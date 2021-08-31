Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RU-Center Group РСИЦ Региональный сетевой информационный центр Hosting Community Хостинг-Центр РБК РБК ХЦ
Публикаций - 386, упоминаний - 675
RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Андрей 150 85
|Панков Александр 67 42
|Колесников Андрей 82 26
|Лесников Алексей 25 22
|Степанов Дмитрий 14 12
|Солдатов Алексей 85 12
|Королюк Алексей 86 11
|Храмцов Павел 10 9
|Массух Илья 202 8
|Плуготаренко Сергей 56 8
|Шариков Сергей 48 7
|Гледенов Роберт 6 6
|Гребенников Сергей 30 6
|Твердынин Марк 16 6
|Платонов Алексей 21 6
|Медриш Михаил 15 6
|Рыжиков Сергей 110 6
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Якушев Михаил 48 6
|Рейман Леонид 1009 6
|Уфаев Дмитрий 15 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Аитов Тимур 188 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Скворцов Алексей 7 5
|Путин Владимир 2542 5
|Исанин Антон 9365 5
|Романенкова Татьяна 5 5
|Кузьмичев Андрей 5 5
|Никерова Марина 12 5
|Наумов Виктор 124 5
|Серго Антон 41 5
|Рузин Андрей 6 5
|Носик Антон 100 5
|Кузовкин Алексей 154 5
|Айгистов Александр 9 4
|Молчанов Сергей 12 4
|Стафеев Денис 6 4
|Миронов Сергей 61 4
|Созонов Алексей 12 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru