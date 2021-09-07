Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИСП РАН
Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 150
ИСП РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
|Аэрофлот 493 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Мотовилихинские заводы 10 1
|Девянин Петр 5 3
|Аветисян Арутюн 13 3
|Мылицын Роман 79 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Иванников Виктор 3 2
|Бетсис Павел 84 1
|Якушкин Сергей 1 1
|Топчян Рубен 1 1
|Heck Larry - Хек Ларри 1 1
|Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
|Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Марич Игорь 18 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Гуриев Марат 10 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Трошкин Сергей 1 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Шукурян Юрий 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Ветров Дмитрий 6 1
|Лемпицкий Виктор 3 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Люй Жуй 5 1
|Солодовников Денис 62 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Носков Константин 201 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767677, в очереди разбора - 671362.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767677, в очереди разбора - 671362.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru