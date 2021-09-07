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ИСП РАН
Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук


07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 10
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 5
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 2
12.02.2021 «Системы управления» и ИСП РАН создадут центр компетенций на базе технологического полигона 3
15.09.2020 Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам 1
08.04.2020 Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия 1
04.03.2020 Astra Linux стала индустриальным партнером ИСП РАН 7
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 2
13.01.2020 В России создадут полностью верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей 1
06.12.2019 ИСП РАН и Huawei открыли совместную R&D-лабораторию по развитию средств разработки ПО 5
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 2
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь 1
24.05.2019 Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности 1
24.05.2019 ОС Astra Linux сертифицирована ФСТЭК России на обработку данных, составляющих гостайну «особой важности» 1
08.02.2019 Astra Linux опубликовала результаты своих научных разработок 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 2
25.04.2018 Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова 6
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 5
13.03.2017 ИСП РАН представил два программных комплекса для анализа данных соцсетей 8
13.02.2017 Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 9
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО 1
28.11.2016 Умер академик Иванников, пионер отечественных ИТ 4
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве 7
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 10
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen 1
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО 1
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1
26.02.2015 Совместное решение Acronis и НПО «РусБИТех» защитит информацию любого уровня секретности 1
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 4
06.08.2013 В «Росе» назначен новый генеральный директор 1
22.05.2012 Владимир Янушкевич: СВФУ станет крупнейшим исследовательским центром в России 2
27.01.2012 «Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета 3
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 1
26.09.2011 Директор центра верификации ОС Linux стал первым заместителем гендиректора «Росы» 2
05.04.2011 Опубликован список ПО, которое должно быть создано внутри России 1
05.04.2011 Путин утвердил национальную программную платформу 1
22.03.2011 Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia 12
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 3

Публикаций - 51, упоминаний - 150

ИСП РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5714 11
Microsoft Corporation 11143 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Huawei 2733 4
Синтерра - Synterra 569 4
Intel Corporation 4198 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Lenovo Motorola 1018 2
Центр верификации ОС Linux 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
АйТи 752 2
VIA Technologies 48 2
Virtuozzo - Parallels Holding 42 2
Google LLC 7168 2
Nvidia Corp 2036 2
Nortel Networks 223 2
Parallels Holdings 471 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
NEC 428 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
IBM 3554 2
Nokia Corporation 2450 2
Bitfury Group 25 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Yandex - Яндекс 4101 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Microsoft Cambridge Laboratory 2 1
ZTE Corporation 550 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
3770 1
Эшелон НПО 56 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
SAP SE 3218 1
Acronis - Акронис 364 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Аэрофлот 493 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Президент Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство РФ 2207 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Linux Foundation 157 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Открытые данные - Open data 57 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
OpenStack 347 1
ОССН - Операционная система специального назначения 2 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
Linux OS 4272 7
Google Android 10751 6
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
Nvidia GeForce GTX 2079 4
ИСП РАН Svace 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Acronis AnyData Engine 13 1
Samsung Bixby Vision 2 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 1
Acronis Backup Advanced 14 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Tizen OS - Linux 215 1
Java - Язык программирования 1179 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Apple iOS 5742 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Google Android 7 Nougat 121 1
Huawei AppGallery 95 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Samsung Galaxy 345 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 854 1
Девянин Петр 5 3
Аветисян Арутюн 13 3
Мылицын Роман 79 2
Никифоров Николай 1126 2
Рубанов Владимир 61 2
Иванников Виктор 3 2
Бетсис Павел 84 1
Якушкин Сергей 1 1
Топчян Рубен 1 1
Heck Larry - Хек Ларри 1 1
Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Марич Игорь 18 1
Сунгуров Андрей 14 1
Гуриев Марат 10 1
Семенихин Кирилл 11 1
Трошкин Сергей 1 1
Лебедев Сергей 24 1
Шукурян Юрий 1 1
Елистратов Николай 90 1
Ветров Дмитрий 6 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Люй Жуй 5 1
Солодовников Денис 62 1
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ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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