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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВсеИнструменты.ру VI.Tech

ВсеИнструменты.ру - VI.Tech

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. DIY-сеть страны – 600 пунктов выдачи заказов в 232 городах России.

 

Вадим Уланов, Директор по данным, интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» "Качество данных как индикатор здоровья компании" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
 


23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 2

20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1

05.04.2024 Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров 1

04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

14.03.2024 Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь 1

13.03.2024 Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте 1

11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1

25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1

25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании 1

18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1

04.12.2023 Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта 1

01.12.2023 «Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство 1

22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1

08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1

01.11.2023 В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году 1

31.10.2023 «К2тех» перевела звонки водителей грузовиков в онлайн 1

27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1

15.09.2023 Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux 1

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1

31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 1

24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1

27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность 1

07.07.2023 Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов 1

05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1

30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 2

19.06.2023 Михаил Ефимов -

Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом больше 50 человек

 1

15.06.2023 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ 1

15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1

08.06.2023 VK запустила систему поиска и анализа данных в облаке 1

24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1

10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse 1

29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. 2

20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1

09.03.2023 Симбиоз low-code и микросервисов: вышло обновление отечественной платформы для разработки ПО 1

28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1

28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 2

02.02.2023 «VK реклама» запускает новые инструменты для продвижения сообществ и роста продаж в соцсетях 1

01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1

17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions 1

09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music 1


Публикаций - 259, упоминаний - 277

ВсеИнструменты.ру и организации, системы, технологии, персоны:

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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3432 18
Apple Inc 11756 15
Oracle Corporation 6563 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11280 14
SAP SE 5153 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4623 11
Diasoft - Диасофт 747 11
Yandex - Яндекс 6681 10
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IBM - International Business Machines Corp 9372 8
Meta Platforms - Facebook 4393 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 7
Amazon Inc - Amazon.com 2931 7
Telegram Group 1586 7
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Центр2М - Center2М 66 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 250 7
Rimini Street 58 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 394 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Такском - Taxcom 238 7
Ситилабс 44 7
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Cisco Systems 5041 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1398 6
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AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 221 5
Крок - Croc 1767 5
Samsung Electronics 10045 5
Ростелеком 10891 5
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РЖД - Российские железные дороги 1818 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1527 20
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 17
Открытие ФК - Банк Открытие 528 17
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Фаберлик - Faberlic 93 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 413 15
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 14
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 212 14
МКБ - Московский кредитный банк 545 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 470 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 398 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 204 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 777 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 134 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Электроэнергетический дивизион Росатома 416 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 10
Лента - Сеть розничной торговли 1952 10
Ингосстрах СПАО 400 9
X5 Group - Перекрёсток 502 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2102 9
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ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 382 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 306 9
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 135 9
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 60 9
Абсолют Банк 218 9
Альфа-Банк 1703 9
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Петрович СТД - Строительный торговый дом 72 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 183 8
Интеррос - Росбанк АКБ 615 8
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 435 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10830 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2898 13
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1814 3
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2869 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4789 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 71 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4435 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5542 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 2
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Украина 7478 8
Италия - Итальянская Республика 4292 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13990 6
Грузия 1211 5
Беларусь - Белоруссия 5414 5
Япония 13156 5
Франция - Французская Республика 7723 5
Земля - планета Солнечной системы 10213 4
Монголия 333 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5041 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 238 3
Солнечная система - Solar system 2490 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 994 3
Германия - Федеративная Республика 12452 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2796 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 853 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 419 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2582 2
Нидерланды 3446 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3717 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2911 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 397 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2725 2
Америка - Американский регион 2119 2
Германия - Берлин 707 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 2
Азия - Азиатский регион 5340 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1370 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45981 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22781 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48418 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12450 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5384 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12911 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27186 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6913 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10466 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4487 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2777 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6345 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15668 17
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1273 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17264 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3615 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3527 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4797 13
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4616 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7580 10
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5488 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 319 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6618 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 864 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2106 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1439 9
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9214 8
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5440 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1951 7
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Sports.ru - Спортс.ру 27 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1634 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
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РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 18 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 21 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
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NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 28 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 88 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
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IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 10 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 386 1
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VK Skillbox - Скилбокс 100 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 218 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 752 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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