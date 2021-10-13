Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 136
Росфинмониторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 9
|Аксаков Анатолий 98 4
|Миронов Алексей 5 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Козырев Алексей 270 2
|Черепащук Валентин 4 1
|Казеко Владимир 1 1
|Головко Олег 7 1
|Гончаров Евгений 9 1
|Гришунин Сергей 1 1
|Ксенофонтова Анастасия 1 1
|Сорокин Павел 6 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Островская Светлана 1 1
|Пискунович Елена 9 1
|Черников Алексей 22 1
|Потемкин Борис 2 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Калихов Артем 8 1
|Спинул Артем 3 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Иванов Евгений 33 1
|Достов Виктор 18 1
|Королев Илья 6 1
|Петухов Михаил 3 1
|Охотина Мария 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Рейман Леонид 412 1
|Врублевский Павел 75 1
|Греф Герман 205 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Силуанов Антон 52 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Иванов Александр 71 1
|Скляр Алексей 49 1
|Семенов Алексей 67 1
|Албычев Александр 74 1
|CNews Analytics 1991 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru