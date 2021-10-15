Модульбанк запустил лизинг для ИП 1

На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1

В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1

ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на портале госуслуг 1

Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1

Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1

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В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1

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