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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ММК
Магнитогорский металлургический комбинат
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Публикаций - 87, упоминаний - 214
ММК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Еремин Андрей 10 5
|Путин Владимир 1826 3
|Феоктистов Вадим 13 3
|Натрусов Артем 121 2
|Цыганков Дмитрий 5 2
|Зельдец Игорь 4 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 2 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Милых Валерий 5 2
|Канафин Байжан 4 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Омигов Антон 2 2
|Смирнов Денис 5 2
|Кондаков Сергей 4 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Ананьев Денис 6 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Халяпин Сергей 77 1
|Свердлов Денис 163 1
|Никулин Игорь 21 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Греф Герман 205 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Иванов Георгий 18 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Русанов Сергей 44 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Ускова Ольга 128 1
|Морозов Александр 16 1
|Костин Андрей 45 1
|Соколовский Александр 36 1
|Кулик Вадим 113 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Fortune 100 48 1
|IoT Analytics 3 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763710, в очереди разбора - 667397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763710, в очереди разбора - 667397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru