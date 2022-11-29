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Права человека Human rights



29.11.2022 Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 3
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 1
16.06.2022 В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО 2
22.04.2022 Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone 2
11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами 2
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 3
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 1
11.11.2021 Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров 1
01.11.2021 Создана замена компакт-дискам, вмещающая 700 терабайт 2
26.10.2021 Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации 2
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 2
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 3
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 3
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 2
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
19.01.2021 Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
09.07.2020 Аналитика Avast: во время карантина использование программ-шпионов по всему миру увеличилось на 51% 1
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 1
07.04.2020 Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone 1
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
10.02.2020 Взломаны серверы ООН 1

Публикаций - 279, упоминаний - 341

Права человека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Meta Platforms - Facebook 4332 3
Google LLC 10865 3
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 9 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Yandex - Яндекс 5551 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Юнидата - Unidata 41 1
Диалог АНО 8 1
Сбер - Dialog - Диалог 1 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 163 1
ByteDance 18 1
Kribrum - Крибрум 27 1
Microsoft Corporation 23395 1
Cisco Systems 4858 1
Yahoo! 3687 1
NSO Group 22 1
Cisco Talos 35 1
The Citizen Lab 15 1
Apple Inc 11103 1
Telegram Group 999 1
Twitter 2686 1
Almatel - Алмател - Алма Групп 15 1
Т-Платформы - T-Platforms 375 1
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 128 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 45 1
АФК Система ПАО 1688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
InfoWatch - Инфовотч 908 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 1
Rambler Group - Рамблер ГК 851 1
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 265 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Газпром ПАО 1144 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
Альфа-Групп 658 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
LinkedIn 579 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 143 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Бинбанк 193 1
Почта России ПАО 1973 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 12
Президент Российской Федерации 3492 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 6
Совет при президенте Российской Федерации 192 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 4
Верховный суд Российской Федерации 777 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 109 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Администрация Президента РФ 976 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 66 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Правительство Москвы 1965 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 348 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Голосовые сообщения - Voice messages 1644 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1336 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 191 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 850 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 1
Google Android 12432 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Cisco Jabber - Мессенджер 133 1
Apple macOS 1693 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 1
Pegasus 76 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 113 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 203 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 1
Google+ Социальная сеть 205 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 150 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 169 1
ByteDance TikTok 169 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Microsoft Office 3405 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
Rakuten Viber 524 1
Путин Владимир 2696 9
Фадеев Валерий 10 4
Песков Дмитрий 96 2
Титов Борис 46 2
Мельникова Анастасия 236 2
Ашманов Игорь 37 2
Вексельберг Виктор 148 1
Касперский Евгений 300 1
Мордашов Алексей 42 1
Костин Андрей 52 1
Володин Вячеслав 72 1
Шувалов Игорь 69 1
Евтушенков Владимир 198 1
Матвиенко Валентина 107 1
Рогозин Дмитрий 93 1
Голодец Ольга 21 1
Степанов Константин 4 1
Ливинский Павел 10 1
Фролов Павел 57 1
Клименко Герман 46 1
Тиньков Олег 44 1
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Шадаев Максут 609 1
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Левин Леонид 123 1
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Чубайс Анатолий 207 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 653 1
Турция - Турецкая республика 2045 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
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АУЕ - "арестантский уклад един" - "арестантское уркаганское единство" 1 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 108 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
FT - Financial Times 1159 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 2
Forbes - Форбс 623 2
Ведомости 503 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
The Bell - Издание 40 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
РИА Новости 800 1
Известия ИД 453 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
ИРИ - Институт развития интернета 110 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
SearchInform Road Show 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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