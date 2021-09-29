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WarnerMedia CNN
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29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 2
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 1
01.04.2020 Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
18.10.2019 В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье 1
02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир» 1
29.07.2019 Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon 2
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 4
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
03.09.2018 «Лаборатория Касперского» узнала, чем интересовались дети этим летом 1
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru 6
07.06.2018 Основатель Google выпустил летающий кабриолет. Видео 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
03.11.2017 Сотрудник Twitter в последний рабочий день заблокировал аккаунт Трампа 1
24.10.2016 AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку 1
21.10.2016 В половине Америки «лег» интернет 1
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии 1
19.05.2016 Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции 1
09.02.2016 Хакеры опубликовали персданные 30 тыс. сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности США 2
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 2
27.01.2016 Выручка «Триколор ТВ» за 2015 г. выросла на 42,7% до 14,85 млрд руб. 1
08.07.2015 Microsoft списала активы Nokia 1
13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США 1
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash 1

Публикаций - 130, упоминаний - 182

WarnerMedia CNN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 14
Apple Inc - Эппл Рус 7701 9
Google LLC 7148 7
Samsung Electronics 5666 6
Facebook 3765 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Twitter 2204 3
Yandex - Яндекс 4101 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Xiaomi 904 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 2
Cambridge Analytica 43 2
Cisco Systems 2040 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
Viasat 60 1
Медиа-Телеком 3 1
NXP Semiconductors 133 1
DigitalOcean 16 1
Ring 11 1
Астерос - Asteros 531 1
Mankiewicz 7 1
Аплана Бизнес решения 9 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
SK hynix 66 1
Nokia Networks 54 1
HID Global 70 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Altia Systems 2 1
Jabra 34 1
Telefonica O2 UK 67 1
Аплана Преферентум 8 1
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 73 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Sony Pictures Entertainment 79 2
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Marks & Spencer 11 1
Colonial Pipeline 15 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Банк Россия 56 1
eBay Inc 529 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Уралсиб Банк 389 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Kickstarter 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Президент США 105 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Президент Российской Федерации 1439 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
Flash 474 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 13 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
PnP - Plug&Play 91 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 8
AWS - Amazon Web Services 568 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
Apple iPad 3263 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Google Picasa Web Albums 119 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Symbian OS 776 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Nokia N - серия 241 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Microsoft Windows 853 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 2
Amazon Alexa 138 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Sony Playstation Network 124 2
Microsoft Zune 86 2
WhatsApp Messenger 654 2
Intel Optane Memory 81 1
Apple - App Store 2198 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 5 1
Amazon Rekognition 5 1
Apple iTunes Store 571 1
Kitty Hawk Flyer 14 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Shazam 35 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Metro UI 23 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPod Touch 655 1
Intel 3D QLC SSD 4 1
SoundCloud 20 1
Jabra Speak - серия профессиональных спикерфонов 3 1
Jabra PanaCast 3 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Microsoft Windows Live 119 1
Apple Dark Sky 2 1
Jabra Panoramic-4K - видеотехнология 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Путин Владимир 1824 2
Saleh Fahim - Салех Фахим 1 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Snow Jacob - Сноу Джейкоб 1 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Schmidt Douglas - Шмидт Дуглас 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Harrison Anthony - Харрисон Энтони 1 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 2 1
Wyden Ron - Уайден Рон 9 1
Cornillie Christopher - Корнили Кристофер 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Archibong Ime - Арчибонг Име 3 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Мельников Алмаз 3 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 1
Холодов Алексей 11 1
Бабенко Алексей 9 1
Солдатов Александр 2 1
Янаев Александр 1 1
Ипатов Вадим 80 1
Кузьменко Валерия 58 1
Валиуллин Адель 8 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Попов Сергей 72 1
Усманов Алишер 241 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Сирота Юрий 38 1
Соколовский Александр 36 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 51
Россия - Российская федерация - РФ 57350 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Украина 3365 5
Индия - Республика 2169 5
Европа 3752 4
Казахстан - Республика 2629 4
Франция - Французская Республика 2122 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Япония 2780 4
США - Вашингтон 334 3
Швеция - Королевство 752 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Африка 1489 2
Восточная Европа 1678 2
США - Калифорния 973 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Европа Западная 613 1
Южная Африка 159 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Китай - Пекин 319 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Колумбия - Республика 137 1
США - Бостон 98 1
США - Орегон 57 1
США - Массачусетс 108 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Китай - Далянь 8 1
США - Орландо 45 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
NYT - The New York Times 509 11
Business Insider 182 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Forbes - Форбс 442 1
Electronista 139 1
GigaOM 61 1
Discovery Channel 26 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 5 1
BuzzFeed 13 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
Известия ИД 59 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Associated Press 333 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Gizmodo 98 1
The Washington Post 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
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НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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