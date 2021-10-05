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Akamai Technologies


05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 10
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 2
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
07.08.2020 Грандиозная утечка материалов Intel. В Сеть выложены 20 ГБ секретных документов, исходных кодов и схем 1
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL 1
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру» 1
26.06.2019 Юный хакер создал троян, массово превращающий устройства интернета вещей в «кирпичи» 1
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 2
26.09.2017 В России заблокировали доступ к сверхпопулярному бесплатному движку сайтов 1
22.06.2017 В России на несколько часов заблокировали Google 1
29.07.2016 Власти ведут «ковровые» блокировки зарубежного интернета из-за старинного решения суда 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN 2
30.09.2015 Зомби-сеть из Linux-устройств способна «положить» почти любую компанию в мире 2
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам 1
03.09.2014 Мобильный интернет изменил мир 3
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
21.01.2014 ТТК развивает инфраструктуру по доставке контента в сотрудничестве с Akamai 2
09.12.2013 МТС и Akamai ускорят доступ пользователей к зарубежным интернет-ресурсам 3
02.12.2013 Крупнейший специалист по защите от DDoS-атак продан за $370 млн 4
13.11.2013 «Дом.ru» переходит на IPv6 1
30.10.2013 IBM предложила облачное решение для борьбы с DDoS-атаками 4
28.06.2012 Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве 2
06.06.2012 Сегодня мир переходит на новый интернет-протокол IPv6 1
29.02.2012 Akamai и Riverbed анонсировали совместное решение для ускорения работы SaaS-приложений 2
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
27.10.2011 Основной кандидат на пост СЕО Yahoo Дэвид Кенни ушел из Akamai 2
13.10.2011 Google может купить сеть доставки контента Akamai 7
13.10.2011 Ericsson: объем мобильного трафика данных за год увеличился в 2 раза 1
13.10.2011 Слух: Google намерен купить крупнейшего CDN-оператора Akamai 1
31.05.2011 Akamai и Riverbed оптимизируют работу приложений в гибридных облачных сетях 5
26.05.2011 Российский интернет не готов к облакам 1
25.05.2011 Организация ISOC проведет проведет Всемирный день IPv6 8 июня 1
29.04.2011 Greenpeace назвала Apple самым “грязным” облачным вендором 2
21.02.2011 UBS: Бум облачных вычислений напоминает бум доткомов 1

Публикаций - 50, упоминаний - 95

Akamai Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Microsoft Corporation 11168 3
Google LLC 7177 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
CDNvideo 21 2
Синтерра - Synterra 570 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Eutelsat 66 1
ESET 989 1
Irdeto 22 1
SES 30 1
SEC Consult Services 931 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Samsung Electronics 5730 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP SE 3220 1
Alibaba Group 298 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Fortnite 47 1
Twitter 2204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Huawei 2733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Magento Inc 26 1
PUBG Corporation 23 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Системный софт - SysSoft 124 1
TeamViewer 78 1
Valve 126 1
Selectel - Селектел 137 1
Telegram Group 702 1
Intel Corporation 4204 1
Qiwi 783 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Shopping Live 4 1
Белый Ветер 57 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
AWS - Amazon Web Services 569 5
Google Android 10751 3
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows 7 1662 1
ESET Mail Security 16 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 1
ESET Endpoint Security 8 1
ESET Enterprise Threat Defense 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Linux OS 4276 1
Drupal - CMS-система 68 1
Symbian OS 782 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 12 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
OpenCart 10 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Sony Playstation Network 124 1
Intel ME - Management Engine 14 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
SpaceX 34 1
Intel Tiger Lake 38 1
Bash-скрипт 28 1
ESET Dynamic Threat Defense 6 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
WordPress 170 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Azure 1171 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Зайцев Михаил 145 1
Кулин Филипп 39 1
Быков Сергей 10 1
Евстигнеев Андрей 1 1
Королев Антон 1 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллара Ларри 1 1
Anubhav Ankit - Анубхав Анкит 1 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Волин Алексей 113 1
Жаров Александр 165 1
Литреев Александр 4 1
Лямин Александр 59 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Япония 2811 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Европа 3788 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Хабаровск 624 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Япония - Токио 291 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
NYT - The New York Times 510 4
The Register 352 1
ZDnet 385 1
All Things Digital 156 1
InformationWeek 101 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Malware Must Die 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
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