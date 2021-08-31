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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RU-Center Group РСИЦ Региональный сетевой информационный центр Hosting Community Хостинг-Центр РБК РБК ХЦ

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ


31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK
05.11.2014 Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center
15.10.2014 Ru-Center начинает прием заявок на регистрацию в доменах .BUSINESS и .NETWORK
15.08.2014 Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси
23.07.2014 Экс-куратор Единого портала госуслуг переходит в RU-Center
08.07.2014 Стартовала открытая регистрация доменных имен в новых доменах .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS.
21.05.2014 Региональный представитель Ru-Center заработал во Владивостоке
17.03.2014 Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете
31.01.2014 Ru-Center и «Лаборатория Касперского» объединили усилия по борьбе с киберугрозами в Сети
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг
15.01.2014 Ru-Center начинает принимать заявки на приоритетную и премиальную регистрацию в доменах .сайт и .онлайн
11.12.2013 Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ
03.12.2013 Во Франции начал работу официальный представитель Ru-Center
21.11.2013 Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня
20.11.2013 Ru-Center открыл представительство в Люксембурге
12.11.2013 Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине
24.10.2013 В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО
17.10.2013 В Самаре приступил к работе региональный представитель Ru-Center
16.10.2013 Ru-Center запустил новый тариф специально для CMS «1С-Битрикс»
20.09.2013 В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center
29.08.2013 В Японии заработал представитель Ru-Center
14.08.2013 В Иркутске заработал региональный представитель Ru-Center
02.08.2013 Ru-Center запустил услугу антивирусной проверки файлов хостинга
11.07.2013 Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru
04.07.2013 Ru-Center представил сервис для создания мобильных приложений
02.07.2013 Заработал первый в Западной Европе зарубежный представитель компании Ru-Center
18.06.2013 Group-IB и Ru-Center объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством
14.06.2013 У Ru-Center появился представитель в Австралии
29.04.2013 Ru-Center укрепляет DNS-инфраструктуру
28.03.2013 Ru-Center под защитой Eset NOD32 Smart Security Business Edition
13.03.2013 Ru-Center увеличивает количество доступных доменных зон
07.02.2013 Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center
12.12.2012 Ru-Center и «Б-152» помогут организовать защиту персональных данных в соответствии с законодательством
30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже
22.11.2012 Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012»
09.11.2012 В Кирове открылось региональное представительство Ru-Center
06.11.2012 Регистраторы ГК Hosting Community запустили поддержку технологии DNSSEC

Публикаций - 386, упоминаний - 675

RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 31
Verisign 354 23
Yandex - Яндекс 5015 22
Microsoft Corporation 22497 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 19
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 90 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
VK - Mail.ru Group 3057 16
1С-Битрикс - Bitrix 443 15
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Masterhost - Мастерхост 50 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Google LLC 10352 11
Регистратор R01 - Центрохост 14 10
Salenames 11 9
Relcom Data - Релком Дата 43 9
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 8
Intel Corporation 11262 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 8
Oracle Corporation 6035 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 143 7
Rambler Group - Рамблер ГК 811 7
Apple Inc 10683 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 6
SpyLOG 81 6
Thawte 32 6
PeterHost - Петерхост 8 5
Majordomo - Мажордомо 13 5
Oracle Siebel Systems 198 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 123 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 5
SpaceWeb 7 5
Rusonyx - Русоникс 45 5
Twitter 2493 5
ISPsystem - ИСПсистем 18 4
РОСНО СК 171 12
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 12
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 10
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 10
Finnair - Авиакомпания 35 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Лесные дали - пансионат 0 3
ОНЭКСИМ ГК 43 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
Proxima Capital 7 2
КапиталЪ ИФД 38 2
Студия Артемия Лебедева 69 2
Honda Motor Company 222 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Ру-Веб. Инвестиции 11 2
Открытие ФК 2713 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 1
Diners Club International - платёжная система 79 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Тетра Пак - Tetra Pak 18 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Империя-Фарма 90 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа 5 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 0 1
Россети Ленэнерго 786 1
ТехноНИКОЛЬ 31 1
Лукойл Пермь 21 1
Aerostar Hotels - Аэростар 25 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
Мосэнерго ПАО 112 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
МОСГАЗ 13 1
Beiten Burkhardt 62 1
Артон Консалтинг 7 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 36
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Президент Российской Федерации 3770 10
Администрация Президента РФ 904 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
Правительство РФ 8292 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Правительство Москвы 1640 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Счётная палата РФ 628 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Россия-страна возможностей АНО 11 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Судебная власть 225 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области 14 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 55
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 24
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 7
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 188
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 186
Website - Вебсайт 9736 80
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 40
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 30
Сервер - Серверные платформы 10956 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 18
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 15
Социальные сети - Соцсети 4447 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 13
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 12
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 10
Фишинг - Phishing 644 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 7
BitTorrent - протокол для обмена файлами 377 7
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 385 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 178 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 304 5
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 180 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 5
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 5
ASCII - American standard code for information interchange 40 5
ЭОС Дело СЭД 4365 15
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 50 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 6
Microsoft Windows 10 11713 6
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 52 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
PHP - Язык программирования 427 5
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 92 5
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 4
Perl - Язык программирования 118 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 4
AltaVista Search Engine 197 4
LG 75SM99 2832 4
Joomla CMS 78 4
WordPress 194 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 4
Linux OS 7669 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 4
Apple - App Store 2437 3
ByteDance TikTok 141 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Apple iOS 6422 3
Google Android 11959 3
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 3
1С:ERP Управление предприятием 268 3
QIP - Мессенджер 101 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 166 2
UMI.CMS 60 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 2
Microsoft Edge - браузер 1891 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 2
Postfix - mail transfer agent 43 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 74 2
Воробьев Андрей 150 85
Панков Александр 67 42
Колесников Андрей 82 26
Лесников Алексей 25 22
Степанов Дмитрий 14 12
Солдатов Алексей 85 12
Королюк Алексей 86 11
Храмцов Павел 10 9
Массух Илья 202 8
Плуготаренко Сергей 56 8
Шариков Сергей 48 7
Гледенов Роберт 6 6
Гребенников Сергей 30 6
Твердынин Марк 16 6
Платонов Алексей 21 6
Медриш Михаил 15 6
Рыжиков Сергей 110 6
Медведев Дмитрий 1604 6
Якушев Михаил 48 6
Рейман Леонид 1009 6
Уфаев Дмитрий 15 5
Щеголев Игорь 685 5
Аитов Тимур 188 5
Twomey Paul - Туми Пол 26 5
Скворцов Алексей 7 5
Путин Владимир 2542 5
Исанин Антон 9365 5
Романенкова Татьяна 5 5
Кузьмичев Андрей 5 5
Никерова Марина 12 5
Наумов Виктор 124 5
Серго Антон 41 5
Рузин Андрей 6 5
Носик Антон 100 5
Кузовкин Алексей 154 5
Айгистов Александр 9 4
Молчанов Сергей 12 4
Стафеев Денис 6 4
Миронов Сергей 61 4
Созонов Алексей 12 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 279
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 47
Германия - Федеративная Республика 8903 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 36
Украина 6212 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 19
Европа 12319 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 16
Азия - Азиатский регион 3803 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 14
Япония 10069 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 13
Франция - Французская Республика 5665 11
Нидерланды 2197 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 7
Россия - УФО - Свердловская область 1102 7
Россия - ПФО - Самарская область 939 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Бельгия - Королевство 851 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Австрия - Австрийская Республика 1020 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 6
Испания - Королевство 2917 6
Канада 3319 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 5
Америка 2011 5
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 78
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 13
Торговая марка - Товарный знак 1107 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
Юриспруденция 1629 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 8
Мошенничество - Махинации 2142 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Физическое лицо - Физлицо 1548 8
Английский язык 764 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1024 5
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 4
Паспорт - Паспортные данные 1175 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 922 4
Аудит 0 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
Монополия 469 4
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 3
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 62
РИА Новости 766 6
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 3
Вебпланета 0 2
Regnum - Регнум 101 2
Playboy 48 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
РБК Daily 81 2
WebHosting.Info 4 2
The Washington Post 298 2
Российская газета 228 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
The Economist 43 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Росбалт ИА 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Foreign Policy 7 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
AppleInsider 384 1
АиФ - Аргументы и факты 34 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
ХостОбзор 2 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
ComputerWorld 139 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Sports.ru 18 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Rusbase 15 1
PornHub 23 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
Медуза - Meduza 24 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
ZDnet 584 1
The Register 1286 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
500 Startups 4742 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
ICQ Business Weekly Report 2 1
BroadGroup 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 30
ИРИ - Институт развития интернета 96 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 2
Ростелеком - Азбука интернета 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 25
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 8
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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