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ФМС РФ
Федеральная миграционная служба Российской Федерации


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 3
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
03.08.2021 «1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем» 2
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
27.11.2020 В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 3
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 1
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт 1
08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 3
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
17.05.2018 «Т-платформы» с боем вернулись в 350-миллионный проект по поставке «Байкалов» в МВД 1
01.03.2018 СКБ Контур выпустил новый веб-сервис для гостиниц 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 2
25.10.2017 Поставщик «Байкалов» выставил МВД претензии на 300 миллионов 1
03.10.2017 «Техносерв» - крупнейший ИТ-поставщик для госсектора по версии CNews Analytics 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
24.08.2017 Smart Engines внедрила систему распознавания в отеле «Ханой-Москва» 1
26.07.2017 «Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya 8
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ 1
01.11.2016 «Техносерв» стал крупнейшим поставщиком решений для госсектора в 2015 г. 1
16.10.2016 Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1% 1

Публикаций - 379, упоминаний - 745

ФМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 60
Microsoft Corporation 11017 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Восход ФГБУ НИИ 365 10
Микрон - Micron 365 10
АйТи 749 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
SAP SE 3207 6
Синтерра - Synterra 562 6
СКБ Контур 416 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Ангстрем-Т 95 4
Логика Бизнеса 141 4
Ланит ГК 1155 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
IBM 3527 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Барс груп 402 3
Т-Платформы 272 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Крок 1219 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Netrika - Нетрика 84 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
Intel Corporation 4152 2
Oracle Corporation 3331 2
РТЛабс 145 2
Nginx - Энджайникс 100 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Эшелон НПО 56 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Почта России ПАО 1570 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Ак Барс Банк 173 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
Татфондбанк 69 1
FICO 33 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта Банк 289 1
ВТБ24 583 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Уралсиб Банк 389 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 85
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 27
Федеральное казначейство России 766 23
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 15
Правительство РФ 2200 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
ПФР Департамент информационных технологий 102 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Правительство Самарской области 48 5
Правительство Москвы 649 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 20
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
Безопасный город 347 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
ping - скорость отклика сети 30 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 13
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 10
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 7
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Alfresco 114 5
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Redis СУБД 46 2
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Windows 10 6612 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
IBM Cognos BI 140 2
Apache ActiveMQ 21 2
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 2
Медведев Дмитрий 1433 12
Никифоров Николай 1126 11
Евраев Михаил 222 10
Шадаев Максут 384 10
Фишер Андрей 54 9
Козырев Алексей 270 9
Бутенко Юрий 64 9
Четвернин Алексей 651 9
Соколов Олег 51 9
Дюбанов Анатолий 86 8
Цариковский Федор 31 7
Гуревич Раиса 16 7
Веригин Илья 28 7
Земской Николай 14 7
Лопаткин Герман 102 7
Авербах Владимир 121 7
Ермолаев Артем 340 7
Нечепоренко Юрий 25 6
Петрушин Андрей 64 6
Дзвинко Роман 9 6
Казарин Станислав 100 6
Звягина Наталья 64 6
Никуличев Андрей 43 6
Кучин Сергей 22 6
Власов Сергей 76 6
Гуральников Сергей 161 6
Фомичев Олег 107 6
Богомолов Андрей 19 6
Елистратов Николай 90 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Ципорин Павел 51 4
Путин Владимир 1820 4
Чукарин Алексей 56 4
Валяева Елизавета 72 3
Фенюшин Евгений 21 3
Нечаев Андрей 21 3
Носков Константин 201 3
Пак Олег 90 2
Тюркин Михаил 38 2
Ляшенко Сергей 29 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 28
Россия - Новосибирская область 811 13
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 11
Россия - Ростовская область 860 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Россия - Республика Мордовия 387 9
Европа 3730 8
Россия - Нижегородская область 737 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 7
Россия - Вологодская область 314 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 6
Россия - Самарская область 558 6
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - Калужская область 570 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Украина 3347 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - Калининградская область 531 3
Казахстан - Республика 2621 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Красноярский край 659 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Ставропольский край 457 3
Индия - Республика 2161 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 6
Федеральное законодательство 254 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Мертвые души 22 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Космодром Байконур 97 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 9
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
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