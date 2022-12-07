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Яндекс Маркет Деливери Delivery club

Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club

Delivery Club – один из крупнейших в России сервис доставки готовой еды, продуктов, медикаментов и различных потребительских товаров.


07.12.2022 «Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»
06.12.2022 Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club
28.11.2022 Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club
17.11.2022 Рестораны-партнёры Delivery Club смогут запускать рекламу на платформе
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club
14.10.2022 В Delivery Club появилась «Яндекс лавка»
16.09.2022 Количество подключенных к Delivery Club аптек превысило 5000
12.09.2022 «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club
29.08.2022 «Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети
23.08.2022 «Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK
23.08.2022 «Яндекс» купит у VK Delivery Club
28.07.2022 Delivery Club запустил ночную 30-минутную доставку лекарств
27.07.2022 Курьеры Delivery Club доставят бытовую технику
21.07.2022 «Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов
03.03.2022 Выручка Delivery Club по итогам 2021 года выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay
19.08.2021 Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых
21.06.2021 В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа
09.06.2021 Delivery Club запустил доставку цветов в регионах
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров
11.03.2021 Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами
22.01.2021 Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен»
08.12.2020 Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club
12.10.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах
31.08.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов
13.08.2020 Delivery Club запустил доставку товаров для животных
23.07.2020 Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2020 года достигла 2,5 млрд рублей
10.07.2020 Delivery Club и «Все аптеки» запустили доставку товаров из аптек
02.07.2020 «Связной» и Delivery Club запустили экспресс-доставку техники
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке
15.06.2020 Количество подключенных к Delivery Club ресторанов превысило 20 тысяч
01.06.2020 Delivery Club в три раза увеличил количество заказов по итогам мая
23.04.2020 Квартальная выручка Delivery Club выросла вдвое и достигла 1,82 млрд рублей
01.04.2020 В Delivery Club появится функция заказа еды навынос

Публикаций - 236, упоминаний - 251

Яндекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3227 117
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2802 90
Yandex - Яндекс 5857 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7107 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10200 20
VK Skillbox - Скилбокс 67 20
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9702 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2554 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8137 12
МФ технологии - МФТ 33 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 10
Rambler Group - Рамблер ГК 857 9
Alibaba Group 391 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 708 8
7130 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 165 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2844 7
data.ai - App Annie 81 6
1С-ИжТиСи 6443 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 479 6
Сбер - Цифровая Платформа 1 6
Telegram Group 1145 6
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 6
Google LLC 11060 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 253 5
АФК Система ПАО 1740 5
Pixonic 21 5
Amazon Inc - Amazon.com 2827 5
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SAP SE 4950 4
Tencent 137 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 318 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 846 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 393 4
Samsung Electronics 9795 3
Meta Platforms - Facebook 4349 3
Доктор рядом - Doc+ 48 3
Salesforce.com 395 3
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 321 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5981 77
Ситимобил - Служба такси 151 72
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 175 44
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 66 34
О2О Холдинг 50 28
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 22
Яндекс.Такси 332 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 681 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 935 16
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 157 13
McDonald’s - Макдоналдс 193 13
Лента - Сеть розничной торговли 1748 13
ГПБ - Газпромбанк 955 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6273 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 92 12
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 12
Почта России ПАО 2026 12
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 29 11
Сбер - Кухня на районе 18 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 9
Связной ГК 1344 9
Сбер - СберЛогистика 55 9
X5 Group - Перекрёсток 459 8
Uber 311 8
РЖД - Российские железные дороги 1656 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2456 8
BeepCar - Бипкар 16 7
Naspers 81 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1026 7
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 7
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 6
Qiwi 933 6
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 72 6
ВкусВилл - Избёнка 103 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 352 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 245 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 338 5
X5 Group 840 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24639 24
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3122 20
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4260 17
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 207 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4312 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5111 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10991 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8434 11
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 704 10
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5243 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2302 10
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4636 7
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