Индексная книга CNews*
Яндекс Маркет Деливери Delivery club
Delivery Club – один из крупнейших в России сервис доставки готовой еды, продуктов, медикаментов и различных потребительских товаров.
Публикаций - 236, упоминаний - 251
Яндекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 95 28
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 14 12
|Гришин Дмитрий 191 11
|Хасис Лев 105 10
|Артамонова Анна 183 8
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 7
|Делицын Леонид 117 7
|Кириенко Владимир 133 7
|Усманов Алишер 295 7
|Путин Владимир 2780 6
|Греф Герман 371 6
|Шадаев Максут 672 6
|Бедеров Игорь 30 5
|Сейдахметов Мухит 6 5
|Волож Аркадий 229 5
|Романенко Андрей 90 4
|Хаустов Олег 4 4
|Круглов Константин 28 4
|Оганесян Ашот 105 3
|Лукашевич Андрей 8 3
|Оганесян Левон 4 3
|Аракелян Арам 7 3
|Сысоев Александр 34 3
|Габриелян Владимир 26 3
|Кирсанова Светлана 62 3
|Киричек Алексей 66 3
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Полиссар Сергей 2 2
|Носков Константин 231 2
|Ванин Андрей 9 2
|Богуславский Леонид 34 2
|Иванов Олег 137 2
|Солонин Сергей 92 2
|Ганин Егор 54 2
|Фирсов Максим 6 2
|Исагулова Элина 30 2
|Акимов Максим 178 2
|Зарубинский Игорь 3 2
|Ведяхин Александр 69 2
|Соколов Артем 37 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230322, в очереди разбора - 866399.
Создано именных указателей - 116686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230322, в очереди разбора - 866399.
Создано именных указателей - 116686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.