Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RU-Center Group
РСИЦ
Региональный сетевой информационный центр
Hosting Community
Хостинг-Центр РБК
Публикаций - 306, упоминаний - 602
RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Андрей 144 83
|Панков Александр 66 42
|Колесников Андрей 79 26
|Солдатов Алексей 79 12
|Королюк Алексей 86 11
|Плуготаренко Сергей 53 8
|Массух Илья 194 8
|Шариков Сергей 48 7
|Платонов Алексей 14 6
|Медведев Дмитрий 1477 6
|Гребенников Сергей 29 6
|Щеголев Игорь 677 5
|Скворцов Алексей 7 5
|Наумов Виктор 111 5
|Кузовкин Алексей 152 5
|Рыжиков Сергей 108 5
|Уфаев Дмитрий 15 5
|Кузьмичев Андрей 5 5
|Путин Владимир 2153 5
|Аитов Тимур 183 5
|Рейман Леонид 969 5
|Молчанов Сергей 12 4
|Созонов Алексей 12 4
|Захаров Дмитрий 39 3
|Миронов Сергей 57 3
|Соколов Алексей 125 3
|Васильев Павел 10 3
|Хинштейн Александр 55 3
|Солдатова Галина 8 3
|Гуриев Марат 13 3
|Якушев Михаил 40 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Савельев Андрей 8 3
|Сачков Илья 105 3
|Дворкович Аркадий 179 3
|Круковер Илья 2 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Левин Леонид 86 2
|Колесникова Мария 8 2
|Давыдов Денис 32 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1065916, в очереди разбора - 966656.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1065916, в очереди разбора - 966656.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru