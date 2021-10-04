Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НКК
Национальная компьютерная корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 155, упоминаний - 487
НКК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 95 18
|Калинин Алексей 23 9
|Черепенников Антон 52 8
|Бобровников Борис 86 7
|Гольденберг Леонид 15 7
|Емельченков Сергей 83 5
|Генс Филипп 29 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Путин Владимир 1824 2
|Оганесян Артак 30 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Икоев Артем 8 2
|Витоженц Александр 5 2
|Первяков Владимир 2 2
|Ефремов Антон 2 2
|Греков Антон 2 2
|Кот Олег 7 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
|Бланкет Надежда 2 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Курбанов Тимур 7 2
|Львов Владимир 9 2
|Акимов Максим 167 1
|Путин Сергей 36 1
|Носков Константин 201 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Петров Михаил 88 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Левин Леонид 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чамара Денис 57 1
|Попов Сергей 72 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Руспрофайл 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru