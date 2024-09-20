Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Минцифры получит 820 млн руб. на мероприятия по повышению уровня кибергигиены широких слоев населения и госслужащих, а также переподготовку профессорско-преподавательского состава и выделения грантов аспирантам на исследования в области информационной безопасности. Указанные мероприятия реализуется совместно с СПбГУТ и ГК «Солар».

Затраты на повышение уровня кибергигиены россиян и госслужащие

Федеральный бюджет выделит в 2022-2024 гг. 820 млн руб. на ряд проектов, связанных с образованием в области информационной безопасности и повышению уровня киберграмотности (ИБ). Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором мероприятий является Минцифры.

Так, 287 млн руб. должно быть выделено на разработку программы кибергигиены и грамотности широких слоев населения по вопросам ИБ. Всего указанной программой должно быть охвачено 10,9 млн человек. Программа кибергигиены должна содержать две подпрограммы. Первая из них - это повышение осведомленности граждан по вопросам ИБ. В рамках ее реализации должен проводиться мониторинг уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам ИБ.

Запланировано размещение информационных материалов для повышения осведомленности широких слоев населения по вопросам кибергигиены и ИБ, новостных материалов, промо-кампаний, познавательно-развлекательного контент (игровые, практикоучающие видеоролик. Указанные материалы должны размещаться в сети интернет, на ТВ и радио и в социальных сетях.

Вторая подпрограмма относится к повышению грамотности государственных гражданских служащих по вопросам ИБ, В рамках ее реализации должен быть разработан сервис повышения уровня знаний в области кибергигиены и ИБ в формате веб-портала, включающий в себя обучающие курсы и программы, средства и способы идентификации и доступа аналитических сервисов.

Гранты аспирантам и молодым ученым на исследования в области ИБ

Следующее запланированное мероприятие - это выделение грантов аспирантам и молодым ученым и проведение научно-образовательных и проектных мероприятий в области ИБ для задач цифровой экономики. На него будет выделено 285 млн руб. Реализацией мероприятия должны заниматься подведомственные Минцифры ВУЗы, в частности, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

Предполагается, что указанные вузы должны: заключать соглашения о выделении грантов аспирантам и молодым ученым на исследования в области ИБ (не менее 30 ежегодно); проводить научные семинары по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных систем, методов и систем защиты информации (не менее 8 штук); проводить межвузовские научно-теоретические конференции представителей образовательных организаций, молодых ученых и специалистов с участием организаций - разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области ИБ (не менее 4 штук); проводить научно-практические конференции в области ИБ для студентов старших курсов и магистрантов (не менее 8 штук); проводить всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, соискателей и молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в области ИБ.

Переподготовка профессорско-преподавательского состава в области ИБ

Следующее мероприятие связано с повышением квалификации и осуществлением профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности. На его реализации должно быть выделено 199 млн руб.

За реализацию данного мероприятия также занимаются подведомственные Минцифры вузы. Предполагается проведение анализа федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных стандартов и программ дополнительного образования в области ИБ, а также тенденций развития индустрии ИБ на соответствие целям и задачам цифровой экономики с учетом информационных угроз.

В том числе должен быть проведен опрос организаций работодателей о востребованности компетенций специалистами в области ИБ и проведен анализ состояния кадрового обеспечения реализации ООП (основные образовательные программы) в образовательных организациях и определение потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава.

Должно быть разработано не менее восьми программ повышения квалификации (объемом 40-72 часов для каждой программы), не менее четырех программ переподготовки (объемом не менее 360 часов для каждой программы), а также учебно-методические комплексы для каждой программы. Должны проводиться научно-теоретические конференции и методические семинары (вебинар) по обсуждению вопросов преподавания и учебно-методического объединения реализации образовательного процеса по специальностям и направлениям подготовки в области ИБ с применением дистанционных технологий. Планируется, что к 2025 г. будет переподготовлено не менее 1,2 тыс. научно-педагогических.

Олимпиады в области информационной безопасности

Еще одно мероприятие - проведение олимпиад и интеллектуальных соревнований в области ИБ, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельности в области ИБ. На данное мероприятие будет выделено 49 млн руб.

Предполагается, что подведомственные Минцифры вузы должны проводить: всероссийский конкурс «Инфофорум»; конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в области ИБ для студентов образовательных организаций высшего образования; всероссийскую выездную студенческую научную летнюю школу; студенческое онлайн-соревнование по исследованию инцидентов и киберпреступлений Capture Intruder; онлайн-соревнования в сфере ИБ проектов и решений; студенческие олимпиады (интеллектуальные соревнования) по ИБ для учащихся образовательных организаций федеральных округов.

Актуальность задач повышения уровня кибергигиены

С каждым годом количество кибератак и инцидентов в области информационной безопасности растет. По данным сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, в течение 2023 г. было выявлено более 40 тыс. доменных имен и веб-ресурсов, которые потенциально могут использовать популярные российские бренды для организации фишинговых атак. Подтвержденные факты фишинга были отмечены в 17% случаев. Рост числа выявленных фишинговых ресурсов составил 21% по сравнению с 2022 г.

«Это связано с развитием технологий и увеличением числа пользователей интернета, - полагают в группе компаний (ГК) «Солар». - Образование в области кибергигиены помогает гражданам осознанно подходить к вопросам безопасности, защищая себя от фишинга, вирусов и других угроз. С ростом цифровизации увеличивается и объем личной информации, доступной в сети. Без должного уровня киберграмотности пользователи могут стать жертвами утечек данных и мошенничества».

Результаты проведенных мероприятий

Указанные мероприятия реализуются Минцифры совместно с ГК «Солар» и СПбГУТ Одной из целей всероссийской программы кибергигиены, является повышение знаний о киберзащите у широких слоев населения. С 2022 г. более 10 млн человек узнали о проектах в области кибербезопасности благодаря специальным проектам на Госуслугах, социальным сетям и рекламным материалам. Программа кибергигиены обучает как взрослых, так и детей правильному использованию своих данных, а также безопасному общению и работе в интернете, сообщили в ГК «Солар».

«Организация олимпиад и интеллектуальных соревнований способствует привлечению молодежи к изучению кибербезопасности, - добавили в ГК «Солар». - Это создает здоровую конкурентную среду и мотивирует студентов углубленно изучать эту область. Для поддержания этих начинаний, Солар регулярно проводит дни открытых дверей для школьников и студентов, рассказывая о профессиях в информационной безопасности, организует экскурсии в Центр противодействия кибератакам Solar JSOC, чтобы наглядно показать, как работают специалисты». Представители Минцифры не ответили на запрос CNews о ходе реализации данных проектов.