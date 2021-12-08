S7 Airlines - авиакомпания Сибирь

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.