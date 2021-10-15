Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счёта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 263, упоминаний - 285
СНИЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Арлазаров Владимир 118 8
|Акимов Максим 167 6
|Путин Владимир 1820 6
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Беров Иван 40 4
|Паршин Максим 141 4
|Оганесян Ашот 58 4
|Левашов Александр 88 3
|Козырев Алексей 270 3
|Носков Константин 201 3
|Ройтберг Григорий 6 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Гаман Максим 2 2
|Чернышев Юрий 7 2
|Тер-Степанов Дмитрий 20 2
|Елистратов Николай 90 2
|Фомичев Олег 107 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Скляр Алексей 49 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Пак Олег 90 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Ефимов Владимир 32 2
|Чугунов Никита 53 2
|Островский Владимир 22 1
|Troia Vinny - Троя Винни 2 1
|Карасов Равиль 4 1
|Кивокурцев Олег 16 1
|Беглов Станислав 1 1
|Демидов Михаил 119 1
|Фионова Людмила 1 1
|Брычева Лариса 1 1
|Прямов Григорий 1 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Иванова Надежда 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Беседа Сергей 2 1
|Колесников Виталий 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru