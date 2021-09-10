Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 267, упоминаний - 665
ICANN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Королюк Алексей 86 36
|Никифоров Николай 1126 6
|Путин Владимир 1821 3
|Созонов Алексей 12 3
|Шариков Сергей 46 3
|Солдатов Алексей 77 3
|Воробьев Андрей 125 2
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 4 2
|Абрамович Марина 2 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Пушкин Александр 11 1
|Арбузов Павел 1 1
|Патрикеев Павел 2 1
|Яковлева Ольга 1 1
|Мальянов Сергей 11 1
|Ярец Сергей 1 1
|Катулевский Александр 8 1
|Колесникова Мария 8 1
|Платонов Алексей 13 1
|Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
|Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
|Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
|Вагнер Милош 5 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Гостев Александр 54 1
|Волошин Александр 7 1
|Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Мирошников Борис 29 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Рейман Леонид 410 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 165 1
|Волож Аркадий 181 1
|Иванов Олег 124 1
|Якушев Михаил 15 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
|Радио Свобода - радиостанция 22 1
|Fortune 100 48 1
|Analysys Mason 26 1
|Recorded Future 8 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru