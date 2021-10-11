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Xiaomi Redmi
Серия смартфонов


11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 11
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 5
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 2
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 1
24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей 4
28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир 1
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
15.07.2021 «Билайн» запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!» 1
12.07.2021 Аналитика МТС: в I полугодии в России выросли продажи дорогих гаджетов 2
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 2
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 12
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 1
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 8
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 2
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 3
19.02.2021 Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone 1
03.02.2021 Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео 3
25.12.2020 Рассекречены фото и характеристики суперфлагманского смартфона Xiaomi 2021 г. Но интрига еще жива 1
21.12.2020 Tele2 запускает новогоднюю акцию в салонах 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 16
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов 2
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 10
20.11.2020 Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов 3
17.11.2020 Huawei продает Honor в угоду США 1
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
10.11.2020 Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда 1
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1

Публикаций - 161, упоминаний - 531

Xiaomi Redmi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 149
Samsung Electronics 5666 70
Apple Inc - Эппл Рус 7701 52
Huawei 2730 46
OPPO Electronics 222 36
Google LLC 7148 33
Realme 79 30
MediaTek 315 30
Qualcomm Technologies 1002 22
Sony 2362 16
OnePlus - BBK Electronics 131 16
Nokia Corporation 2434 11
Vivo 125 11
Lenovo Group 1636 8
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 7
Intel Corporation 4175 7
Mali 54 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 6
Twitter 2204 6
Nvidia Corp 2019 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Yandex - Яндекс 4101 5
LG Electronics 1847 5
Microsoft Corporation 11077 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 4
Lenovo Motorola 1004 4
HMD Global - Nokia 116 4
HTC Corporation 1190 4
Gionee 15 3
Amlogic 16 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Hisense Group 41 3
Ситилинк - Citilink 190 3
AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
ZTE Corporation 550 3
Meizu 122 3
Broadcom Inc 197 2
Ланит ГК 1156 2
SEC Consult Services 929 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 8
TÜV Rheinland Group 63 5
Связной ГК 878 4
AliExpress Tmall 52 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
re:Store 106 2
Pandao 21 2
Asahi Glass 17 1
The North Face 4 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Nike 85 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Lego 84 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
Carl Zeiss 178 1
Евросеть 885 1
МТС банк 254 1
Tesla Motors 241 1
Почта России ПАО 1572 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 37
Президент США 105 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 60
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 54
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 51
USB Type-C - USB-C 901 45
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 40
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 38
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 35
Smartphone - Смартфон 773 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 21
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 14
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 13
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 12
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 12
ToF camera - Time-of-flight камера 54 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 9
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 207 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 8
ARM64 - Архитектура процессора 1018 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 6
FM-радиовещание - FM-тюнер 475 6
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 5
MP3 645 4
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 4
DDR - Double data rate 1068 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 12 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 67
Google Android 10751 56
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 44
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 40
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 40
Corning Gorilla Glass 496 29
Google Android 10 172 28
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 27
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 26
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 25
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 22
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 22
Google Android 9 Pie 159 22
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 19
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 18
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 17
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 17
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 17
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 16
Apple iPhone 11 152 16
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 14
Samsung Galaxy Note 558 12
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 11
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 11
Samsung Galaxy 345 11
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 82 10
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 10
Apple iOS 5742 10
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 10
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 10
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 9
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 9
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 8
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 8
Apple iPhone 12 113 8
OnePlus - Серия смартфонов 90 8
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 8
Google Android 8 Oreo 139 8
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 7
Jun Lei - Цзунь Лей 43 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Xiang Wang - Сян Ван 9 3
Чайка Владимир 27 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 3
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 3
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 3
Lau Pete - Ло Пит 13 2
Reith Ryan - Рейт Райан 11 2
Бабинина Ольга 7 2
Lau Pete - Лау Пит 9 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Мельникова Анастасия 166 2
Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 5 1
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Шхагошев Адальби 3 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Быков Олег 2 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 1 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Боженов Сергей 3 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Малофеев Константин 98 1
Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
Галактионова Инесса 44 1
Виноградова Наталья 49 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Ильин Денис 4 1
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 84
Индия - Республика 2169 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
Индонезия - Республика 384 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 6
Таиланд - Королевство 360 4
Европа 3752 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Малайзия 340 3
Европа Западная 613 3
Филиппины - Республика 211 3
Испания - Королевство 1253 3
Китай - Ухань 32 3
Китай - Пекин 319 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Китай - Шэньчжэнь 89 3
Китай - Тайвань 589 3
Союз Мьянма - Республика 47 3
Южная Корея - Республика 1459 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 2
Россия - Краснодар 1039 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Орловская область 132 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Индия - Ченнаи 15 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Калининград 664 1
Латинская Америка 723 1
Северная Америка 1411 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Trade-in 54 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Русский язык 982 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
GizmoChina 77 12
GSM Arena 54 10
GizChina - Издание 40 9
CNews - ZOOM.CNews 1093 5
Thomson Reuters - Рейтер 1729 4
TENAA 16 4
Jiemian 4 3
ITHome 15 3
Bloomberg 785 2
Android Authority 33 2
91Mobiles 7 2
The Wall Street Journal 709 1
ZDnet 381 1
cnTechPost 4 1
NotebookCheck 4 1
Mobiltelefon 1 1
Российская газета 92 1
SamMobile 40 1
Xiaomishka 3 1
SlashGear 131 1
The Verge - Издание 448 1
DigiTimes - Издание 506 1
CNET - Издание 273 1
Business Insider 182 1
РИА Новости 654 1
Ведомости 259 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
IDC - International Data Corporation 2718 12
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 6
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 3
Counterpoint Research 29 3
IDC Russia - IDC Россия 115 3
Strategy Analytics 175 2
Google Threat Analysis Group 2 2
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TrendForce 48 1
TelecomDaily ИАА 112 1
IDC EMEA 14 1
IDC CEMA 4 1
Omdia 15 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
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