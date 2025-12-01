«М.видео» назвала самые популярные смартфоны осени 2025 г. на российском рынке

«М.видео» представила рейтинг самых востребованных смартфонов осени 2025 г. в России. По итогам сезона покупатели чаще всего выбирали доступные модели Realme, Redmi, Samsung и Tecno, а в денежном выражении лидерами традиционно стали флагманские устройства Apple и Samsung. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По количеству проданных смартфонов этой осенью лидером стал Realme Note 60X с 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти. В тройке также Redmi A5 — в версиях с 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной и с 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. В рейтинг вошли Redmi Note 14 с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной, Samsung Galaxy A16 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной, Redmi A3X с 64 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной, Samsung Galaxy A56 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной, а также две модификации Tecno Spark Go 2 — с 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти и с 64 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной памяти и модель Redmi 14С с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.

В денежном выражении рынок сформировали флагманские устройства Apple. На первом месте — iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, далее следует iPhone 16 Pro с таким же объемом памяти. Высокий спрос показали iPhone 15 с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной, iPhone 16 с 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной, а также версия iPhone 16 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. В топ-10 вошли Samsung Galaxy S25 Ultra с 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной, Samsung Galaxy A56 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной, iPhone 17 Pro с 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной, iPhone 13 со 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной, и iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти.

Среди Android-флагманов в денежном выражении лидирует Samsung Galaxy S25 Ultra с 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной, а также Samsung Galaxy A56 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памятью.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Осенью мы видим сразу два ярко выраженных тренда. С одной стороны, покупатели продолжают активно выбирать доступные модели — прежде всего Realme, Redmi, Samsung и Tecno. Эти бренды дают людям понятную ценность: хорошую автономность, базовые возможности камеры, большой экран и оптимальное сочетание цены и характеристик. Именно поэтому модели стоимостью до 20–25 тыс. руб. стабильно формируют основную долю продаж в штучном выражении. С другой стороны, в деньгах по-прежнему в топе находятся флагманы. Apple остается абсолютным лидером — новые поколения iPhone традиционно становятся драйвером спроса в верхнем сегменте, а обновленные Pro-модели показывают уверенную динамику с первых недель продаж. В премиальной категории также заметно растет интерес к топовым устройствам Samsung, особенно среди тех, кто выбирает максимально функциональные смартфоны для работы и контента. Важно, что осенний сезон стал более рациональным: покупатели подходят к выбору смартфона осознанно, сравнивают характеристики, обращают внимание на память, автономность, возможности камеры и срок службы устройства. Мы видим, что люди стали чаще выбирать смартфоны «вдолгую» — с большим объемом встроенной и оперативной памяти, чтобы девайс оставался актуальным несколько лет. Все это делает рынок более стабильным, а структуру спроса — более предсказуемой».