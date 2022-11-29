Индексная книга CNews*
Права человека Human rights
Публикаций - 279, упоминаний - 341
Права человека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 9
|Фадеев Валерий 10 4
|Песков Дмитрий 96 2
|Титов Борис 46 2
|Мельникова Анастасия 236 2
|Ашманов Игорь 37 2
|Вексельберг Виктор 148 1
|Касперский Евгений 300 1
|Мордашов Алексей 42 1
|Костин Андрей 52 1
|Володин Вячеслав 72 1
|Шувалов Игорь 69 1
|Евтушенков Владимир 198 1
|Матвиенко Валентина 107 1
|Рогозин Дмитрий 93 1
|Голодец Ольга 21 1
|Степанов Константин 4 1
|Ливинский Павел 10 1
|Фролов Павел 57 1
|Клименко Герман 46 1
|Тиньков Олег 44 1
|Приходько Сергей 27 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 362 1
|Шадаев Максут 609 1
|Массух Илья 215 1
|Греф Герман 364 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Касперская Наталья 263 1
|Жаров Александр 174 1
|Волож Аркадий 223 1
|Чемезов Сергей 136 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Усманов Алишер 281 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Опанасенко Всеволод 124 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Левин Леонид 123 1
|Дуров Павел 245 1
|Собянин Сергей 235 1
|Чубайс Анатолий 207 1
|ИРИ - Институт развития интернета 110 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.