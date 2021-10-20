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Infotecs
ViPNet VPN-решение


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 1
25.08.2021 Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ» 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 2
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 1
22.06.2021 «ИнфоТеКС» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 2
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 6
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 1
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 1
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 2
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 2
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 2
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 2
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России 2
04.06.2020 «Инфотекс» и «Ред софт» тестируют продукты 1
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда 3
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
27.01.2020 Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152» 1
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
17.09.2019 «Элефус» защитил персональные данные пациентов радиологических кабинетов в поликлиниках Москвы 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 1
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов 1
22.08.2019 Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос 1

Публикаций - 137, упоминаний - 231

Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Infotecs - ИнфоТеКС 249 23
Microsoft Corporation 11077 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
Код Безопасности 365 8
VideoMost - ВидеоМост 191 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
Samsung Electronics 5666 5
АйТи 751 4
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 3
Huawei 2730 3
КАПС Интеграция 4 3
Лантана текнолоджи 4 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Cisco Systems 2040 3
Jolla - Sailfish Holding 58 2
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Конфидент 56 2
Крипто-ПРО 200 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Dialog - Диалог 33 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 2
Reliance Communications - Rcom 39 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Lenovo Group 1636 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
IBM 3539 2
Nokia Corporation 2434 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Insyres - Инсайрес 2 1
Элефус - Elephus 4 1
Leta IT-company 87 1
М2М телематика 165 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Вотрон 16 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство РФ 2203 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 8
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
DDR - Double data rate 1068 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Microsoft Windows API 68 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 118 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
Google Android 10751 21
Apple iOS 5742 15
Microsoft Windows 10 6635 13
Linux OS 4257 11
ЭОС Дело СЭД 621 7
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 7
Infotecs - ViPNet Client 53 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
Microsoft Windows 853 5
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 5
Infotecs - ViPNet SafeBoot 9 5
Microsoft Windows 8 1228 4
MobilityLab WorksPad 36 4
Киберника Сибрус - мессенджер 26 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
PostLink - Мессенджер 4 3
Apache HTTP Server 222 3
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Infotecs - ViPNet IDS MC 3 3
IBM DB2 148 3
Infotecs - ViPNet Network Security 4 3
Aladdin JaCarta 147 3
IBM iSeries 5 3
Toshiba DT - серия HDD 5 3
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 3
IQReserve VALO Cloud 7 3
Infotecs - ViPNet Connect 9 3
Infotecs - ViPNet TIAS 6 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Infotecs - ViPNet Coordinator IG 6 3
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 2
Ред ОС 239 2
Янкин Константин 7 2
Путин Владимир 1824 2
Рустамов Рустам 169 2
Носков Константин 201 2
Галайко Ярослав 2 2
Арковой Игорь 1 1
Кривошеев Евгений 4 1
Сорокина Марина 1 1
Прокопов Максим 6 1
Албычев Кирилл 7 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Смирнов Николай 13 1
Ярошевская Наталья 1 1
Готальский Михаил 91 1
Кишковский Эдуард 10 1
Писарев Михаил 12 1
Голованов Леонид 5 1
Яцевский Алексей 1 1
Патешман Александр 2 1
Буравлев Александр 2 1
Дубовик Александр 2 1
Лосев Сергей 43 1
Горелов Дмитрий 51 1
Касперская Наталья 197 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Шадаев Максут 384 1
Мылицын Роман 79 1
Эйгес Павел 66 1
Гусев Дмитрий 48 1
Березкин Григорий 28 1
Кадыков Иван 4 1
Кулешов Алексей 27 1
Стрельцов Алексей 1 1
Домуховский Николай 3 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Костыгов Егор 1 1
Розинкова Татьяна 1 1
Розинков Павел 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Ростовская область 862 1
Мировой океан 13 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Обнинск 102 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Иркутская область 543 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Смоленск 234 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бельгия - Королевство 398 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1678 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Всероссийская перепись населения 31 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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