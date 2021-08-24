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NTT DoCoMo


24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 1
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 1
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G 1
12.10.2020 Eset поучаствовала киберохоте на ботнет Trickbot, заразивший более 1 млн компьютеров 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 2
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 2
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% 1
28.03.2019 NTT Data внедряет процессоры AMD EPYC, чтобы увеличить производительность своих финансовых систем 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 1
20.03.2018 Выручка ZTE за 2017 год возросла на 7,5% до 108,82 млрд юаней 1
09.02.2018 Huawei стала поставщиком NFVI-решений с OVP- сертификацией 1
29.12.2017 Huawei и NTT DOCOMO испытали 5G в движении 2
27.11.2017 Запущен облачный квантовый компьютер для всех желающих. Видео 1
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
28.02.2017 Ericsson представила на MWC 2017 более 70 инновационных продуктов, услуг и решений 1
11.07.2016 Gemalto внедряет в ускоренном режиме LTE для интернета вещей в Японии 3
01.03.2016 SDN для ЦОДов: как обеспечить безопасность 1
28.12.2015 Nokia Networks: Главная задача – создание единого стандарта 5G 1
26.11.2015 Ericsson выпускает 5G Radio Prototypes для тестирования технологии связи пятого поколения в коммерческих сетях 1
22.09.2015 Fortinet представила систему безопасности программно-определяемых сетей 1
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 2
04.08.2015 «Сеть-2020» приблизит телеком-будущее 1
29.07.2015 Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
14.05.2015 Интернету вещей нужны сети 5G 2
11.03.2015 Huawei и DOCOMO подписали соглашение о совместных испытаниях ключевых технологий связи 5G 3
24.02.2015 «Ростелеком» и ЦПИКС стали партнерами в области развития SDN и NFV 1
06.02.2015 ICANN делегировала уже более 500 новых общих доменов 1
21.10.2014 Американо-российский разработчик получил крупнейшую инвестицию в истории СПО 1

Публикаций - 158, упоминаний - 224

NTT DoCoMo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Microsoft Corporation 11077 11
Google LLC 7148 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 10
AT&T Inc 556 9
IBM 3539 9
Ericsson 860 7
Intel Corporation 4175 6
Nokia Corporation 2434 6
Amazon Inc - Amazon.com 1471 6
ZTE Corporation 550 5
Sprint Corporation 154 5
Apple Inc - Эппл Рус 7701 5
Facebook 3765 5
Cisco Systems 2040 5
Ulefone Mobile 10 4
MediaTek 315 4
Vivo 125 4
Sony 2362 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 4
LG Electronics 1847 4
Nvidia Corp 2019 4
Umidigi 8 4
Deutsche Telekom 218 4
Fujitsu 741 3
China Mobile 186 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 3
Huawei 2730 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 3
Oracle Corporation 3344 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 260 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Qualcomm Technologies 1002 2
Fortinet 286 2
Volvo Cars 155 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
SoftBank Group 101 2
BNP Paribas 33 1
Сконтел 7 1
Barclays 50 1
Yamaha 37 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Valeo 7 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
BorgWarner 2 1
Martine Jarlgaard 1 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 10 1
ВТБ24 583 1
Societe Generale Group 42 1
Carrefour 14 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Airbus Group 71 1
S7 Airlines 80 1
Renault - Рено Россия 88 1
Газпром нефть 382 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
LinkedIn 520 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Maersk 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Linux Foundation 157 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
OpenChain 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 14
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 3
OpenStack 347 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Google Android 10751 15
Nvidia GeForce GTX 2062 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Samsung Electronics Bada 171 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Symbian OS 776 4
WhatsApp Messenger 654 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Apple iOS 5742 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Microsoft Natick 3 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Palm Pre - комуникатор 68 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Sony Walkman 78 2
Microsoft Windows 10 6635 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
XRP - Криптовалюта 7 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Compass4NFV 1 1
Huawei Cloud NFVI 1 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Oracle PeopleSoft 49 1
Oracle JD Edwards 32 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Alibaba Tmail 6 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Крок ЦОД 15 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Oracle Autonomous Data Guard 2 1
Василенко Александр 64 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Зеленский Александр 2 1
Глаз Александр 1 1
Красников Александр 8 1
Цейтлин Александр 11 1
Кречетов Алексей 1 1
Севастьянов Алексей 23 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Brende Borge - Бренде Берге 2 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Глазков Борис 40 1
Алексеева Марина 11 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Ивлиев Григорий 5 1
Борман Константин 5 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Лямин Александр 59 1
Волож Аркадий 181 1
Ганин Егор 50 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Оганесян Ашот 58 1
Япония 2780 63
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Европа 3752 9
Индия - Республика 2169 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Испания - Королевство 1253 6
Европа Западная 613 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Испания - Барселона 536 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Южная Корея - Республика 1459 3
Австралия - Австралийский Союз 1124 3
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Сингапур - Республика 808 2
Украина 3365 2
Китай - Тайвань 589 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Китай - Пекин 319 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Мексика - Керетаро 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Узбекистан - Республика 822 1
Чили - Республика 121 1
Южная Африка 159 1
Китай - Шанхай 244 1
Шотландия 51 1
Перу - Республика 96 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Индия - Мумбаи 52 1
Китае - Тяньцзинь 8 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
Закон Мура - Moore's law 74 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 5
The Verge - Издание 448 2
Wikipedia - Википедия 276 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Nikkei - Издание 114 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2718 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Frost & Sullivan 101 2
Analysys Mason 26 2
Synergy Research Group 13 2
Gartner 2190 1
Markets&Markets Research 78 1
451 Research Group 44 1
Samsung Research 10 1
Tractica 7 1
IDC China 2 1
Mordor Intelligence 8 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 8
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760397, в очереди разбора - 664087.
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