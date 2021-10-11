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Xiaomi Redmi
Серия смартфонов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 161, упоминаний - 531
Xiaomi Redmi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xiaomi 904 149
|Samsung Electronics 5666 70
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 52
|Huawei 2730 46
|OPPO Electronics 222 36
|Google LLC 7148 33
|Realme 79 30
|MediaTek 315 30
|Qualcomm Technologies 1002 22
|Sony 2362 16
|OnePlus - BBK Electronics 131 16
|Nokia Corporation 2434 11
|Vivo 125 11
|Lenovo Group 1636 8
|Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 7
|Intel Corporation 4175 7
|Mali 54 6
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 6
|Twitter 2204 6
|Nvidia Corp 2019 6
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
|Yandex - Яндекс 4101 5
|LG Electronics 1847 5
|Microsoft Corporation 11077 5
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 4
|Lenovo Motorola 1004 4
|HMD Global - Nokia 116 4
|HTC Corporation 1190 4
|Gionee 15 3
|Amlogic 16 3
|VK - Mail.ru Group 2483 3
|Hisense Group 41 3
|Ситилинк - Citilink 190 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
|ZTE Corporation 550 3
|Meizu 122 3
|Broadcom Inc 197 2
|Ланит ГК 1156 2
|SEC Consult Services 929 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 8
|TÜV Rheinland Group 63 5
|Связной ГК 878 4
|AliExpress Tmall 52 4
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
|re:Store 106 2
|Pandao 21 2
|Asahi Glass 17 1
|The North Face 4 1
|Great Wall Motors - Haval 6 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
|Nike 85 1
|JD.com - Jingdong Mall 45 1
|Lego 84 1
|Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
|Carl Zeiss 178 1
|Евросеть 885 1
|МТС банк 254 1
|Tesla Motors 241 1
|Почта России ПАО 1572 1
|GizmoChina 77 12
|GSM Arena 54 10
|GizChina - Издание 40 9
|CNews - ZOOM.CNews 1093 5
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 4
|TENAA 16 4
|Jiemian 4 3
|ITHome 15 3
|Bloomberg 785 2
|Android Authority 33 2
|91Mobiles 7 2
|The Wall Street Journal 709 1
|ZDnet 381 1
|cnTechPost 4 1
|NotebookCheck 4 1
|Mobiltelefon 1 1
|Российская газета 92 1
|SamMobile 40 1
|Xiaomishka 3 1
|SlashGear 131 1
|The Verge - Издание 448 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|CNET - Издание 273 1
|Business Insider 182 1
|РИА Новости 654 1
|Ведомости 259 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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