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Signatura Сигнатура сигнатурные базы



02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL 1
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? 1
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами 1
21.10.2022 «РТК-солар»: с III квартала 2022 г. на смену массовым приходят продвинутые целевые атаки 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
30.06.2022 «РТК-солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности 1
02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак 1
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
28.07.2021 Хакеры переходят на «экзотические» языки программирования, чтобы ловчее обманывать экспертов по безопасности 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 1
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
21.12.2020 Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети 1
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
01.10.2020 Дмитрий Мороз, INLINE Technologies -

Наличие в компании SOC — объективный показатель зрелости ее ИТ-инфраструктуры

 1
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 1
19.08.2020 Microsoft исправила дыру в Windows, о которой знала два года 1
04.08.2020 «Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать 2
22.07.2020 Windows 10 можно поломать с помощью ее собственного магазина приложений 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1

Публикаций - 364, упоминаний - 394
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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