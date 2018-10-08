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Google Android устройства

Google Android устройства


08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств
05.07.2016 Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств
21.09.2015 Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств
18.08.2015 Eset поможет определить, подвержено ли Android-устройство уязвимости Stagefright
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность
06.04.2015 Россия - абсолютный мировой лидер по зараженным Android-устройствам
18.08.2014 «Доктор Веб» приглашает продавцов Android-устройств к участию в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android
05.05.2014 В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений
20.09.2013 Обнаружена крупнейшая бот-сеть из 200 тыс. зараженных Android-устройств
02.09.2013 Август 2013: троян-шпион для Linux и банковские трояны для Android-устройств
09.07.2013 Google залатал «дыру», затронувшую 99% Android-устройств
23.05.2013 Новый троян крадет SMS-сообщения пользователей Android-устройств
25.12.2012 Вышел Abbyy TextGrabber + Translator для Android-устройств
20.12.2012 Вышло обновление навигации Shturmann для Android-устройств
06.07.2012 Обнаружен всемирный ботнет из Android-устройств
29.12.2011 6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря
21.12.2011 Ежедневно активируется по 700 тыс. Android-устройств
02.11.2011 Первое Android-устройство одобрено для военных целей США
31.10.2011 R2-D2: Обзор TimeZone Fixer - программы для исправления временных зон на Android-устройствах
23.12.2010 Выпущен гибридный стилус для управления Android-устройствами
08.04.2010 Создан первый Android-телевизор. ФОТО
19.01.2010 Вышла новая версия программы «Навител Навигатор» для Android-устройств

Публикаций - 605, упоминаний - 720
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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