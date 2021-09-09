Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСБУ
Российские стандарты бухгалтерского учёта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 235, упоминаний - 299
РСБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Рейман Леонид 407 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Коршунова Мария 8 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Миронова Сабрина 5 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Рябов Александр 2 1
|Симонов Андрей 3 1
|Безлюдов Артур 3 1
|Андреев Максим 29 1
|Роднянский Евгений 5 1
|Игнаткин Алексей 2 1
|Зенин Алексей 2 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Абрамов Александр 6 1
|Щегирёв Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Путин Владимир 1820 1
|Носков Константин 201 1
|Спицин Евгений 2 1
|Бызов Дмитрий 31 1
|Шипаров Николай 1 1
|Фролов Александр 26 1
|Моничев Алексей 4 1
|Савельев Виталий 36 1
|Шамолин Михаил 102 1
|Парменова Наталия 62 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Романенко Андрей 76 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Солонин Сергей 82 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|CNews Analytics 1988 15
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755140, в очереди разбора - 658830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755140, в очереди разбора - 658830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru