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S7 Airlines
авиакомпания Сибирь

S7 Airlines - авиакомпания Сибирь

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.


08.12.2021 Выбор оптимальной архитектуры ИТ-решений для управления большими данными с использованием Cloud. Опыт компании S7 Airlines
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines
02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов
31.08.2020 Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines
14.07.2020 Райффайзенбанк подключил S7 Airlines к СБП
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок
30.07.2019 Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн
14.03.2018 First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines
06.03.2018 S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн
27.07.2017 S7 впервые в мире оформила авиабилет через блокчейн с помощью «Альфа-Банка»
17.01.2017 Технологии Sabre помогут S7 Airlines развивать продажи фирменных тарифов через агентства
21.12.2016 «Альфа-Банк» и S7 Airlines провели сделку с использованием технологии блокчейн
06.10.2016 Apple Pay доступен пассажирам S7 Airlines
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России
09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group
03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом
19.06.2014 S7 Airlines представила приложение для Android
21.06.2010 В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами
25.02.2010 S7 открыла регистрацию через интернет и киоски на все международные рейсы из Москвы
10.04.2009 S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов
11.02.2009 S7 Airlines будет использовать решение SITA Marketplace-Air
04.12.2008 S7 ввела электронные билеты на новых направлениях
05.09.2008 S7 открыла продажи электронных билетов на новых маршрутах
06.08.2008 S7 открыла продажи электронных билетов на новых направлениях
08.07.2008 S7 ввела электронные билеты на новых маршрутах
02.07.2008 Электронные билеты S7 стали доступны на новых маршрутах
29.05.2008 S7 начала продажу электронных билетов на рейсы иностранных авиакомпаний
28.05.2008 S7 Airlines купила два комплексных тренажера для обучения пилотов

Публикаций - 95, упоминаний - 161

S7 Airlines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 118 8
Oracle Corporation 5883 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8596 7
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 223 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6377 5
SAP SE 4404 5
Huawei 3073 5
Yandex - Яндекс 4748 5
Stack Group - Стек Групп 123 5
Microsoft Corporation 21867 5
IBM - International Business Machines Corp 8765 5
Deloitte - Делойт 337 4
Commvault 164 4
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 4
ОБИТ 47 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7896 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 3
S7 TechLab 5 3
Softline - Софтлайн 1822 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1093 3
Ростех - Ростехнологии 2407 3
Программный продукт ГК 3519 3
Cisco Systems 4668 3
VMware 1989 3
Рексофт - Reksoft 327 2
NDC Technologies 32 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 464 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 2
Yota Devices - YD 100 2
HP Inc. 5187 2
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 68 2
Ericsson 2631 2
CleverDATA - КлеверДата 55 2
VK - Mail.ru Group 2925 2
Корус Консалтинг ГК 997 2
Астерос - Asteros 603 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3815 2
NetApp - Network Appliance 604 2
VisionLabs - ВижнЛабс 118 2
5491 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5000 14
Аэрофлот 621 12
Альфа-Банк 1331 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 268 10
Трансаэро - авиакомпания 56 6
Deutsche Lufthansa AG 101 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1601 5
British Airways - British Midland International 119 5
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 14 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 4
Brussels Airlines - авиакомпания 7 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1991 4
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 30 4
Газпром нефть 405 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 246 4
Югория - страховая компания 20 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 4
ВТБ Лизинг 45 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 740 3
Avito - Авито 203 3
X5 Group 657 3
Ренессанс кредит Банк 201 3
Qiwi 851 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 3
Austrian Airlines - авиакомпания 20 3
ВТБ Страхование 59 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 3
DMI Дятьково 5 3
Boeing 938 2
Почта России ПАО 1818 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 2
ВТБ - ВТБ24 643 2
МКБ - Московский кредитный банк 301 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 156 2
Ренессанс Страхование 78 2
Аэроклуб 13 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
Posti Group Corporation - Itella 24 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 4
Роснано 626 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 2
World Bank Group - Всемирный банк 274 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1379 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 55 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
Федеральное казначейство России 1141 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 10 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Правительство РФ 6200 1
Правительство Москвы 1444 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2074 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 318 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1249 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2887 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1317 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 386 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2392 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 538 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АФТ - Ассоциация Финтех 92 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12459 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 7
Big Data - Большие данные 1854 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6700 7
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1198 5
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 3
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1114 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1294 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1240 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 300 2
Италия - Итальянская Республика 3042 2
США - Нью-Йорк 2588 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 504 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 653 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 462 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5101 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5742 4
Аутсорсинг 647 3
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2057 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 760 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3932 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 388 2
Банковский сектор 149 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 54 1
Венчурные инвестиции 132 1
Английский язык 570 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
Афина - множественное значение 27 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 80 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 55 1
Человеческий фактор 435 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 760 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 733 1
Торговля розничная 380 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 793 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 745 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 57 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 872 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1325 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 126 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 247 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 4
Thomson Reuters - Рейтер 5704 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1927 1
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
CrunchBase 63 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Rusbase 15 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Regnum - Регнум 101 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Flight International 64 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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