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Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank

Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116  тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября  2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.


08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов
15.10.2020 Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines
23.07.2020 Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате
31.07.2018 Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay
16.07.2018 Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию
11.07.2017 Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку
15.02.2017 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab
07.02.2017 Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит»
15.11.2016 Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров
04.10.2016 R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит»
07.07.2016 «Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах
14.12.2015 Дочерний банк Home Credit в Беларуси перевел документооборот на новую версию Docsvision
12.08.2015 В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний
14.07.2015 Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad
29.06.2015 «Банк Хоум Кредит» полностью перешел на выпуск карт с чипом
25.06.2015 «Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks
27.03.2015 «Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa
15.01.2015 CTI внедрила решение для совместной работы в банке «Хоум Кредит»
17.12.2014 «Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys
09.10.2014 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк
20.08.2014 «Банк Хоум Кредит» доверил Maykor сопровождение спецбанковской техники
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит»
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит»
10.06.2014 «Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО
29.04.2014 «Банк Хоум Кредит» начал выпуск чиповых карт Visa
09.04.2014 «ЛайтНэт Комплекс» внедрила систему управления очередью в банке «Хоум Кредит»
03.03.2014 «Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8
03.03.2014 Банк «Хоум Кредит» развивает кредитование с помощью мобильного решения от «Техносерв Консалтинга»
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП
19.02.2014 Банк «Хоум Кредит» и Qiwi создают центры предоставления финансовых услуг
12.02.2014 Inoventica предоставит «Банку Хоум Кредит» мощности своего распределенного ЦОДа
08.10.2013 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал расходы с помощью «Quorum. Электронного архива»

Публикаций - 281, упоминаний - 453

Банк Хоум Кредит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
SAP SE 4595 19
Microsoft Corporation 22497 19
Diasoft - Диасофт 534 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Крок - Croc 1616 16
Oracle Corporation 6035 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Программный продукт ГК 3960 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
ПрограмБанк 94 10
Yandex - Яндекс 5015 9
6072 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 9
Apple Inc 10683 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 8
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 8
Google LLC 10352 8
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
Huawei 3222 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 7
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 7
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 6
Veeam Software 282 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 6
Аурига - Auriga 62 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 6
VK - Mail.ru Group 3057 6
Рексофт - Reksoft 334 5
SAP CIS - САП СНГ 821 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 57
Альфа-Банк 1476 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 38
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 35
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 35
ПСБ - Промсвязьбанк 682 28
РСХБ - Россельхозбанк 228 27
Открытие ФК 2713 24
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 22
Почта Банк 319 21
Синара Банк - СКБ-банк 110 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 20
ВТБ - ВТБ24 658 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 18
ГПБ - Газпромбанк 842 18
OTP Group - ОТП Банк 157 18
Citi - Citibank - Ситибанк 265 18
МКБ - Московский кредитный банк 333 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 17
Совкомбанк ПАО 171 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 14
Почта России ПАО 1853 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 12
Газпром нефть 439 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 12
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 11
Тракторные заводы Концерн 29 11
Visa International 1809 11
Русский стандарт Банк 370 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 10
Ак Барс Банк 212 10
АльфаСтрахование СГ 241 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 9
Фаберлик - Faberlic 71 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
Федеральное казначейство России 1345 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Администрация Президента РФ 904 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
Ростех - Рособоронэкспорт 107 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Правительство Москвы 1640 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 77
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 28
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 26
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 24
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 23
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 17
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 16
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 14
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 9
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 139 9
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 9
Google Android 11959 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 17
Apple iOS 6422 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 11
Microsoft Windows 10 11713 9
Microsoft Windows 2000 2856 7
Apple - App Store 2437 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 6
R-Style Softlab - RS-Securities 68 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 5
Apple iPad 3663 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 4
Smart Engines - Smart Code Engine 17 4
Связной-Клуб - Программа лояльности 15 4
IBM Tivoli 276 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
Oracle Siebel CRM 209 4
Linux OS 7669 4
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 3
Intel x86 - архитектура процессора 1391 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 3
MasterCard Maestro 142 3
Microsoft Outlook 1241 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Microsoft Dynamics CRM 525 3
Microsoft Office 3247 3
Apple macOS 1457 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 6 2
Rakuten Viber 491 2
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 2
Ковалев Виктор 40 32
Селютин Александр 59 14
Натрусов Артем 142 14
Серова Елена 317 14
Евтушенко Алексей 31 12
Калиновский Александр 14 12
Антонов Александр 75 12
Валчев Стоян 48 11
Кибалко Кирилл 21 11
Путятинский Сергей 59 11
Чаркин Евгений 203 11
Кузин Вадим 34 11
Урьяс Вадим 82 10
Дьяченко Валерий 70 10
Сотин Денис 106 10
Макаров Станислав 116 10
Бурилов Андрей 26 10
Шевченко Владимир 138 10
Глазков Александр 64 10
Аитов Тимур 188 9
Сологуб Денис 18 9
Гришин Дмитрий 185 9
Кудашев Константин 12 9
Hope Paul - Хоуп Пол 14 9
Марова Юлия 10 9
Залманов Андрей 29 9
Прохоров Фёдор 81 9
Карпунин Алексей 17 9
Леушев Андрей 69 9
Марковский Роман 17 9
Белоусов Максим 73 9
Зотов Алексей 26 9
Андрианов Павел 32 9
Лагунов Андрей 14 9
Трояновский Владимир 42 9
Дворкович Аркадий 196 9
Емельченков Сергей 87 9
Бижан Михаил 11 9
Ступин Евгений 19 9
Казанцев Сергей 11 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Европа 12319 13
Украина 6212 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 11
Казахстан - Республика 4467 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Европа Восточная 2927 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
Грузия 1064 6
Литва - Литовская Республика 541 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - ЦФО - Калужская область 767 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 188 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Монголия 261 4
Япония 10069 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Ближний Восток 2549 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Америка 2011 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 89
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 7
Информационное общество - Государственная программа 1238 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Денежные переводы 775 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Экономический эффект 694 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Шатура - множественное значение 8 2
ПИР - Программы инновационного развития 4 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 105 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 34
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Forbes - Форбс 591 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
Известия ИД 307 1
Ведомости 375 1
Fortune 196 1
InformationWeek 231 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 21
Gartner - Гартнер 3301 18
IDC - International Data Corporation 4671 15
CNews Инновация года - награда 41 9
IAOP Global Outsourcing 100 16 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Forrester Research 810 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
Fortune Global 500 280 2
Медиалогия 48 1
Markets&Markets Research 97 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 1
IDC Financial Insights 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Dimensional Research 12 1
IDC EMEA 22 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
Softline Education - Академия АйТи 55 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
Академгородок Новосибирск 82 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 26 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 7 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 35
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 18
CNews Баттл 39 10
CNews FORUM Кейсы 53 9
CNews AWARDS - награда 347 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
Black Hat - Конференция 77 1
Национальная банковская премия 2 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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