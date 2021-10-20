Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКЗИ
Уровень криптографической защиты персональных данных
КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 169
СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Аносов Сергей 11 3
|Эйгес Павел 66 3
|Горелов Дмитрий 51 3
|Носков Константин 201 2
|Бужов Фёдор 4 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Никифоров Николай 1126 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Поляков Евгений 14 1
|Зинченко Юрий 8 1
|Смирнов Николай 13 1
|Лантух Владислав 18 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Акопов Андрей 3 1
|Чевачин Андрей 1 1
|Шаман Александр 3 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Писарев Михаил 12 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 2 1
|Василенков Александр 3 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Каримов Ринат 28 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чехонин Антон 60 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Березкин Григорий 28 1
|Панов Сергей 14 1
|Филатов Евгений 13 1
|Черников Константин 5 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
|Fortune 100 48 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ЭЛАС НПО 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761786, в очереди разбора - 665475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761786, в очереди разбора - 665475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru