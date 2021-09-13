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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Банк Хоум Кредит
ХКФ-банк
Home Credit and Finance Bank


13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 2
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 2
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 1
11.02.2021 Финтех-сервис «Всегда.Да» запустил франшизу 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
29.10.2020 Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 3
15.10.2020 Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 7
07.08.2020 «М.Видео-Эльдорадо» запустила SMS-подписание кредитных договоров 1
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines 3
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 1
23.07.2020 Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения 4
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
02.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля 1
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» 3
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 1
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» 7
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате 3
20.11.2019 BI.ZONE запустила услугу по подготовке ИТ-инфраструктуры к отражению кибератак 2
17.09.2019 Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян 1
05.08.2019 «Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг 1

Публикаций - 218, упоминаний - 430

Банк Хоум Кредит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Microsoft Corporation 10997 14
SAP SE 3207 13
Крок 1219 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 9
IBM 3524 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
HP - Hewlett-Packard 878 5
Yandex - Яндекс 4098 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Broadvision 6 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 4
Digital Guardian 7 4
Аурига - Auriga 19 4
OpenText 160 3
Цифра ГК 116 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
АйТи 748 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Theta Data Solutions 3 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
iDA Mobile 8 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 2
Рексофт - Reksoft 198 2
Vocord - Вокорд 98 2
Yota - Скартел 623 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 2
Denodo Technologies 2 2
Software AG & IDS Scheer 108 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
GBC Team 5 2
3726 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Google LLC 7124 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Veeam Software 250 2
Huawei 2723 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Альфа-Банк 1122 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
Открытие ФК 538 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
Почта Банк 289 15
Совкомбанк ПАО 147 14
МКБ - Московский кредитный банк 268 14
Газпромбанк - ГПБ 692 12
РСХБ - Россельхозбанк 183 12
СКБ-банк 86 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
Ак Барс Банк 173 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
АльфаСтрахование СГ 207 7
Газпром нефть 380 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Visa International 1343 4
Азия Цемент 10 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Dräger Medical 5 4
Barclays 50 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Уралсиб Банк 389 2
Локо-Банк 31 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Правительство РФ 2198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Администрация Президента РФ 267 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 3
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Big Data - Большие данные 1136 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Google Android 10750 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 15
Apple iOS 5741 11
Microsoft Windows 10 6602 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Linux OS 4236 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Apple macOS 921 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft SharePoint Server 103 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Lync 272 1
Google Flutter 15 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
SAP Fiori 40 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution 3 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Oracle Siebel CRM 165 1
IBM Power9 21 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Prognoz Platform 74 1
MasterCard Maestro 112 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Samsung Forward 5 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Дворкович Аркадий 169 9
Сологуб Денис 16 9
Бижан Михаил 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Емельченков Сергей 83 9
Лагунов Андрей 10 9
Слуцкий Александр 7 5
Кузьмин Павел 14 5
Урьяс Вадим 76 5
Успенский Александр 7 5
Мотренко Андрей 10 5
Четвернин Алексей 651 4
Хохлов Игорь 21 4
Арлазаров Владимир 118 4
Пушкин Василий 11 4
Широких Алексей 70 4
Михайлов Евгений 13 4
Ефремов Александр 12 4
Сухарев Алексей 5 3
Понькин Александр 26 3
Богачев Игорь 172 3
Беров Иван 40 3
Круглов Максим 25 3
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 3
Яшин Леонид 20 3
Заренин Андрей 10 3
Набиуллина Эльвира 56 3
Калиновский Александр 14 3
Тараторин Александр 5 2
Бахаев Алексей 8 2
Алешкин Артем 5 2
Самойленко Максим 65 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Абакумов Евгений 103 2
Савцов Игорь 27 2
Копысов Виталий 21 2
Цветаев Юрий 2 2
Теличева Наталья 125 2
Барыш Кристина 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 20
Россия - Санкт-Петербург 7056 15
Украина 3344 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Восточная Европа 1667 8
Казахстан - Республика 2618 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Литва - Литовская Республика 328 4
Россия - Новосибирск 1954 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Япония 2752 4
Европа 3725 4
Россия - Екатеринбург 2054 3
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Индия - Республика 2156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Марокко - Королевство 75 2
Индонезия - Республика 384 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Россия - Нижний Новгород 1460 2
Болгария - Республика 306 2
Россия - Республика Мордовия 386 1
Эквадор - Республика 42 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 1
Египет - Арабская Республика 366 1
Россия - Курск 231 1
Монголия 172 1
Россия - Ижевск 304 1
Ливия 13 1
Таиланд - Королевство 355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ПИР - Программы инновационного развития 3 1
Русский язык 966 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1988 11
CNews Инновация года - награда 26 9
IAOP Global Outsourcing 100 10 3
Gartner 2187 1
Fortune Global 500 160 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Markswebb 21 1
Медиалогия 37 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews AWARDS 291 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Баттл 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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