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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RU-Center Group
РСИЦ
Региональный сетевой информационный центр
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Хостинг-Центр РБК



14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 2
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 6
31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 6
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
05.08.2019 Samsung готовит массовый геноцид российских интернет-магазинов 3
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
01.11.2017 Седьмая международная конференция WHD.moscow пройдет 9 ноября 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
23.11.2016 Неделя до международной конференции для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
08.11.2016 Заблокирован самый популярный порнотрекер России 1
03.11.2016 Власти собрались запретить самый популярный порнотрекер России 1
05.07.2016 В зоне .РУС зарегистрировано более 11 тыс. доменов 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 1
13.10.2015 Андрей Воробьев стал новым директором «Координационного центра национального домена сети интернет» 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 2
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 7
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK 2
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1
02.09.2015 3 сентября стартует приоритетная регистрация в домене .РУС 1
25.08.2015 В Москве состоится международная конференция для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
04.08.2015 «Хомнет консалтинг» перевел «Хомнет:МСФО» на редакцию 3.0 для РБК 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 2
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
17.11.2014 Правительство Москвы выбрало Webnames.ru в качестве регистратора для доменов .MOSCOW и .МОСКВА 1
05.11.2014 Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center 2

Публикаций - 306, упоминаний - 602

RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 179 30
Yandex - Яндекс 4419 20
Microsoft Corporation 19149 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3624 17
Verisign 308 17
Армада - РБК софт 648 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 14
VK - Mail.ru Group 2765 14
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 12
1С-Битрикс 385 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 11
IBM 7530 11
Masterhost - Мастерхост 45 10
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 68 10
Регистратор R01 - Центрохост 0 10
Salenames 11 9
Intel Corporation 9361 8
Google LLC 8940 8
Oracle Corporation 5318 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
Rambler Group - Рамблер ГК 721 7
Акадо Телеком - Комкор 743 7
Apple Inc - Эппл Рус 9369 7
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 87 6
SpyLOG 76 6
Meta - Facebook 3968 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 75 5
Oracle Siebel 294 5
PeterHost - Петерхост 0 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 5
ISPsystem - ИСПсистем 13 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1276 4
Majordomo - Мажордомо 9 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 4
Parallels Holdings 481 4
Twitter 2208 3
Cisco Systems 4082 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 3
Синтерра - Synterra 732 3
РОСНО СК 159 11
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 60 10
Finnair - Авиакомпания 33 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
ОНЭКСИМ ГК 36 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 537 3
Honda 144 2
Студия Артемия Лебедева 30 2
Proxima Capital 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1490 2
СОГАЗ Страховая Группа 56 1
Тетра Пак - Tetra Pak 16 1
TripAdvisor 34 1
Лукойл-Пермь 18 1
Метрополис ТРК 29 1
Фонд информационной демократии 27 1
Expedia Group 118 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 59 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 65 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 297 1
Lexus 51 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Maximum Education 2 1
КапиталЪ ИФД 13 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Avito - Авито 173 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 227 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 1
Уралсиб Банк 416 1
ГПБ - Газпромбанк 763 1
Аэрофлот 567 1
Marshall Capital Partners 65 1
BMW 326 1
LinkedIn 543 1
Visa International 1586 1
Газпром ПАО 698 1
Ингосстрах СПАО 263 1
Diners Club International - платёжная система 76 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 119 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 34
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2150 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 426 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 5
Президент Российской Федерации 1591 3
Администрация Президента РФ 311 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 115 3
Счётная палата РФ 541 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 260 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 258 2
Правительство Москвы 778 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 128 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 2
Россия-страна возможностей АНО 10 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 2
Правительство РФ 2451 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 96 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 91 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 1
Правительство и губернатор Омской области 15 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 170 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 36 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 43 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 548 47
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 186 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1609 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
АРБ - Ассоциация российских банков 140 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 36
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 705 15
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 654 14
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1702 6
ASCII - American standard code for information interchange 33 5
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 151 5
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 116 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 58 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 267 5
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 38 4
Web Interface - Веб-интерфейс 220 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2303 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 191 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2413 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 123 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2864 3
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 40 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 3
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 25 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 134 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 590 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 90 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 2
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 32 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 656 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 856 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 175 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 310 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1844 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 568 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 615 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 232 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
FB2 - FictionBook 89 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 573 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 77 1
PHP - Язык программирования 395 5
VK - Mail.ru Одноклассники 943 4
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 4
Joomla CMS 75 4
WordPress 185 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1628 4
HCL WebSphere 451 4
Perl - Язык программирования 106 4
Microsoft Windows 10 9543 4
Linux OS 6633 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Apple - App Store 2219 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1040 3
ByteDance TikTok 95 3
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 46 3
Apple iOS 5781 3
Google Android 10796 3
Азбука интернета 21 2
UMI.CMS 52 2
QIP - Мессенджер 95 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 976 2
Поддерживаю.РФ 8 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 151 2
Microsoft Exchange 885 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 62 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 119 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 2
Microsoft Outlook 1134 2
Postfix - mail transfer agent 43 2
Apache HTTP Server 343 2
Microsoft Edge - браузер 1690 2
ICQ 750 2
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 12 1
Apple iPad 3267 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Яндекс.Метрика 81 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 376 1
Яндекс.Новости 33 1
1С:Бухгалтерия 470 1
Воробьев Андрей 144 83
Панков Александр 66 42
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Путин Владимир 2153 5
Аитов Тимур 183 5
Рейман Леонид 969 5
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Созонов Алексей 12 4
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Соколов Алексей 125 3
Васильев Павел 10 3
Хинштейн Александр 55 3
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Гуриев Марат 13 3
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Ганеева Эльза 10 3
Савельев Андрей 8 3
Сачков Илья 105 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26989 34
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Германия - Федеративная Республика 6502 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9114 17
Украина 5102 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7762 13
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1675 7
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Россия - УФО - Екатеринбург 2766 7
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1936 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1839 6
Бельгия - Королевство 714 5
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1113 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 881 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 4
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 198 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3425 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 19 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 72 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 1
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Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
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НКО - Некоммерческая организация 93 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 105 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1188 1
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Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 49
РИА Новости 703 6
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 75 4
Коммерсантъ - Издательский дом 722 3
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
Regnum - Регнум 95 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 109 2
Российская газета 135 2
Комсомольская Правда - Газета 32 1
ComputerWorld 135 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
Афиша.ру - Afisha.ru 39 1
Sports.ru 16 1
Банки.ру - Banki.ru 31 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Rusbase 15 1
Эхо Москвы - радиостанция 129 1
PornHub 23 1
Медуза - Meduza 19 1
The Washington Post 253 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 455 1
ZDnet 489 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
WikiLeaks 106 1
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Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
IDC - International Data Corporation 4178 1
Gartner 2917 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 858 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 164 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 32 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
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