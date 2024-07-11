Кибербезопасность Security Awareness Управление навыками информационной безопасности Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности Киберграмотность Кибергигиена Цифровая гигиена
Security Awareness – класс решений, предназначенных для обучения и тестирования сотрудников компаний по основным вопросам кибербезопасности. В качестве ключевого драйвера рынка Security Awareness называют рост числа фишинговых атак. Они используются злоумышленниками для проникновения в ИТ-инфраструктуры компаний, получения контроля над учетными записями сотрудников, а также заражения организаций вредоносным ПО с применением вирусов-шифровальщиков.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 109 10
|Вураско Александр 21 8
|Демидов Сергей 127 7
|Бенгин Владимир 32 7
|Парфентьев Алексей 106 5
|Баринов Александр 44 5
|Дугин Андрей 21 5
|Рахметов Руслан 51 4
|Гусев Алексей 19 4
|Касимов Вячеслав 28 4
|Хасин Евгений 16 3
|Лушин Илья 9 3
|Бусаргин Андрей 26 3
|Натрусов Артем 268 3
|Шадаев Максут 899 3
|Даровских Виталий 7 3
|Пашков Алексей 8 3
|Данченков Александр 5 3
|Бондарь Дмитрий 31 3
|Наумов Евгений 38 3
|Старостин Георгий 18 3
|Кубарев Алексей 33 3
|Одинцов Илья 3 3
|Путин Владимир 3045 3
|Лукацкий Алексей 111 3
|Шумайлова Татьяна 4 3
|Чернов Даниил 78 2
|Гончаров Евгений 17 2
|Меденцев Константин 95 2
|Кирьянова Александра 111 2
|Молчанова Елена 14 2
|Зарубин Антон 5 2
|Горелкин Алексей 4 2
|Абакумов Евгений 185 2
|Чаркин Евгений 278 2
|Зуев Илья 7 2
|Дрюков Владимир 39 2
|Теплицкий Дмитрий 57 2
|Шаев Виталий 27 2
|Ливчин Савва 2 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11144 1
|BleepingComputer - Издание 303 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1672 1
|Digital Security News 1 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 240 1
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