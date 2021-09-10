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ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами


10.09.2021 30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW 2
01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU 1
07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах 1
26.05.2021 Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 1
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов 1
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 1
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 1
08.04.2021 Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена 1
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 1
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
03.03.2021 Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты 1
09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1
21.01.2021 Число доменов в зоне .ART превысило 100 тысяч 1
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс 1
02.12.2020 REG.RU представляет сервис моментальных платежей Cent.app 1
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU 1
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh 1
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке 1
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 1
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
11.06.2020 .RU .FUN .ONLINE — доменные предпочтения российских пользователей 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
22.04.2020 こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами 1
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 1
01.04.2020 REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников 1

Публикаций - 267, упоминаний - 665

ICANN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 40
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 30
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 7
Microsoft Corporation 11039 7
Google LLC 7135 7
1С-Битрикс 344 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 5
Intel Corporation 4158 4
SEC Consult Services 929 2
Nvidia Corp 2012 2
Timeweb - ТаймВэб 13 2
Selectel - Селектел 137 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
3728 2
FirstVDS 3 1
Servers.com - Servers.ru 8 1
Majordomo - Мажордомо 4 1
VMware 1829 1
NameCheap 7 1
Masterhost - Мастерхост 27 1
Relcom Data - Релком Дата 4 1
Naunet 3 1
CENT.APP 2 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 4 1
Синтерра - Synterra 564 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 4 1
Salenames 11 1
Доверенная среда 8 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
Гарда Технологии 38 1
Beget - Бегет 3 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
CrowdStrike Holdings 13 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Kickstarter 95 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 2
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Marshall Capital Partners 63 1
BMW 248 1
Tesla Motors 241 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Swatch 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 12
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 11
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
Канцелярия Государственного совета КНР 2 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Правительство РФ 2200 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
МВД РФ Управление К 38 1
Администрация Президента РФ 267 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 29
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 2
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 25 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 62 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
DDR - Double data rate 1066 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ASCII - American standard code for information interchange 16 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 40
WordPress 169 6
Microsoft Windows 10 6622 4
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 10 3
Joomla CMS 73 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Adobe Photoshop 277 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 2
REG.ru - Медитация 2 2
REG.ru - Магазин доменов 3 2
Intel Optane Memory 81 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Nvidia GeForce GTX 2055 2
REG.ru - Конструктор сайтов 1 1
Яндекс.Метрика 81 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
Поддерживаю.РФ 8 1
Perl - Язык программирования 65 1
Google Calendar - Google Календарь 42 1
Autodesk Maya 45 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 4 1
Adobe Premiere 36 1
ISPsystem ISPmanager 9 1
Swf-Inj Service 1 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 7 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 1
Apache HTTP Server 222 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple iOS 5741 1
Linux OS 4249 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 1
Google Android 10750 1
Королюк Алексей 86 36
Никифоров Николай 1126 6
Путин Владимир 1821 3
Созонов Алексей 12 3
Шариков Сергей 46 3
Солдатов Алексей 77 3
Воробьев Андрей 125 2
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 4 2
Абрамович Марина 2 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Пушкин Александр 11 1
Арбузов Павел 1 1
Патрикеев Павел 2 1
Яковлева Ольга 1 1
Мальянов Сергей 11 1
Ярец Сергей 1 1
Катулевский Александр 8 1
Колесникова Мария 8 1
Платонов Алексей 13 1
Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
Вагнер Милош 5 1
Царькова Екатерина 3 1
Ивашкович Мария 1 1
Гостев Александр 54 1
Волошин Александр 7 1
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 1
Зайцев Михаил 145 1
Мирошников Борис 29 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Рейман Леонид 410 1
Белоусов Сергей 217 1
Липов Андрей 50 1
Жаров Александр 165 1
Волож Аркадий 181 1
Иванов Олег 124 1
Якушев Михаил 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 141
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 35
Украина 3353 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 15
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
Казахстан - Республика 2622 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Япония 2771 4
Индия - Республика 2165 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Европа 3736 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Палау 3 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - Красноярский край 661 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Европа Западная 611 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Ярославская область 331 1
Россия - Самарская область 558 1
Черногория 86 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Тувалу 3 1
Грузия 690 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Россия - Воронеж 686 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Пиратство - Авторское право 205 2
Доменный брокер 3 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цензура - Свобода слово 1 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 275 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Fortune 100 48 1
Analysys Mason 26 1
Recorded Future 8 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 2
GeekBrains 40 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
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