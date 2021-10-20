Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infotecs
ViPNet VPN-решение
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 137, упоминаний - 231
Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Янкин Константин 7 2
|Путин Владимир 1824 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Носков Константин 201 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Арковой Игорь 1 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Сорокина Марина 1 1
|Прокопов Максим 6 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Смирнов Николай 13 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Готальский Михаил 91 1
|Кишковский Эдуард 10 1
|Писарев Михаил 12 1
|Голованов Леонид 5 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Патешман Александр 2 1
|Буравлев Александр 2 1
|Дубовик Александр 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Касперская Наталья 197 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Шадаев Максут 384 1
|Мылицын Роман 79 1
|Эйгес Павел 66 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Березкин Григорий 28 1
|Кадыков Иван 4 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Стрельцов Алексей 1 1
|Домуховский Николай 3 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Костыгов Егор 1 1
|Розинкова Татьяна 1 1
|Розинков Павел 1 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru