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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УЭК Универсальная электронная карта ЕПСС УЭК Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»
Публикаций - 567, упоминаний - 1065
УЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 204
|Гуральников Сергей 162 40
|Громов Иван 101 38
|Медведев Дмитрий 1601 35
|Никифоров Николай 1151 35
|Орловский Виктор 315 33
|Ермолаев Артем 348 25
|Лысенко Эдуард 231 24
|Катамадзе Анна 72 22
|Сапельников Сергей 104 22
|Чучелов Андрей 44 20
|Гаттаров Руслан 140 20
|Путин Владимир 2509 20
|Кисляков Евгений 91 19
|Кузьмин Алексей 38 19
|Кесельбренер Леонид 49 19
|Юргелас Мария 41 17
|Шадаев Максут 444 17
|Ивакин Роман 56 17
|Федулов Владислав 66 17
|Лановенко Валерий 45 17
|Козырев Алексей 274 17
|Фомичев Олег 112 17
|Селютин Александр 59 16
|Антонов Александр 75 16
|Евраев Михаил 228 15
|Казак Максим 161 14
|Адмиральский Сергей 39 14
|Опенышева Светлана 63 14
|Прокошев Андрей 31 13
|Богачев Игорь 174 13
|Матвеева Татьяна 83 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Деянышев Вадим 19 13
|Контрабаев Артур 68 12
|Козырь Сергей 31 12
|Урьяс Вадим 81 12
|Генс Георгий 72 11
|Греф Герман 344 11
|Арсентьев Андрей 56 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru