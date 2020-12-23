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Индексная книга CNews*
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Речевые технологии TTS Text-to-Speech перевод текста в голос автоматическое распознавание и синтез речи озвучивание контента

Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента


23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи
28.01.2010 Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS
14.11.2007 22 ноября состоится Biometrics AIA 2007 TTS
25.02.2003 В Sakrament TTS Engine 2.5 – два новых голоса
27.06.2002 Sakrament Text-to-Speech engine перенесен на микропроцессорную платформу
21.05.2002 Компания "Сакрамент" объявила о завершении работы над реализацией соответствия своей системы синтеза речи стандарту Microsoft Speech API
21.03.2002 Aculab представила новую версию ПО, преобразующего текст в речь
11.05.2000 В рамках Интернет-проекта Inter-VPost v2 реализуется технология синтеза русской речи (text-to-speech)

Публикаций - 160, упоминаний - 181

Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 380 20
Yandex - Яндекс 5740 19
Google LLC 10985 14
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 813 13
ONYX International 119 13
Apple Inc 11245 12
МакЦентр - MacCentre 135 11
Microsoft Corporation 23556 10
Интеллектуальные системы 219 9
Qualcomm Technologies 1706 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9550 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6292 8
Amazon Inc - Amazon.com 2810 7
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МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7007 5
Telegram Group 1084 5
Meta Platforms - Facebook 4346 5
Voximplant - Фастком 22 5
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 33 4
Rambler Group - Рамблер ГК 855 4
Intel Corporation 11688 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 155 4
1С-ИжТиСи 6364 3
Цифра ГК 2162 3
IBM - International Business Machines Corp 9205 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2710 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 3
7049 3
Samsung Electronics 9758 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8087 2
LG Electronics 3543 2
Twitter 2711 2
VisionLabs - ВижнЛабс 160 2
VK - Mail.ru Group 3212 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 2
Toshiba Corporation 2889 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5872 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6219 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 4
РВК - Российская венчурная компания 538 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
BMW Group 412 3
ГПБ - Газпромбанк 945 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2412 3
Asahi Glass 42 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 894 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 896 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 341 2
ПСБ - Промсвязьбанк 735 2
X5 Group 825 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1852 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 2
Почта Банк 365 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 2
Газпром нефть 501 2
Альфа-Банк 1605 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 93 1
Nestle Purina Petcare - Нестле Пурина Петкер 4 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 15 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 1
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 3 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 1
Екатеринбурггаз 4 1
LEGO 219 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 75 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18115 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9214 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10423 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 4
Правительство Москвы 2002 3
Президент Российской Федерации 3736 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 32 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 331 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 199 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 281 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 14 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4488 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3073 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 2
Судебная власть - Judicial power 2106 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 6 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 57 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 44 1
Правительство Камчатского края 25 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 58 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 45 1
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