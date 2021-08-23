Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

УЭК
Универсальная электронная карта


23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 4
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 4
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 3
06.12.2018 Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт 1
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос 2
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 2
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 1
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи 3
08.12.2015 «Стрелка» признана лучшим транспортным решением в сфере пассажирских перевозок 1
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 2
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой» 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 1
20.11.2015 В Тамбовской области появится Единый региональный центр в сфере ЖКХ 2
10.11.2015 Путина попросят раздать россиянам удостоверения для доступа к госуслугам 1
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК» 1
30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой» 3
27.10.2015 Оплатить проезд на электричке можно будет по системе «Электронный кошелек» 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
15.10.2015 ЕРЦ Вологодской области будет выпускать 450 тыс квитанций ежемесячно 1
13.10.2015 В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ 1
06.10.2015 Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России 1
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс. 1
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр 1
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015» 3
29.09.2015 ЕЦПиБ может появиться в Мурманской области 1
28.09.2015 ИКТ в госсекторе: основные тренды 2
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки» 3
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья 1
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья 1
31.08.2015 В общественном транспорте Курска появится транспортная карта 1
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив 8
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 6
17.08.2015 Сеть пополнения карты «Стрелка» расширилась на 230 банкоматов Мособлбанка 1

Публикаций - 512, упоминаний - 1265

УЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 47
АйТи 749 13
Microsoft Corporation 11017 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
Maykor - Мэйкор 259 6
Yandex - Яндекс 4099 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Микрон - Micron 365 5
SAP SE 3207 4
Webmoney 329 4
Ланит ГК 1155 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Золотая Корона 280 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 2
Крок 1219 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Intel Corporation 4152 2
Google LLC 7128 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Ланит Урал 18 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Летограф - Letograf 63 1
IBM 3527 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
ИнфоТех 16 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
RedSys - РедСис 67 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Ростелеком Сибирьтелеком 299 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 47
Мострансавто 59 39
Евросеть 883 25
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 14
Открытие ФК 538 10
Почта России ПАО 1570 9
Единая транспортная карта 12 7
Qiwi 783 6
CyberPlat - КиберПлат 201 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Аэрофлот 492 2
Visa International 1344 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Мособлбанк 17 1
Утконос 99 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Фонд информационной демократии 27 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Социальные гарантии 7 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Банк Россия 56 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
eBay Inc 528 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Связной ГК 877 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Ак Барс Банк 173 1
Уралсиб Банк 389 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
Правительство Московской области 48 9
Президент Российской Федерации 1439 8
Правительство РФ 2200 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Правительство Вологодской области 18 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Воронежской области 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
Безопасный город 347 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Flash 472 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Стрелка - Транспортная карта 113 54
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 39
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 25
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 24
Google Android 10750 23
Apple iOS 5741 21
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 17
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 3
Яндекс.Народная карта 28 3
Тройка - транспортная карта 34 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft Windows 8 1228 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Java - Язык программирования 1167 2
Microsoft Windows 10 6612 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Symantec NetBackup 49 1
IBM Cognos BI 140 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
ISBC Esmart Reader 8 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Visa payWave 55 1
Попов Алексей 310 37
Кисляков Евгений 83 15
Орловский Виктор 229 15
Сапельников Сергей 100 8
Дворкович Аркадий 169 8
Буяджи Павел 17 6
Шадаев Максут 384 6
Зайцев Александр 13 5
Контрабаев Артур 66 5
Акимов Максим 167 4
Ивакин Роман 49 4
Рудычева Наталья 81 4
Левашов Александр 88 4
Путин Владимир 1820 4
Валяева Елизавета 72 3
Никифоров Николай 1126 3
Носков Константин 201 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Сурков Владислав 59 3
Яппаров Тагир 72 2
Евраев Михаил 222 2
Островский Владимир 22 2
Массух Илья 192 2
Соколов Алексей 121 2
Чекмарев Александр 2 2
Комарова Наталья 4 1
Сивидов Алексей 31 1
Ким Руслан 2 1
Пак Олег 90 1
Богомолов Андрей 19 1
Черепов Илья 2 1
Пьянковский Дмитрий 3 1
Соболева Наталья 5 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Курьянов Сергей 146 1
Артамонов Анатолий 9 1
Иванов Петр 13 1
Козлов Владимир 4 1
Строкович Антон 45 1
Петров Аркадий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 133
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 47
Россия - Тульская область 752 36
Россия - Иркутская область 537 27
Россия - Астраханская область 370 24
Россия - Калужская область 570 22
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 20
Россия - Свердловская область 805 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 17
Россия - Орловская область 131 16
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 16
Россия - Тюменская область 582 15
Россия - Кемеровская область 463 13
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 13
Россия - Самарская область 558 11
Россия - Республика Коми 407 11
Россия - Красноярский край 659 10
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Омская область 382 10
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Россия - Кировск - Кировская область 301 9
Россия - Курская область 338 9
Россия - Республика Марий Эл 203 9
Украина 3347 9
Россия - Пензенская область 346 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Европа 3730 8
Россия - Липецкая область 291 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - Волгоградская область 395 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Транспорт 62 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Русский язык 970 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Космодром Байконур 97 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральное законодательство 254 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 4
Ведомости 259 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
NYT - The New York Times 505 1
Российская газета 91 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 14
Gartner 2188 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще