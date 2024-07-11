Security Awareness – класс решений, предназначенных для обучения и тестирования сотрудников компаний по основным вопросам кибербезопасности. В качестве ключевого драйвера рынка Security Awareness называют рост числа фишинговых атак. Они используются злоумышленниками для проникновения в ИТ-инфраструктуры компаний, получения контроля над учетными записями сотрудников, а также заражения организаций вредоносным ПО с применением вирусов-шифровальщиков.