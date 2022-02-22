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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бронирование



22.02.2022 Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
08.12.2020 B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов 1
30.11.2020 Что такое RPA, кому и зачем нужны эти технологии и что получит компания, которая внедрит RPA 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
15.10.2020 МКБ запустил новый сервис для путешественников «МКБ Travel» 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 1
22.09.2020 «Магнит» открыл онлайн-аптеку 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 1
24.08.2020 Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
16.07.2020 Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году 1
02.03.2020 Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок 1
26.11.2019 Александр Черняев, «С 7 Инвест» -

Как BPMS заменила работу 12 человек в авиакомпании

 1
28.10.2019 Foodplex запустила Foodtech-платформу SberFood 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
18.09.2019 Сервис онлайн-бронирования Bookform присоединился к Яндекс.Картам 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
20.08.2019 Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет 1
15.08.2019 Что «правительственные CIO» должны знать о цифровой идентификации 1
06.08.2019 GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International 1
16.07.2019 «Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ 1
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel 1
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу» 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 1
13.06.2019 «Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео 1
06.05.2019 Cloud4Y обеспечила «Мегатек» инфраструктурой для SaaS-сервиса 1
19.04.2019 В Москве обновили 89% камер городской системы видеонаблюдения 1
28.03.2019 Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365 1
15.03.2019 Group-IB объявила о возможном перехвате платежных данных тысяч онлайн-покупателей 1
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 1
28.01.2019 ВТБ строит внутренний интернет со стартовой ценой в 96 миллионов 1
26.12.2018 «Почта России» автоматизировала аренду абонементных ячеек 1
21.11.2018 РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов 1
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway 1
07.08.2018 Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging 1
26.06.2018 Коллапс в аэропортах: к чему привела зарубежная ИТ-зависимость 1

Публикаций - 82, упоминаний - 82

Бронирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4901 5
Apple Inc 10532 3
Meta Platforms - Facebook 4207 3
Корус Консалтинг ГК 1007 2
Крок - Croc 1606 2
Intel Corporation 11147 2
SAP SE 4511 2
PayPal 631 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1160 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 1 1
HP - Hewlett-Packard 3557 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 893 1
Red Hat 1169 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 276 1
VK - Mail.ru Group 2993 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 3
Связной ГК 1130 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 621 1
Ситимобил - Служба такси 133 1
О2О Delivery club 166 1
FILA 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7828 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 959 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22272 16
Website - Вебсайт 6270 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14716 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1277 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8697 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6475 8
Сервер - Серверные платформы 6964 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8040 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6070 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9102 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1437 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1787 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8893 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 640 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9473 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1378 4
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 515 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1390 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1073 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4036 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4126 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1487 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6743 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5407 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4430 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 380 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2656 2
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 192 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2279 2
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 177 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3009 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 186 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2662 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 846 1
Открытые данные - Open data 246 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 198 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 90 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 309 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 700 1
Электроника 787 1
Apple iOS 6349 5
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 211 3
Google Android 11806 3
Microsoft Office 3211 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 683 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2287 2
Microsoft Teams 292 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 110 1
Korus CRM Messengers 4 1
Korus CRM 4 1
Korus Forecast 16 1
Apache Hadoop 351 1
WhatsApp Messenger 725 1
Google Analytics 88 1
Белозеров Олег 24 1
Стащак Сергей 1 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13144 8
Германия - Федеративная Республика 8529 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12958 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11329 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1888 1
Израиль 1734 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1291 1
Норвегия - Королевство 1100 1
Китай - Тайвань 1875 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 1
Земля - планета Солнечной системы 7153 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4833 11
Cashback - Кэшбэк 156 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2529 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 895 3
Мошенничество - Махинации 1363 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1877 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1575 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3307 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1523 2
From door to door - От двери до двери 27 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2276 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 290 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 200 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 1
Tom’s Hardware 123 1
Data Insight - Исследовательское агентство 84 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 582 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
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