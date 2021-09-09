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РСБУ
Российские стандарты бухгалтерского учёта


09.09.2021 «Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО 2
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1
07.12.2020 Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 2
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд 3
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 3
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 1
25.06.2019 «1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
06.06.2019 Qiwi и «1С» разработают ИТ-решения для финтех-компаний 1
09.04.2019 «Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм» 2
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
02.10.2018 «Газпром нефть» завершила модернизацию финансового шаблона на базе SAP ERP 1
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 1
31.07.2018 В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ 1
14.05.2018 МГТС объявила рекомендации по размеру дивидендов за 2017 год 1
27.04.2018 Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть 1
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей 2
09.04.2018 «Первый БИТ» автоматизировал подготовку отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент» 1
06.02.2018 Navicon локализовал ERP для российского офиса Smith&Nephew 1
02.06.2017 Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом» 1
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта» 2
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 1
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ 2
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
04.07.2016 «Иркутскэнерго» ускорило подготовку отчетности с внедрением «1С:Консолидации 8» 1
07.06.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group 1

Публикаций - 235, упоминаний - 299

РСБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 36
SAP SE 3207 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 12
Navicon - Навикон 197 8
Ростелеком Связьинвест 692 8
Синтерра - Synterra 562 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
Хомнет Консалтинг 125 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
Microsoft Corporation 10997 5
Ростелеком Сибирьтелеком 298 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Микрон - Micron 365 4
3726 4
ВолгаТелеком 213 4
IBM 3524 3
Крок 1219 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Микротест 174 2
Инфосистемы Джет 675 2
Амтел-Сервис 34 2
Acronis - Акронис 363 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
Код Безопасности 365 1
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
ТВЕ-телеком 3 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 7 1
Первый мобильный 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 14 2
Газпром нефть 380 2
Decathlon - Декатлон 22 2
Локотех-Сервис 2 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Черкизово ГК 73 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Basalt AG - Базальт Менеджмент 1 1
КазМунайГаз 7 1
Hawe Hydraulik 1 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта Банк 289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 492 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1122 1
Qiwi 783 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Правительство РФ 2198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
Microsoft Excel 435 4
Java - Язык программирования 1166 3
Хомнет МСФО 32 2
SAP Fiori 40 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
1С:Управление Холдингом 15 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Business One - SAP B1 57 1
IBM Integration Bus 16 1
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Apache Airflow 9 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Scala - Язык программирования 41 1
Google Compute Cloud 1 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
Microsoft Dynamics 365 Business Central 9 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
Хомнет НФО 13 1
Yadro Vegman - Сервер 4 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
Prof-IT Управленческий учет и МСФО 1 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP Financial Consolidation - SAP FC 2 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Google Android 10750 1
Microsoft Office 1916 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Рейман Леонид 407 2
Приданцев Сергей 82 2
Нуралиев Борис 204 2
Коршунова Мария 8 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Миронова Сабрина 5 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Рябов Александр 2 1
Симонов Андрей 3 1
Безлюдов Артур 3 1
Андреев Максим 29 1
Роднянский Евгений 5 1
Игнаткин Алексей 2 1
Зенин Алексей 2 1
Сафиулин Алексей 3 1
Абрамов Александр 6 1
Щегирёв Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Путин Владимир 1820 1
Носков Константин 201 1
Спицин Евгений 2 1
Бызов Дмитрий 31 1
Шипаров Николай 1 1
Фролов Александр 26 1
Моничев Алексей 4 1
Савельев Виталий 36 1
Шамолин Михаил 102 1
Парменова Наталия 62 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Романенко Андрей 76 1
Сыкулев Андрей 57 1
Арлазаров Владимир 118 1
Никифоров Николай 1126 1
Солонин Сергей 82 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 6
Казахстан - Республика 2618 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Восточная Европа 1667 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Украина 3344 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Европа Западная 609 2
Франция - Французская Республика 2109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 115 1
Россия - Республика Дагестан 260 1
Япония 2752 1
Россия - СФО - Новосибирск 1954 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Оренбург 254 1
Турция - Турецкая республика 950 1
Европа 3725 1
Польша - Республика 824 1
Сингапур - Республика 808 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Канада 1290 1
США - Нью-Йорк 1084 1
Ближний Восток 1466 1
Италия - Итальянская Республика 1363 1
Бразилия - Федеративная Республика 1120 1
Чехия - Чешская Республика 492 1
Испания - Королевство 1248 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Русский язык 966 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Forbes - Форбс 441 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Россия 24 - телеканал 86 1
CNews Analytics 1988 15
IDC - International Data Corporation 2708 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Fast рейтинг 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Value Award 5 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
InnoTrans 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755140, в очереди разбора - 658830.
Создано именных указателей - 46354.
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