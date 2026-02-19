Разделы

ViPNet SIES Nano Loader – новый продукт в составе решения ViPNet SIES

Компания «ИнфоТеКС» включила в состав комплекса встраиваемых средств защиты информации в индустриальных системах ViPNet SIES новый продукт – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet SIES Nano Loader.

ViPNet SIES Nano Loader используется для организации автоматизированного рабочего места подготовки к эксплуатации СКЗИ ПАК ViPNet SIES Core Nano, встраиваемого в оконечные устройства АСУ ТП, приборы учета электроэнергии, устройства IoT и IIoT. ViPNet SIES Nano Loader осуществляет инициализацию крипточипа ViPNet SIES Core Nano и загрузку в него ключей защиты информации со сроком хранения до 16 лет при условии выполнения положений по встраиванию в защищаемое устройство и эксплуатации, изложенных в правилах пользования.

ViPNet SIES Nano Loader соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 и может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 16 декабря 2028 г.

ViPNet SIES Nano Loader включает в себя две аппаратные платформы (АП): АП SIES Nano Loader – рабочая станция оператора, выполняющего подготовку к эксплуатации ViPNet SIES Core Nano; АП SIES Nano Array Adapter – специализированная оснастка для подключения ViPNet SIES Core Nano к АП SIES Nano Loader.

ap_sies_nano_loader.jpg

ViPNet SIES Nano Loader позволяет осуществлять подготовку до 10 крипточипов ViPNet SIES Core Nano одновременно.

Цифровизация

