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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Автофокус Автофокусировка



09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM
20.08.2015 Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке
20.06.2014 Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях
13.02.2014 Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7
07.01.2013 Fujifilm представила камеру со сверхбыстрым автофокусом
24.06.2011 Sony сделала фотокамеру SLT-A35 с полупрозрачным зеркалом и непрерывным автофокусом
20.04.2007 Взгляни на мир шире
26.10.2006 Ликбез: как работает автофокус в цифровых фотокамерах

Публикаций - 699, упоминаний - 844
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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