 101 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Юнидата - Unidata 32 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Oracle Corporation 3355 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
IBM 3546 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
CompanyMedia 111 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Google LLC 7158 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Амтел-Сервис 34 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Аплана Группа компаний 102 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Cognitive Pilot 35 1
Галактика - Корпорация 248 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
РКС - Российские космические системы 100 3
Технопарк-Мордовия 11 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Совкомбанк ПАО 147 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Danone - Данон 45 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
МСП банк 24 1
Карат - Московский завод плавленых сыров 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 7
Правительство РФ 2206 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Правительство РФ - Департамент государственной службы и кадров 1 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 2
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 3
ЭОС Дело СЭД 622 3
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6652 2
ALMI AlterOS 5 1
OpenText Documentum 191 1
SQL - Язык программирования 434 1
Apple macOS 927 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Linux OS 4265 1
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 1 1
Apple iOS 5742 1
Ланит LanDocs 41 1
Microsoft Office 365 769 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Java - Язык программирования 1178 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Microsoft Azure 1171 1
AlterOffice 16 1
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Путин Владимир 1826 4
Медведев Дмитрий 1434 4
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Мишустин Михаил 302 2
Носков Константин 201 2
Акимов Максим 167 2
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Россия - Ростовская область 863 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
23ABC News 55 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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