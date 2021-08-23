Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УЭК
Универсальная электронная карта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 512, упоминаний - 1265
УЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|Единая Россия - Политическая партия 171 1
|Попов Алексей 310 37
|Кисляков Евгений 83 15
|Орловский Виктор 229 15
|Сапельников Сергей 100 8
|Дворкович Аркадий 169 8
|Буяджи Павел 17 6
|Шадаев Максут 384 6
|Зайцев Александр 13 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Акимов Максим 167 4
|Ивакин Роман 49 4
|Рудычева Наталья 81 4
|Левашов Александр 88 4
|Путин Владимир 1820 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Носков Константин 201 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Сурков Владислав 59 3
|Яппаров Тагир 72 2
|Евраев Михаил 222 2
|Островский Владимир 22 2
|Массух Илья 192 2
|Соколов Алексей 121 2
|Чекмарев Александр 2 2
|Комарова Наталья 4 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Ким Руслан 2 1
|Пак Олег 90 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Черепов Илья 2 1
|Пьянковский Дмитрий 3 1
|Соболева Наталья 5 1
|Матвеев Дмитрий 2 1
|Курьянов Сергей 146 1
|Артамонов Анатолий 9 1
|Иванов Петр 13 1
|Козлов Владимир 4 1
|Строкович Антон 45 1
|Петров Аркадий 1 1
|CNews Analytics 1988 14
|Gartner 2188 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru