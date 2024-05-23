ВсеИнструменты.ру - VI.Tech

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Вадим Уланов, Директор по данным, интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» "Качество данных как индикатор здоровья компании" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"

