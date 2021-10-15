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ЕГИСЗ МЗ РФ
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации


15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 5
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 3
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 3
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 2
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 2
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 2
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 2
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 2
03.03.2021 «Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 2
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
05.02.2021 Сервис ONDOC будет подключен к Единой государственной информационной системе здравоохранения 3
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
02.02.2021 «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 3
14.12.2020 На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА 2
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 4
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 2
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 2
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 2
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 2
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 16
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 1
03.11.2020 Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система» 4
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
19.10.2020 «Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области 2
09.09.2020 Пандемия стимулирует рост рынка телемедицины во всем мире 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 2

Публикаций - 317, упоминаний - 656

ЕГИСЗ МЗ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 87
Microsoft Corporation 10997 24
Ростех - Ростехнологии 2230 24
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 20
Барс груп 402 16
Netrika - Нетрика 84 14
Восход ФГБУ НИИ 365 13
IBM 3524 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 9
АйТи 748 8
3726 7
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 7
Крок 1219 6
Доктор рядом - Doc+ 43 6
РТЛабс 145 6
SAP SE 3207 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
Samsung Electronics 5627 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Synology Inc 130 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
Ланит ГК 1154 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
ТехЛАБ 18 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
Google LLC 7124 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Парус 201 3
NetApp 484 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Базальт СПО 206 2
Yandex - Яндекс 4098 2
ICL Техно 18 2
Nokia Networks 54 2
Cisco Systems 2035 2
Ренессанс Страхование 51 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Почта России ПАО 1570 4
Sanofi - Санофи 33 4
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
Максима Лигал - Maxima Legal 5 3
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Инвитро - Invitro 35 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
МРТ Эксперт 2 2
Пепеляев Групп 25 2
Фармстандарт АО 32 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
Медскан 12 2
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Газпром ПАО 518 1
ЕС-лизинг 13 1
Uber Technologies 258 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Аэрофлот 492 1
Uber 257 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Ак Барс Банк 173 1
ESW Capital 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Stada 15 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Нанолек 9 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Вертолеты России 114 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 174
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
Правительство РФ 2198 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Президент Российской Федерации 1439 11
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 11
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 7
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Счётная палата РФ 459 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство Рязанской области 10 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 2
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 14
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
Безопасный город 347 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
IBM Watson 105 11
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 7
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 7
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 6
Google Android 10750 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 5
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
VK - Mail.ru Дети 7 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Здравоохранение - Национальный проект 6 4
VK - Mail.ru Здоровье 17 4
Apple iOS 5741 4
Linux OS 4236 4
Microsoft SQL Server 789 4
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 4
Электронное здравоохранение - Программа 19 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 3 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Microsoft Exchange 677 2
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 2
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 4 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 2
СП.АРМ 18 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Linux - Debian GNU 272 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Путин Владимир 1820 15
Бойко Елена 151 14
Теличева Наталья 125 11
Фишер Андрей 54 11
Сафронов Роман 33 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Скворцова Вероника 51 10
Соловьев Владимир 98 10
Островский Владимир 22 9
Ивакин Роман 49 7
Тыров Илья 11 7
Селиванов Дмитрий 48 7
Бровко Василий 47 6
Симаков Олег 106 6
Никифоров Николай 1126 6
Солодухин Константин 89 5
Швецов Денис 11 5
Васильев Кирилл 13 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Меркулов Борис 7 5
Суслов Константин 19 5
Андрейчук Юрий 6 5
Балабанов Анатолий 12 5
Раменский Демьян 12 5
Смирнова Екатерина 8 5
Левашов Александр 88 4
Лебеденко Степан 10 4
Башков Игорь 10 4
Гайдуков Алексей 24 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Карелин Павел 6 4
Назаров Александр 35 4
Деев Алексей 6 4
Шаповалов Александр 11 3
Глушков Иван 9 3
Карпинский Алексей 37 3
Паперный Евгений 11 3
Петухов Максим 8 3
Лебедев Георгий 39 3
Али Максим 5 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 38
Россия - Татарстан Республика 1613 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Россия - Татарстан - Казань 1507 13
Россия - Ростовская область 859 12
Россия - Волгоградская область 395 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 10
Россия - Новосибирск 1954 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Россия - Сахалинская область 432 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - Тверская область 246 7
Россия - Мурманская область 289 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - Красноярский край 657 5
Россия - Забайкальский край 356 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 5
Восточная Европа 1667 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - Тюменская область 581 4
Россия - Иркутская область 536 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - Ставропольский край 456 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - Республика Дагестан 260 3
Россия - Омская область 382 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Россия - Калининградская область 531 3
Казахстан - Республика 2618 3
Россия - Самарская область 557 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 3 3
Региональное законодательство 45 2
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 2
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 2
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
Коррупция 22 2
Бережливая поликлиника 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 5
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
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ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
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