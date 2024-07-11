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Кибербезопасность Security Awareness Управление навыками информационной безопасности Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности Киберграмотность Кибергигиена Цифровая гигиена


Security Awareness – класс решений, предназначенных для обучения и тестирования сотрудников компаний по основным вопросам кибербезопасности. В качестве ключевого драйвера рынка Security Awareness  называют рост числа фишинговых атак. Они используются злоумышленниками для проникновения в ИТ-инфраструктуры компаний, получения контроля над учетными записями сотрудников, а также заражения организаций вредоносным ПО с применением вирусов-шифровальщиков.


11.07.2024 «МТС RED» расширил варианты поставки сервиса для повышения киберграмотности сотрудников 1

08.07.2024 CloudSorcerer: кибершпионаж из облаков 1

05.07.2024 «Ростелеком» дал цифровую жизнь детским центрам Тюменской области 1

04.07.2024 Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры? 1

02.07.2024 Sitronics Group обучит сотрудников основам кибербезопасного поведения 1

20.06.2024 Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных 1

06.06.2024 «Авито» и «Альянс по защите детей в цифровой среде» подписали соглашение о сотрудничестве 1

03.06.2024 На защите детей: «Солар» еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов 1

31.05.2024 Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами 1

28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 1

28.05.2024 ГК «Солар»: Хакеры начали атаковать сайты вузов в преддверии приемной кампании 1

27.05.2024 Кто кроме RedLine: «Лаборатория Касперского» назвала наиболее активные стилеры в 2024 году 1

27.05.2024 ГК «Солар» и кубинская ИБ компания Segurmática дали старт комплексному сотрудничеству 1

23.05.2024 Security Vision и ГК «Солар» будут вместе развивать экспортный потенциал российских ИБ‑решений 1

23.05.2024 «Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете 1

23.05.2024 В Санкт-Петербурге с начала 2023 г. заблокировали 75 лет спама 1

23.05.2024 ГК «Солар» зафиксировала мошеннические схемы с арендой жилья на курортах 1

22.05.2024 ГК «Солар» планирует меры по повышению киберустойчивости горно-металлургической отрасли 1

21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности 1

21.05.2024 «Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность 1

20.05.2024 «Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior 1

20.05.2024 Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными 1

17.05.2024 «Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ 1

16.05.2024 Security Vision открывает в «Кидзании» первый в России Центр Кибербезопасности для детей 1

16.05.2024 «Солар»: Несанкционированный доступ к системам стал ключевой киберугрозой для компаний 1

15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе» 1

06.05.2024 Solar Dozor версии 7.9 прошел процедуру оценки соответствия ФСТЭК России 1

27.04.2024 «Солар» отразил более 5 тысяч кибератак на онлайн-ресурсы «Диктанта Победы» 1

26.04.2024 Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре 1

25.04.2024 Сибирь стала одной из самых популярных мишеней для DDoS-атак в I квартале 2024 года 1

25.04.2024 MTC RED фиксирует рост DDоS-атак в первом квартале 2024 г. 1

24.04.2024 «МТС Red» отразила свыше 6 тыс. DDoS-атак в I квартале 2024 года 1

24.04.2024 Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года 1

24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1

23.04.2024 «Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение 1

23.04.2024 «МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков 1

18.04.2024 «Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS 1

15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 1

08.04.2024 В ГК «Солар» рассказали о фишинге в Рунете 1

04.04.2024 В Санкт-Петербурге предложили привлекать молодежь на сторону «белых» хакеров за счет поддержки киберспорта и багхантинга 1


Публикаций - 228, упоминаний - 248

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 787 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4672 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11545 35
Ростелеком 9380 18
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 372 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 988 14
Telegram Group 1666 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3532 9
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1129 9
МегаФон 8232 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8551 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 156 8
InfoWatch - Инфовотч 978 7
Yandex - Яндекс 6795 7
Cisco Systems 5052 7
Microsoft Corporation 24306 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 565 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 243 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 275 6
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 121 6
Fortinet 371 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 127 5
Phishman - Фишман 14 4
7890 4
Код Безопасности 564 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1196 3
Palo Alto Networks 136 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1051 3
Softline - Софтлайн 2545 3
VK - Mail.ru Group 3312 3
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 43 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 163 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 50 2
MONT - МОНТ 129 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 299 2
Газинформсервис - ГИС 183 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 57 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 415 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 285 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1555 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6876 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1206 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 420 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 569 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
ЦентроКредит АКБ 15 4
РЖД - Российские железные дороги 1833 4
Русагро Группа Компаний 260 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2711 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 3
ГПБ - Газпромбанк 1048 3
Ренессанс Страхование 151 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 3
МКБ - Московский кредитный банк 546 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 8 2
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 264 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 233 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 733 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 387 2
Почта России ПАО 2060 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1200 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 51 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 898 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 412 2
Лента - Сеть розничной торговли 1987 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 634 2
Альфа-Банк 1706 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 551 2
АльфаСтрахование ОМС 16 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 25 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10963 67
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 20
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 161 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4485 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4295 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1803 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 6
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 13 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2368 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5258 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2482 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5674 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3194 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3196 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 109 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 615 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 277 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 77 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 749 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 145 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 362 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 282 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 1
Федеральное казначейство России 1700 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 450 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 305 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1335 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1045 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1329 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1325 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 13 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Ассоциация менеджеров 87 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25229 210
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61840 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47155 116
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12072 89
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1868 82
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  722 63
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20128 48
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4627 47
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12407 44
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5735 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11997 38
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 245 37
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2887 36
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 203 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5593 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15218 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9991 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15064 29
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6186 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7264 28
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3322 24
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2774 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29161 21
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3783 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4962 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23258 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 365 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 242 55
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 121 52
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 217 51
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 159 50
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 120 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 144 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 73 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 101 46
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 67 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4042 37
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 116 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4820 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 31 13
Microsoft Windows 15286 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 237 9
Linux OS 9454 9
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 98 8
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 108 7
Google Android 13646 7
WhatsApp Messenger 1029 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 90 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 731 6
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC 5 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 6 5
Google Chrome - браузер 1516 4
Новые облачные технологии - МойОфис 688 4
МТС RED Security Awareness 4 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 299 4
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 25 4
Microsoft Office 3620 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1715 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 45 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 289 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 234 4
Apple iOS 7500 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 466 3
МегаФон Security Awareness 3 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 419 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1238 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 745 3
Ляпунов Игорь 109 10
Вураско Александр 21 8
Демидов Сергей 127 7
Бенгин Владимир 32 7
Парфентьев Алексей 106 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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