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ММК
Магнитогорский металлургический комбинат


17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья 3
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 8
15.07.2021 Softline включила в свой портфель решений СЭД «Атач» 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 5
23.06.2021 «Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 2
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 6
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM 2
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP 13
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP 8
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 6
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 2
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 6
05.03.2020 Uipath утроил продажи в России и СНГ 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 3
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 2
14.06.2019 Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей 1
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса 8
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
21.09.2018 Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» 2
05.07.2018 ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle 5

Публикаций - 87, упоминаний - 214

ММК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
Oracle Corporation 3355 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Yandex - Яндекс 4101 5
АйТи 752 4
SAP SE 3216 4
Cisco Systems 2044 4
3753 4
Bitfury Group 25 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
IBM 3546 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Citrix Systems 571 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Инфосистемы Джет 675 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Documentolog - Документолог 6 2
Edisoft - Эдисофт 53 2
Deloitte - Делойт 187 2
Microsoft Corporation 11110 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Wonderware 23 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Логика Бизнеса 141 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Aveva 18 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Comindware - Колловэар 51 1
Онланта 75 1
Ланит Интеграция 101 1
Cloudera 49 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Oracle Siebel 130 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Цифра ГК 116 1
Nvidia Corp 2028 1
Газпром нефть 382 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 9
Северсталь ПАО 204 7
Транснефть 159 7
Роснефть НК 367 6
Норникель - Норильский никель 178 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 5
ФосАгро 54 5
Альфа-Банк 1126 4
Русагро Группа Компаний 139 4
РусГидро ПАО 129 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Почта России ПАО 1574 3
Открытие ФК 538 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Алроса АК 81 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Мосэнерго ПАО 49 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Уралкалий ПАО 62 2
X5 Group 599 2
А101 Группа Компаний 30 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ММК-Информсервис 20 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
ММК-ЛМЗ - ММК-Лысьвенский металлургический завод 2 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Президент США 105 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 19
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Умные платформы 499 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 6
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 4
Oracle Cloud Platform 151 3
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Engineered Systems 42 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
ММК Робот-Рекрутер 2 2
ММК - Мой ММК 2 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
ММК iКлиент 2 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Oracle SaaS 11 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle Fusion Middleware 164 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 7 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle WebLogic 38 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 6 1
Naumen Service Desk 103 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
SAP FBT 1 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Cisco Kinetic 4 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Крок Акселератор 2 1
Еремин Андрей 10 5
Путин Владимир 1826 3
Феоктистов Вадим 13 3
Натрусов Артем 121 2
Цыганков Дмитрий 5 2
Зельдец Игорь 4 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 2 2
Якимишин Андрей 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Милых Валерий 5 2
Канафин Байжан 4 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Омигов Антон 2 2
Смирнов Денис 5 2
Кондаков Сергей 4 2
Стрелков Сергей 12 2
Ананьев Денис 6 2
Шепшелева Валерия 2 2
Халяпин Сергей 77 1
Свердлов Денис 163 1
Никулин Игорь 21 1
Сульгин Сергей 40 1
Греф Герман 205 1
Белоусов Андрей 53 1
Стуров Дмитрий 25 1
Иванов Георгий 18 1
Никифоров Николай 1126 1
Русанов Сергей 44 1
Дунаев Сергей 28 1
Шоржин Валерий 32 1
Вексельберг Виктор 97 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Ускова Ольга 128 1
Морозов Александр 16 1
Костин Андрей 45 1
Соколовский Александр 36 1
Кулик Вадим 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 5
Япония 2792 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Украина 3374 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - Сибирь 877 2
Северная Америка 1413 2
Восточная Европа 1682 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Европа 3766 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - Сахалинская область 434 2
США - Лос-Анджелес 292 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Иркутск 467 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Монголия 172 1
Океания 37 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Великобритания - Банбери 6 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Турция - Турецкая республика 952 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Вторая мировая война 265 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Markets&Markets Research 78 1
Fortune 100 48 1
IoT Analytics 3 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
Oracle Academy 8 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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