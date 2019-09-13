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УЭК Универсальная электронная карта ЕПСС УЭК Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»

УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»


13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК»
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона
31.07.2015 В Тюменской области открываются дополнительные пункты выдачи УЭК
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов
20.07.2015 Технологии УЭК на транспорте заработают в Воронеже
17.07.2015 Президент «УЭК» рассказал о будущем ИТ в госсекторе
09.07.2015 Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки»
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки»
18.06.2015 Технологии УЭК будут внедрены в Воронежской области
18.06.2015 В Приморье продлят срок выдачи УЭК
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье
03.06.2015 Более половины владельцев «Стрелки» пополняют ее дистанционно
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом
25.05.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 112 тыс. поездок
29.04.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка»
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области
24.03.2015 Жители 19 регионов оплачивают проезд с помощью УЭК
20.03.2015 В Тульской области выдано более 100 тысяч УЭК
05.03.2015 «УЭК» откроет ЕЦПиБ в Рязанской области
04.03.2015 Жители Тульской области в феврале оплатили с помощью УЭК более 2 млн поездок
02.03.2015 Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК»
26.02.2015 К системе обслуживания карты «Стрелка» присоединятся частные и государственные подмосковные перевозчики
13.02.2015 В Туле рассказали о преимуществах УЭК
13.01.2015 Выдача УЭК по заявлениям граждан продлена до 1 января 2017 г.
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда
17.12.2014 Технологические решения «УЭК» будут применяться при загрузке данных в ГИС ЖКХ
15.12.2014 Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко»

Публикаций - 567, упоминаний - 1065

УЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1554 35
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 25
Oracle Corporation 5956 23
Microsoft Corporation 22254 21
АйТи 1137 20
Ростех - Электронный паспорт 95 19
Золотая Корона 349 19
IBM - International Business Machines Corp 8859 18
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 18
Микрон - Micron 807 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1158 12
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 222 11
Айтеко - iTeco 898 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 10
Белый Ветер Цифровой 192 10
Ericsson 2698 10
Ситроникс - Sitronics 926 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 466 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 585 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 8
Yandex - Яндекс 4897 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 282 8
Meta Platforms - Facebook 4202 8
Webmoney 512 8
Polycom - Поликом Россия 376 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 442 7
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 14 7
Восход ФГБУ НИИ 513 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 7
Twitter 2382 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 224 6
Google LLC 10032 6
Directum - Директум 822 6
iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 21 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 59 6
ПрограмБанк 94 6
Барс груп 473 6
ОТР 172 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 212
Уралсиб Банк 473 53
Мострансавто 63 44
Почта России ПАО 1839 34
Ак Барс Банк 204 29
Евросеть 1392 28
Visa International 1716 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 26
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 22
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 79 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 16
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 148 15
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 62 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 173 12
X5 Group 679 12
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 12
Окей - О'Кей - Гипермаркет 130 10
Банк Россия 69 10
Альфа-Банк 1446 9
Qiwi 862 9
Citi - Citibank - Ситибанк 261 8
СМП банк - Северный морской путь 74 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 141 7
Открытие ФК - Росгосстрах 262 6
Центр-инвест КБ 36 6
НСПК - Национальная система платежных карт 282 6
ВТБ - ВТБ24 650 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 276 5
ИнвестКапиталБанк 22 5
CyberPlat - КиберПлат 339 5
Банк Санкт-Петербург 125 5
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 52 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 179 5
РЖД - Российские железные дороги 1429 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 4
Роснефть НК 426 4
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 73 4
Социальные гарантии 16 4
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 4
Северсталь ПАО 297 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 93
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 86
Правительство РФ 7554 78
Федеральное казначейство России 1235 64
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 46
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 495 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2116 38
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 36
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1021 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1193 27
Президент Российской Федерации 3341 26
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 535 15
Правительство Москвы 1550 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 945 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1955 13
Администрация Президента РФ 884 12
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 69 12
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1025 10
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 10
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1085 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 932 8
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области 24 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 53 7
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 2
Единая Россия - Политическая партия 243 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 233 1
ЛДПР 98 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 201 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1064 27
Мобильное приложение - Mobile app 3865 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7170 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 20
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3818 19
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RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1040 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9249 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 982 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4043 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7771 10
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1648 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 123 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2829 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2129 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 381 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3209 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 81
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 76
Стрелка - Транспортная карта 214 56
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 787 53
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 60 53
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 694 41
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 169 35
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 542 26
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 303 24
Google Android 11793 24
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 187 22
Apple iOS 6343 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 21
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 189 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2216 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 12
Microsoft Windows Phone OS 1545 10
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 167 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 161 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 8
Apple iPad 3596 7
VK - Mail.ru Деньги 72 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 54 5
Linux OS 7549 5
Яндекс.Народная карта 29 5
Тройка - транспортная карта 205 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 163 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6067 4
Microsoft Windows 10 11323 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 30 4
Diasoft Framework 21 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 53 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 52 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 294 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 106 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1524 3
Oracle Java - язык программирования 2520 3
Superjob 210 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 3
Попов Алексей 329 204
Гуральников Сергей 162 40
Громов Иван 101 38
Медведев Дмитрий 1601 35
Никифоров Николай 1151 35
Орловский Виктор 315 33
Ермолаев Артем 348 25
Лысенко Эдуард 231 24
Катамадзе Анна 72 22
Сапельников Сергей 104 22
Чучелов Андрей 44 20
Гаттаров Руслан 140 20
Путин Владимир 2509 20
Кисляков Евгений 91 19
Кузьмин Алексей 38 19
Кесельбренер Леонид 49 19
Юргелас Мария 41 17
Шадаев Максут 444 17
Ивакин Роман 56 17
Федулов Владислав 66 17
Лановенко Валерий 45 17
Козырев Алексей 274 17
Фомичев Олег 112 17
Селютин Александр 59 16
Антонов Александр 75 16
Евраев Михаил 228 15
Казак Максим 161 14
Адмиральский Сергей 39 14
Опенышева Светлана 63 14
Прокошев Андрей 31 13
Богачев Игорь 174 13
Матвеева Татьяна 83 13
Сафронов Юрий 67 13
Деянышев Вадим 19 13
Контрабаев Артур 68 12
Козырь Сергей 31 12
Урьяс Вадим 81 12
Генс Георгий 72 11
Греф Герман 344 11
Арсентьев Андрей 56 11
Россия - Российская федерация - РФ 104560 385
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 164
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 81
Россия - ЦФО - Тульская область 955 79
Россия - ЮФО - Астраханская область 521 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 56
Россия - ЦФО - Калужская область 754 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2089 51
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 547 49
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 917 48
Россия - СФО - Иркутская область 812 42
Россия - УФО - Свердловская область 1082 40
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 583 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 36
Россия - УФО - Тюменская область 823 34
Россия - СЗФО - Республика Коми 645 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1027 29
Россия - СФО - Кемеровская область 671 29
Россия - ЦФО - Орловская область 212 28
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 338 27
Россия - СФО - Омская область 506 26
Россия - ЮФО - Волгоградская область 576 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 1166 24
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 364 23
Россия - ПФО - Пензенская область 469 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 22
Россия - ПФО - Самарская область 899 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 21
Россия - ЦФО - Липецкая область 381 20
Россия - ЦФО - Ярославская область 620 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 845 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1230 18
Россия - ПФО - Казань 2005 18
Россия - ЮФО - Республика Крым 712 18
Россия - ПФО - Ульяновская область 497 17
Россия - СКФО - Ставропольский край 623 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 17
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 434 16
Россия - ЦФО - Владимирская область 575 15
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