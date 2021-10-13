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Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу


13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда 6
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 2
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 7
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 9
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 2
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 2
20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 2
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира 2
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 6
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 2
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 1
04.02.2020 В концерне «Автоматика» назначен первый заместитель гендиректора 1
25.12.2019 Ван Чэнь, Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов 1
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 2
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
17.10.2019 Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО 1
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 2
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
12.04.2019 Случилась первая в истории утечка данных Центробанка России — сразу на 120 тыс. клиентов 5
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1
30.01.2019 Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности 3
13.12.2017 «Техносерв» вошел в число лидеров рейтинга CNewsServices 2017 1
03.10.2017 «Техносерв» - крупнейший ИТ-поставщик для госсектора по версии CNews Analytics 2
03.07.2017 «Ростелеком» выберет вендоров биометрии для тестирования Национальной биометрической платформы 1
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ 1
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах 1

Публикаций - 81, упоминаний - 136

Росфинмониторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Microsoft Corporation 11110 4
Yandex - Яндекс 4101 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
IBM 3546 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Quorum - Кворум 50 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Крок 1221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Ланит ГК 1158 2
Oracle Corporation 3355 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SAP SE 3216 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
АйТи 752 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Сервионика - Servionica 164 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Ангстрем НПО 17 1
Ланит Интеграция 101 1
Онланта 75 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Red Hat 666 1
Ангстрем-Т 95 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Ангстрем-М 21 1
Google LLC 7158 1
Chainalysis 4 1
Elliptic 5 1
Питерская группа связистов 114 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Хомнет Лизинг 25 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1126 2
Газпром ПАО 523 2
Почта России ПАО 1574 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 6 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Runica Investments 10 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Jaguar Land Rover 63 1
Коал Трейдинг 3 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Ангстрем Инвест 9 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Cisco Capital 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Интер РАО ПАО 158 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альтернатива Капитал 7 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Банк Зенит 131 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Федеральное казначейство России 766 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Президент Российской Федерации 1440 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Счётная палата РФ 460 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Управление делами президента Российской Федерации 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
ИТ-аудит 75 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Фишинг - Phishing 97 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 4
Omni - криптовалюта 19 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
Dash - Криптовалюта 26 3
Binance - Криптовалютная биржа 9 2
Google Android 10751 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Quorum Брокер сообщений 3 2
Apple iOS 5742 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
GZIP - GNU Zip 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 8 1
Apple macOS 927 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
Bittrex - криптовалютная биржа 4 1
Robin RPA 5 1
РИСЗ - Российской информационной системы здоровья 1 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Office 1942 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Путин Владимир 1826 9
Аксаков Анатолий 98 4
Миронов Алексей 5 2
Никифоров Николай 1126 2
Козырев Алексей 270 2
Черепащук Валентин 4 1
Казеко Владимир 1 1
Головко Олег 7 1
Гончаров Евгений 9 1
Гришунин Сергей 1 1
Ксенофонтова Анастасия 1 1
Сорокин Павел 6 1
Зайчиков Илья 12 1
Островская Светлана 1 1
Пискунович Елена 9 1
Черников Алексей 22 1
Потемкин Борис 2 1
Лукашенко Александр 41 1
Калихов Артем 8 1
Спинул Артем 3 1
Барыкин Сергей 9 1
Кошкина Юлия 11 1
Тихонов Анатолий 11 1
Иванов Евгений 33 1
Достов Виктор 18 1
Королев Илья 6 1
Петухов Михаил 3 1
Охотина Мария 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Дрюков Владимир 29 1
Рейман Леонид 412 1
Врублевский Павел 75 1
Греф Герман 205 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Силуанов Антон 52 1
Залманов Дмитрий 22 1
Иванов Александр 71 1
Скляр Алексей 49 1
Семенов Алексей 67 1
Албычев Александр 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Европа 3766 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Свердловская область 806 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - Самарская область 562 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Украина 3374 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Тюменская область 583 1
Нидерланды 976 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Мошенничество 53 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
23ABC News 55 1
Госрасходы - портал 6 1
KazanFirst 2 1
Phreaker.Pro 2 1
CNews Analytics 1991 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
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