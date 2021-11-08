Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116 тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.
Банк Хоум Кредит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковалев Виктор 40 32
|Селютин Александр 59 14
|Натрусов Артем 142 14
|Серова Елена 317 14
|Евтушенко Алексей 31 12
|Калиновский Александр 14 12
|Антонов Александр 75 12
|Валчев Стоян 48 11
|Кибалко Кирилл 21 11
|Путятинский Сергей 59 11
|Чаркин Евгений 203 11
|Кузин Вадим 34 11
|Урьяс Вадим 82 10
|Дьяченко Валерий 70 10
|Сотин Денис 106 10
|Макаров Станислав 116 10
|Бурилов Андрей 26 10
|Шевченко Владимир 138 10
|Глазков Александр 64 10
|Аитов Тимур 188 9
|Сологуб Денис 18 9
|Гришин Дмитрий 185 9
|Кудашев Константин 12 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 9
|Марова Юлия 10 9
|Залманов Андрей 29 9
|Прохоров Фёдор 81 9
|Карпунин Алексей 17 9
|Леушев Андрей 69 9
|Марковский Роман 17 9
|Белоусов Максим 73 9
|Зотов Алексей 26 9
|Андрианов Павел 32 9
|Лагунов Андрей 14 9
|Трояновский Владимир 42 9
|Дворкович Аркадий 196 9
|Емельченков Сергей 87 9
|Бижан Михаил 11 9
|Ступин Евгений 19 9
|Казанцев Сергей 11 9
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