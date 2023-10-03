Предзаказ на российский электромобиль «Атом» в пять раз превысил суммарное количество продаж электромобилей в России за первое полугодие 2023 года

Российский бренд в области разработки ИТ-технологий и инжиниринга «Атом» объявил о завершении предварительного бронирования одноименных электромобилей. Ограниченная серия электромобилей была распродана в течение двух месяцев. Об этом CNews сообщили представители бренда электромобилей «Атом».

Компания по производству электромобилей «Атом» основана в 2021 г. Сегодня это не только главный центр инженерии в Набережных Челнах, но и офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Китае. Над созданием электромобиля работает команда более чем 700 человек.

В конце июля 2023 г. бренд объявил о старте бронирования электромобилей из первой партии. Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя. С помощью цифрового ключа можно не только занять место в очереди на первый электромобиль, но и также первым получать новости, участвовать в будущих тест-драйвах, экскурсиях и следить за статусом готовности электромобиля.

36 тыс. электромобилей нашли своих будущих обладателей. «Aтом» не остался в рамках потребительского рынка, он также стремится занять рынок B2B. В течение нескольких месяцев бренд анонсировал сделки с крупными агрегаторами такси, онлайн-платформами, шеринговыми компаниями и службами доставки.

Появление 13 функциональных образцов платформы послужило новым витком в истории бренда. На глазах у будущих владельцев электромобилей, попавших в закрытый клуб «Атом», технологии становятся реальностью: системы активной помощи водителю (ADAS 2+), разработка собственной операционной системы, проекция дополнительной реальности на ветровое стекло, термоустойчивая аккумуляторная батарея с запасом хода до 500 км на одном заряде и др. уже тестируются на специальных испытательных полигонах. В ходе испытаний технологии будут проверены на работоспособность и комфорт в жизни.

Электромобили «Атом» будут производиться на заводе «Москвич», где уже начались процессы по индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов.

К середине 2025 г «Aтом» планирует вывести свои автомобили на главные улицы российских городов.