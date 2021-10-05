Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Akamai Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 95
Akamai Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Михаил 145 1
|Кулин Филипп 39 1
|Быков Сергей 10 1
|Евстигнеев Андрей 1 1
|Королев Антон 1 1
|Cashdollar Larry - Кэшдоллара Ларри 1 1
|Anubhav Ankit - Анубхав Анкит 1 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Волин Алексей 113 1
|Жаров Александр 165 1
|Литреев Александр 4 1
|Лямин Александр 59 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кореш Виктор 71 1
|NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|NYT - The New York Times 510 4
|The Register 352 1
|ZDnet 385 1
|All Things Digital 156 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru