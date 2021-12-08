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S7 Airlines
авиакомпания Сибирь
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.
S7 Airlines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронин Павел 13 6
|Дружинин Станислав 6 4
|Беляев Алексей 25 4
|Минаев Андрей 7 4
|Веретенников Игорь 14 3
|Дмитрук Екатерина 3 3
|Громов Владимир 12 3
|Кутаков Павел 5 3
|Рабинович Борис 8 3
|Морозов Константин 6 3
|Кондарев Сергей 13 2
|Григорьева Анастасия 4 2
|Тихонов Сергей 8 2
|Лебедев Олег 15 2
|Горохов Евгений 32 2
|Кузьмичев Виталий 4 2
|Воронов Александр 9 2
|Никитин Андрей 30 2
|Афанасьев Денис 31 2
|Костырко Артем 6 2
|Юдин Дмитрий 13 2
|Языков Александр 3 2
|Пухов Евгений 10 2
|Калегин Сергей 6 2
|Яткевич Александр 2 2
|Черемных Андрей 29 2
|Бутерин Виталий 24 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Носов Николай 12 2
|Галкин Николай 17 2
|Абакумов Евгений 109 2
|Кулюкина Светлана 2 2
|Жуков Сергей 33 2
|Белый Зураб 2 2
|Попов Анатолий 97 1
|Романов Игорь 3 1
|Путин Владимир 2457 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Коренков Сергей 10 1
|Куканов Алексей 13 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
|Gartner 3258 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1100 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
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