Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вибрация Vibratio Вибро-функции Вибрационные нагрузки
Публикаций - 246, упоминаний - 257
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru