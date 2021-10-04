Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минсельхоз РФ
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 109
Минсельхоз РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
|Путин Владимир 1826 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Ускова Ольга 128 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Скляр Алексей 49 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Носков Константин 201 2
|Акимов Максим 167 2
|Кузнецов Никита 2 1
|Викторова Зоя 1 1
|Козубенко Игорь 1 1
|Ганиева Ирина 3 1
|Даниленко Андрей 1 1
|Анисимов Павел 7 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
|Скорчеллетти Дмитрий 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Бурин Андрей 12 1
|Текслер Алексей 18 1
|Шадрин Александр 3 1
|Архипов Александр 3 1
|Белов Александр 69 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Никитин Валерий 15 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Стисон Мария 3 1
|Данилин Александр 12 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Горянский Павел 15 1
|Горбачев Александр 18 1
|Гатагова Ольга 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Мамонов Алексей 11 1
|Илия Димитров 7 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
|23ABC News 55 1
|Российская газета 92 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763812, в очереди разбора - 667499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763812, в очереди разбора - 667499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru