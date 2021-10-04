Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

НКК
Национальная компьютерная корпорация


04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 26
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 2
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 2
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 2
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 4
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 2
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 4
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 19
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 24
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 21
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 25
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 5
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 8
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 18
18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace 7
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
02.11.2020 «Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 2
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 4
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 6
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 8
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 15
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 6
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 6
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 8
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
21.05.2020 Представлен ранкинг крупнейших ИТ-компаний России 2020 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 15
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 8
07.02.2020 Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард 1
31.01.2020 Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы 2
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 3

Публикаций - 155, упоминаний - 487

НКК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1155 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 24
Крок 1219 18
Merlion - Мерлион 273 17
Microsoft Corporation 11060 16
IBM 3537 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Softline - Софтлайн 1474 11
Aquarius - Аквариус 209 9
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 9
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 9
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 9
КНС Групп - Yadro 124 8
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
3733 7
SAP SE 3211 7
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
HP - Hewlett-Packard 882 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 6
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 6
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 6
Samsung Electronics 5651 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Google LLC 7144 5
Luxoft - Люксофт 233 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Red Hat 665 4
Системный софт - SysSoft 124 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Verysell - Верисел 91 4
Acronis - Акронис 364 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Инфосистемы Джет 675 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Норникель - Норильский никель 177 7
Почта России ПАО 1572 6
X5 Group 599 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
BLF Partners 4 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1123 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Росводоканал 44 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Согласие СК 44 1
ВТБ24 583 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
РусГидро ПАО 129 1
Северсталь ПАО 204 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Яндекс.Такси 271 1
AliExpress 275 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Арбитражный суд Московского округа 20 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Правительство РФ 2201 3
Счётная палата РФ 460 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Руссофт - Russoft 250 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Gen-Z Consortium 11 3
Linux Foundation 157 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
DDR - Double data rate 1067 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 7
Yadro Vesnin - Сервер 14 5
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Linux OS 4253 4
Microsoft Windows 10 6629 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
IBM Power9 21 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Microsoft Office Online 25 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
IBM Power8 27 1
Microsoft Office 2007 98 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
НКК - NCC Cloud 2 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Калинин Александр 95 18
Калинин Алексей 23 9
Черепенников Антон 52 8
Бобровников Борис 86 7
Гольденберг Леонид 15 7
Емельченков Сергей 83 5
Генс Филипп 29 3
Тенишев Андрей 12 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Путин Владимир 1824 2
Оганесян Артак 30 2
Тикуркин Максим 32 2
Добкин Аркадий 54 2
Икоев Артем 8 2
Витоженц Александр 5 2
Первяков Владимир 2 2
Ефремов Антон 2 2
Греков Антон 2 2
Кот Олег 7 2
Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
Бланкет Надежда 2 2
Козлов Кирилл 2 2
Курбанов Тимур 7 2
Львов Владимир 9 2
Акимов Максим 167 1
Путин Сергей 36 1
Носков Константин 201 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Шеховцов Юрий 33 1
Петров Михаил 88 1
Мишустин Михаил 302 1
Левин Леонид 83 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Волож Аркадий 181 1
Кочаров Григорий 13 1
Никифоров Николай 1126 1
Чамара Денис 57 1
Попов Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Россия - ПФО - Казань 1513 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Индия - Республика 2169 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Европа 3745 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Япония 2778 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1487 2
Украина 3361 2
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Сочи 911 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Хабаровск 620 1
Европа Западная 612 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Сыктывкар 128 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Удомля 41 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 6
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Образование в России 335 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Руспрофайл 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 39
CNews Analytics 1988 33
CNews Fast рейтинг 29 17
IDC - International Data Corporation 2713 7
Gartner 2190 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
TAdviser100 3 2
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
Формула Русь - Чемпионат 3 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще