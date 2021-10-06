Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФМС РФ
Федеральная миграционная служба Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 379, упоминаний - 745
ФМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Никифоров Николай 1126 11
|Евраев Михаил 222 10
|Шадаев Максут 384 10
|Фишер Андрей 54 9
|Козырев Алексей 270 9
|Бутенко Юрий 64 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Соколов Олег 51 9
|Дюбанов Анатолий 86 8
|Цариковский Федор 31 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Веригин Илья 28 7
|Земской Николай 14 7
|Лопаткин Герман 102 7
|Авербах Владимир 121 7
|Ермолаев Артем 340 7
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Петрушин Андрей 64 6
|Дзвинко Роман 9 6
|Казарин Станислав 100 6
|Звягина Наталья 64 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Кучин Сергей 22 6
|Власов Сергей 76 6
|Гуральников Сергей 161 6
|Фомичев Олег 107 6
|Богомолов Андрей 19 6
|Елистратов Николай 90 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Ципорин Павел 51 4
|Путин Владимир 1820 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Фенюшин Евгений 21 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Носков Константин 201 3
|Пак Олег 90 2
|Тюркин Михаил 38 2
|Ляшенко Сергей 29 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756219, в очереди разбора - 659909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756219, в очереди разбора - 659909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru