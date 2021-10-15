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СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счёта


15.10.2021 Более 1 млн человек переписались на «Госуслугах» менее чем сутки 1
22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 2
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1
01.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
21.05.2021 ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на портале госуслуг 1
20.05.2021 Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц 1
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
27.04.2021 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса для ИП 1
16.04.2021 Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 3
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 1
15.02.2021 Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 2
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
13.10.2020 «Контур» выпустил сервис для проверки безопасности сделок с недвижимостью 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина 1
10.08.2020 Половина новых пользователей портала госуслуг регистрируется через банки 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
27.07.2020 «Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста» 1

Публикаций - 263, упоминаний - 285

СНИЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 75
Восход ФГБУ НИИ 365 11
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
Microsoft Corporation 11017 5
АйТи 749 5
IBM 3527 5
Воентелеком 134 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Google LLC 7128 3
Data Matrix 52 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
РТЛабс 145 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 3
Микрон - Micron 365 2
Telegram Group 702 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Барс груп 402 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ланит ГК 1155 2
SAP SE 3207 2
Сбербанк Деловая среда 37 2
Лига Цифровой Экономики 30 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Infotecs - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 1 1
Прогноз 195 1
Credentia 1 1
Promobot - Промобот 49 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Gemalto 168 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
VerifyMyAge 6 1
GoldenSIM 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Альфа-Банк 1123 7
Почта Банк 289 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
СКБ-банк 86 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Ак Барс Банк 173 3
Открытие ФК 538 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Qiwi 783 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Связной ГК 877 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
NEA - New Enterprise Associates 18 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
uBank 21 1
ДельтаЭкспресс 4 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Центр-инвест КБ 29 1
Index Ventures 36 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 20
Правительство РФ 2200 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Президент Российской Федерации 1439 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Правительство Москвы 649 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Федеральное казначейство России 766 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 2
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 3
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 3
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 2
Сервер - Серверные платформы 168 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 46
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 14
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 10
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 5
Linux OS 4243 5
Microsoft Windows 10 6612 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
Apple macOS 922 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Java - Язык программирования 1167 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Superjob 172 2
ВТБ Онлайн 137 2
Microsoft Office 1921 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apache HTTP Server 222 1
Медведев Дмитрий 1433 10
Арлазаров Владимир 118 8
Акимов Максим 167 6
Путин Владимир 1820 6
Чернышенко Дмитрий 234 5
Никифоров Николай 1126 5
Беров Иван 40 4
Паршин Максим 141 4
Оганесян Ашот 58 4
Левашов Александр 88 3
Козырев Алексей 270 3
Носков Константин 201 3
Ройтберг Григорий 6 2
Херсонцев Алексей 48 2
Гаман Максим 2 2
Чернышев Юрий 7 2
Тер-Степанов Дмитрий 20 2
Елистратов Николай 90 2
Фомичев Олег 107 2
Гоков Дмитрий 31 2
Скляр Алексей 49 2
Цыганов Вячеслав 54 2
Пак Олег 90 2
Лысенко Эдуард 209 2
Ефимов Владимир 32 2
Чугунов Никита 53 2
Островский Владимир 22 1
Troia Vinny - Троя Винни 2 1
Карасов Равиль 4 1
Кивокурцев Олег 16 1
Беглов Станислав 1 1
Демидов Михаил 119 1
Фионова Людмила 1 1
Брычева Лариса 1 1
Прямов Григорий 1 1
Осадчикова Наталья 2 1
Иванова Надежда 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Беседа Сергей 2 1
Колесников Виталий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Россия - Республика Крым 625 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - Ростовская область 860 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Казахстан - Республика 2621 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Япония 2760 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - Калининградская область 531 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - Ульяновская область 348 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Россия - Смоленская область 227 2
Россия - Калужская область 570 2
Индия - Республика 2161 2
Россия - Мурманская область 290 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 2
Европа 3730 2
Ливия 13 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 3
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральное законодательство 254 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
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