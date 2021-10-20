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СКЗИ
Уровень криптографической защиты персональных данных
КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 2
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 1
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 2
12.08.2021 Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1 1
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 2
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 3
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 2
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 6
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 3
19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 3
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 1
10.12.2020 МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 1
08.12.2020 На Кировском заводе запустили мониторинг промышленного оборудования на базе ОС «Аврора» 2
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 2
07.12.2020 Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора» 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 2
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 2
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 2
01.09.2020 «Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных» 1
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» 1
26.03.2020 Первая российская мобильная ОС «Аврора» выходит на новый уровень доверия 1
03.03.2020 «Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу 1

Публикаций - 122, упоминаний - 169

СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Код Безопасности 365 10
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 8
Microsoft Corporation 11077 7
Infotecs - ИнфоТеКС 249 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Jolla - Sailfish Holding 58 4
Samsung Electronics 5666 4
Ланит ГК 1156 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
БайтЭрг 24 3
Nokia Corporation 2434 3
Huawei 2730 3
Aquarius - Аквариус 209 3
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 2
Dialog - Диалог 33 2
Google LLC 7148 2
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
VMware 1829 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Микрон - Micron 365 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
IBM 3539 1
Ланит Интеграция 101 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
SAP SE 3212 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Почта России ПАО 1572 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Кировский завод 26 2
Вотрон 16 2
Роснефть НК 367 1
UDR Inc 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Связной ГК 878 1
Уралсиб Банк 389 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1123 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Благосостояние НПФ 32 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2203 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Президент Российской Федерации 1439 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 9
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 8
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 6
Flash 474 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Kubernetes 307 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Google Android 10751 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 12
Linux OS 4257 10
Aladdin JaCarta 147 7
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Microsoft Windows 853 6
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 5
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Apple macOS 925 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
ОМП Аврора ОС - Следопыт SSL 4 4
Microsoft Windows 10 6635 3
INOI R - Серия смартфонов 19 3
Киберника Сибрус - мессенджер 26 3
PostLink - Мессенджер 4 3
Java - Язык программирования 1176 3
MobilityLab WorksPad 36 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
НКТ - Р7-Офис 73 2
INOI T - Серия смартфонов 7 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
BlackView BV6000s - смартфон 7 2
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Infotecs - ViPNet Network Security 4 2
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Infotecs - ViPNet axFirewall 3 2
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Infotecs - ViPNet Coordinator KB 3 2
AlterOffice 16 2
Путин Владимир 1824 4
Аносов Сергей 11 3
Эйгес Павел 66 3
Горелов Дмитрий 51 3
Носков Константин 201 2
Бужов Фёдор 4 2
Галайко Ярослав 2 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Никифоров Николай 1126 1
Мотовилов Олег 58 1
Кулешов Алексей 27 1
Поляков Евгений 14 1
Зинченко Юрий 8 1
Смирнов Николай 13 1
Лантух Владислав 18 1
Херсонцев Алексей 48 1
Акопов Андрей 3 1
Чевачин Андрей 1 1
Шаман Александр 3 1
Кузьмин Павел 14 1
Зарьянов Алексей 11 1
Толпышкин Михаил 5 1
Писарев Михаил 12 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 2 1
Василенков Александр 3 1
Сизоненко Григорий 26 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Рустамов Рустам 169 1
Акимов Максим 167 1
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Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Чехонин Антон 60 1
Андрейчук Юрий 6 1
Березкин Григорий 28 1
Панов Сергей 14 1
Филатов Евгений 13 1
Черников Константин 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Казахстан - Республика 2629 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Мальта - Республика 69 1
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Орёл 214 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
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Россия - Новороссийск 140 1
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Молдавия - Республика Молдова 428 1
Куба - Республика 75 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Нидерланды 973 1
Россия - Сочи 912 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Смоленск 234 1
Россия - Волгоградская область 398 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - Иннополис 292 1
США - Кремниевая долина 399 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Индия - Республика 2169 1
Польша - Республика 829 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
Всероссийская перепись населения 31 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Федеральное законодательство 254 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 1 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
Fortune 100 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЭЛАС НПО 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761786, в очереди разбора - 665475.
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