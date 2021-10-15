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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕГИСЗ МЗ РФ
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 317, упоминаний - 656
ЕГИСЗ МЗ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 15
|Бойко Елена 151 14
|Теличева Наталья 125 11
|Фишер Андрей 54 11
|Сафронов Роман 33 11
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Скворцова Вероника 51 10
|Соловьев Владимир 98 10
|Островский Владимир 22 9
|Ивакин Роман 49 7
|Тыров Илья 11 7
|Селиванов Дмитрий 48 7
|Бровко Василий 47 6
|Симаков Олег 106 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Солодухин Константин 89 5
|Швецов Денис 11 5
|Васильев Кирилл 13 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Меркулов Борис 7 5
|Суслов Константин 19 5
|Андрейчук Юрий 6 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Раменский Демьян 12 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Левашов Александр 88 4
|Лебеденко Степан 10 4
|Башков Игорь 10 4
|Гайдуков Алексей 24 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Карелин Павел 6 4
|Назаров Александр 35 4
|Деев Алексей 6 4
|Шаповалов Александр 11 3
|Глушков Иван 9 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Паперный Евгений 11 3
|Петухов Максим 8 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Али Максим 5 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754465, в очереди разбора - 658166.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754465, в очереди разбора - 658166.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru