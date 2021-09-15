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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Африка Южная

Африка Южная


15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
20.04.2021 «Крок» выводит на российский рынок решения на базе мобильной телематики Cambridge Mobile Telematics 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
04.12.2020 Google похоронил свой музыкальный сервис, но предложил альтернативу 1
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
10.04.2020 Microsoft рассказала о новых трендах организации труда 1
21.02.2020 Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру 1
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 4
24.12.2019 Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
29.10.2019 Huawei поделилась опытом построения «умных городов» 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 1
08.07.2019 Huawei запустила программу Service Plus с расширенной гарантией и дополнительными услугами 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
21.02.2019 Orange приобрела 100% акций SecureData и SensePost 1
14.02.2019 Участники конференции CNews «BPM-2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов» рассказали о своем опыте применения методов и инструментов BPM 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 1
30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
27.04.2018 Hisense открыла российское представительство компании 3
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
03.04.2018 Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года 1
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний 1

Публикаций - 196, упоминаний - 224

Африка Южная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14114 17
IBM 4616 13
Apple Inc - Эппл Рус 8555 11
Huawei 2865 11
Nokia Corporation 3240 9
Samsung Electronics 6865 6
Google LLC 8541 6
Oracle Corporation 4004 5
Vodafone Group 583 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 5
Globe Telecom 13 4
Sony 3511 4
Cisco Systems 2558 4
SAP SE 3635 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 4
LG Electronics 2377 4
AOL Inc 569 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1108 3
Adobe Systems 1006 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 187 3
NortonLifeLock (Symantec) 1142 3
Lenovo Motorola 1528 3
Philips 1022 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 359 3
Fujitsu 902 3
ZTE Corporation 574 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 3
4482 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 3
Telefonica - Telefónica España 217 3
Siemens AG - Сименс Россия 1053 3
Facebook 3964 3
Ovum 65 3
Twitter 2208 3
Gemalto 173 3
Dell EMC 2988 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3152 3
ESET 1046 3
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 64 3
Ericsson 1057 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 198 4
BNP Paribas 40 4
Альфа-Банк 1193 2
UMG - Universal Music Group 139 2
WMG - Warner Music Group 124 2
Visa International 1424 2
Почта России ПАО 1701 2
Electrolux - Электролюкс Рус 120 2
Uber 258 1
Miele 100 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 9 1
De Beers - Де Бирс 2 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 37 1
Тинькофф ГК - TCS Group 56 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 6 1
Equifax 23 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 84 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 36 1
Emerging Travel Group 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 21 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
CFS - Connect Financial Services 1 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Marks & Spencer 18 1
Liebherr 38 1
ТНК-ВР Холдинг 204 1
Sony BMG 95 1
Национальный банк Траст 103 1
Банк Зенит 150 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 1
Газпромбанк - ГПБ 722 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 1
eBay Inc 782 1
Норникель - Норильский никель 225 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
Роснефть НК 398 1
Auchan Holding - Ашан 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 5
World Bank Group - Всемирный банк 169 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 99 3
Президент Российской Федерации 1516 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 964 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 36 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 202 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 534 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1782 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2382 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 62 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1782 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1833 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 174 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 121 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 22 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 20 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 39 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 223 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 40 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 582 1
Пентагон - Министерство обороны США 502 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
Правительство РФ 2298 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 144 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 136 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 173 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 6
3G - Стандарт мобильной связи 4167 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 3
Big Data - Большие данные 1141 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3571 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1096 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 573 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 520 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1660 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1809 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 334 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 101 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 447 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6631 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 184 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 2
ООН SDG - Sustainable Development Goals - Цели устойчивого развития 1 1
DevOps - Development и Operations 299 1
Google Android 10780 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 6
Apple iOS 5757 6
Microsoft Skype 1696 6
Microsoft Windows 10 7849 5
Apple iPad 3263 5
SAP Sybase 105 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 4
Apple - App Store 2208 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 4
Google YouTube - Видеохостинг 2054 3
WhatsApp Messenger 656 3
AWS - Amazon Web Services 571 3
Microsoft Azure 1173 3
Apple Mac 1658 3
Linux OS 4956 3
Google Play - Google Store - Android Market 2516 3
Microsoft Office 2339 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Microsoft Windows 1004 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 380 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2863 2
Google Gmail 725 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 2
Apple iTunes Store 799 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 351 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Samsung Galaxy 348 2
Microsoft Outlook 795 2
Huawei Mate - серия смартфонов 184 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 33 2
Symbian OS 952 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 550 2
1С:ERP Управление предприятием 204 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 12 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 42 1
Microsoft Teams 215 1
Никифоров Николай 1127 3
Кривошеев Евгений 7 2
Эйгес Павел 67 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 418 2
Путин Владимир 2031 2
Steve Jobs - Стив Джобс 823 2
Натрусов Артем 122 2
Касперский Евгений 243 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 167 1
Паршин Максим 148 1
Волин Алексей 114 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Воробьев Андрей 138 1
Кучугин Илья 41 1
Богачев Игорь 172 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Бровко Василий 47 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 57 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 26 1
Зингерман Борис 35 1
Родионов Дмитрий 22 1
Симаков Олег 106 1
Мацоцкий Сергей 160 1
Тарасов Максим 5 1
Водясов Алексей 97 1
Носков Константин 203 1
Левин Леонид 83 1
Врублевский Павел 81 1
Добродеев Борис 83 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 1
Brin Sergey - Сергей Брин 162 1
Larry Page - Ларри Пейдж 159 1
Бойко Елена 151 1
Демидов Сергей 50 1
Нуралиев Борис 217 1
Шадаев Максут 387 1
Зайцев Михаил 145 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 79
Индия - Республика 2670 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 60
Германия - Федеративная Республика 4623 43
Бразилия - Федеративная Республика 1319 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 41
Канада 1637 35
Франция - Французская Республика 2707 33
Австралия - Австралийский Союз 1407 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 30
Европа 4656 29
Сингапур - Республика 924 26
Италия - Итальянская Республика 1713 24
Япония 3918 24
Ближний Восток 1760 23
Африка - Африканский регион 1787 23
Турция - Турецкая республика 1105 21
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 630 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 18
Малайзия 420 18
Южная Корея - Республика 1919 18
Испания - Королевство 1546 17
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 17
Саудовская Аравия - Королевство 333 15
Азия - Азиатский регион 1894 15
ЮАР - Южно-Африканская Республика 269 15
Индонезия - Республика 473 14
Филиппины - Республика 259 14
Нидерланды 1168 13
Таиланд - Королевство 434 13
Венгрия 387 13
Швеция - Королевство 983 13
Израиль 912 12
Северная Америка 1673 12
Польша - Республика 1017 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 903 11
Чехия - Чешская Республика 608 11
Чили - Республика 165 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 4
Русский язык 1201 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1743 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 30 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 2
Мошенничество 64 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1083 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 11 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 466 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 369 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 165 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 92 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Вторая мировая война 393 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 3
The Verge - Издание 448 2
Android Authority 33 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 2
EWeek 85 1
DailyTech 95 1
9to5 Mac 55 1
Physical Review Letters 21 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 63 1
Эксперт ГК 13 1
9to5Google 19 1
The Guardian - Британская газета 219 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 190 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
GizChina - Издание 40 1
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