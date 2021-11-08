Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116 тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.