Индексная книга CNews*
Речевые технологии TTS Text-to-Speech перевод текста в голос автоматическое распознавание и синтез речи озвучивание контента
Публикаций - 160, упоминаний - 181
Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 97 8
|Биккужин Рамиль 30 4
|Чернышенко Дмитрий 439 4
|Ашманов Станислав 11 4
|Айларов Алексей 10 3
|Филиппов Денис 26 3
|Путин Владимир 2747 2
|Колбин Евгений 59 2
|Борченко Павел 15 2
|Глушков Иван 9 2
|Сегалович Илья 35 2
|Смирнов Станислав 4 2
|Гордиенко Дмитрий 4 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Жуков Роман 7 2
|Суворов Дмитрий 5 2
|Сергунина Наталья 300 2
|Касперская Наталья 272 2
|Мучник Илья 2 2
|Модяев Игорь 2 2
|Ашманов Игорь 38 2
|Николаев Александр 17 2
|Кукушкин Олег 6 2
|Любимов Алексей 27 2
|Мамедов Анар 1 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Круглов Константин 28 1
|Макаров Сергей 9 1
|Гришин Дмитрий 190 1
|Корнеев Сергей 83 1
|Лазаренко Дмитрий 27 1
|Сотин Денис 146 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Пауков Сергей 10 1
|Богданов Сергей 10 1
|Горпинченко Роман 12 1
|Галушкин Олег 178 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Афанасьев Денис 52 1
|Беляев Владислав 66 1
|Forbes - Форбс 637 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5777 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1253 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 1
|The Information 52 1
|Korea Herald 42 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
|Госрасходы - портал 61 1
|CNET Networks - CNET News 1639 1
|HPC.ru 117 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Regnum - Регнум 112 1
|Мобильные системы 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.