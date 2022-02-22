Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бронирование
Публикаций - 82, упоминаний - 82
Бронирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4901 5
|Apple Inc 10532 3
|Meta Platforms - Facebook 4207 3
|Корус Консалтинг ГК 1007 2
|Крок - Croc 1606 2
|Intel Corporation 11147 2
|SAP SE 4511 2
|PayPal 631 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1160 1
|ИТ Проспект - Chat2Desk 1 1
|HP - Hewlett-Packard 3557 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 893 1
|Red Hat 1169 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 276 1
|VK - Mail.ru Group 2993 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 3
|Связной ГК 1130 2
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 621 1
|Ситимобил - Служба такси 133 1
|О2О Delivery club 166 1
|FILA 3 1
|Белозеров Олег 24 1
|Стащак Сергей 1 1
|Tom’s Hardware 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru